Jony Ive gaat aan de slag voor Airbnb

Jony Ive werkt voor Airbnb

Sindsdien heeft Ive een eigen bedrijf opgericht ‘LoveFrom’. Het lijkt erop dat Ive het daarmee wat rustiger aan wil doen en met zijn zelfstandige ontwerpfirma alleen werk oppakt als hij er zin in heeft. Bij het vertrek benadrukte Apple dat Jony Ive nauw betrokken blijft bij nieuwe producten, al hebben we van die samenwerking nog niet veel gezien. Ive is in presentaties inmiddels vervangen door Alan Dye, die wat meer naar buiten treedt. Zo gaf hij interviews met de horlogesite Hodinkee en met Monocle on Design. Van Ive hebben we sinds zijn vertrek niets meer gehoord. Tot vandaag, nu Ive zijn samenwerking met Airbnb bekendmaakt.



De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Ive blijkt al jarenlang goede vrienden met Airbnb CEO Brian Chesky. En in een artikel in TIME Magazine uit 2015 beschreef Ive het bedrijf van zijn vriend al als een “remarkable startup”.

Ive gaat het niet alleen doen. Hij heeft met LoveFrom een creatief team van ontwerpers, architecten, muzikanten, schrijvers, engineers en kunstenaars om zich heen verzameld. Wat dat team precies voor Airbnb gaat doen blijkt niet helemaal uit het persbericht, behalve dat er een samenwerking van meerdere jaren is afgesproken en dat Ive de “volgende generatie Airbnb producten en diensten” gaat ontwerpen.

Consumentenelektronica hoeven we in ieder geval niet van Airbnb te verwachten; wel zou Ive kunnen meehelpen met het inrichten van designhuizen en prestigieuze onroerend goed-projecten. In zijn laatste jaren bij Apple was Ive nauw betrokken bij Apple Park, het nieuwe hoofdkantoor. Ook vernieuwde hij de inrichting van de Apple Stores, samen met de eveneens vertrokken Angela Ahrendts.