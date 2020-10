Met het iPhone 12-event achter de kiezen en de release van de nieuwe toestellen in het vooruitzicht, bespreken Elger, Gonny en Benjamin de nieuwste producten! Maar waar blijven toch de AirPods Studio en de AirTag? Ook blikken we vooruit op een eventueel november-event.

iCulture Podcast S02E17

In sneltreinvaart kondigde Apple tijdens het iPhone 12-event maar liefst vijf producten aan: de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max én de HomePod mini. In deze aflevering van de iCulture Podcast delen we onze eerste indrukken. Naar welke nieuwe iPhone stappen wij dit jaar over? Wij zijn er nog niet allemaal over uit…

Mocht je nog twijfelen welke iPhone je moet kiezen voor de iPhone 12 pre-order, dan kan deze aflevering je misschien het duwtje in de goede richting geven. Ga je de iPhone 12 bestellen, vergeet dan niet om te stemmen in onze poll en te laten weten voor welk model je gaat.

Bekijk ook Praat mee: ga jij de iPhone 12 bestellen (en zo ja, welke)? [poll] Vanaf vrijdag 16 oktober is zover: dan kun je de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen. We zijn benieuwd of jij dat gaat doen. Misschien wacht je nog op de mini of Pro Max, of sla je een jaartje over? Praat mee met andere iCulture-lezers, zodat je weet welke modellen het meest populair zijn!

Nieuw!iCulture is genomineerd voor App van het Jaar

Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen?

Bij deze willen we meteen Jean-Paul en Wouter in het zonnetje zetten, want zij zorgen ervoor dat de iCulture-app regelmatig updates krijgt, toegankelijk is voor mensen met een beperking én door heel veel mensen met plezier wordt gebruikt.

Je kunt stemmen tot en met 23 oktober en maakt daarbij kans op mooie prijzen. Of laat een mooie waardering achter in de App Store!

Breng hier je stem uit op iCulture

Deze aflevering is voorzien van chapters, zodat je makkelijker naar het juiste onderwerp kunt bladeren. Je kunt ze terugvinden in je favoriete podcast-player, bijvoorbeeld Overcast of Castro, maar ook in de standaard Podcasts-app van Apple.

iCulture podcast S02E17, de shownotes

iCulture Podcast abonneren en beluisteren

Abonneer je op onze iCulture podcast in je favoriete tool of via de directe feed om geen enkele aflevering te missen en laat weten wat je ervan vindt!1 En ben je blij verrast over onze podcast, dan zouden we het natuurlijk leuk vinden als je een sympathieke beoordeling van 5 sterren in Apple’s Podcast-app, iTunes of andere podcast-apps zou willen achterlaten. Alvast bedankt!

Zo abonneer je op de iCulture podcast:

Op de desktop kun je ons bijvoorbeeld beluisteren via iTunes, PocketCasts of natuurlijk in dit artikel. Of je kunt handmatig de directe feed toevoegen aan je favoriete podcastdienst of -app.

1 Er is een andere podcast met de naam ‘iCulture’ van de getalenteerde Engelse DJ Richard Earnshaw (@iCulturemusic). Die podcast is het dus niet, maar is zeker ook een luistertip!

Op de iCulture-redactie doen we veel meer dan artikelen schrijven: we interviewen appmakers, testen producten, maken uitlegfilmpjes op YouTube en Instagram en we maken regelmatig een leuke Instagram Story over actuele gebeurtenissen. Om je een kijkje achter de schermen te geven is er de iCulture Podcast. Daarin bespreken we afwisselend de nieuwste ontwikkelingen, afgewisseld met boeiende interviews.