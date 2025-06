Het is juni en dat betekent voor Apple-fans maar een ding: de WWDC! De WWDC 2025 gaat bijna beginnen en op deze pagina houden we je op de hoogte van alle aankondigingen, kun je alles zelf live volgen en lees je alle informatie die we nu al hebben, overzichtelijk bij elkaar. Dit jaar belooft de WWDC spannend te worden voor élke Apple-gebruiker, want met alle aankomende updates voor iPhone, iPad, Apple Watch en meer zit er voor iedereen wel wat nieuws bij. De besturingssystemen maken misschien wel de grootste verandering ooit door, met niet alleen veel nieuwe functies maar ook een geheel nieuw design. Er is voor ieder wat wils en daarom is de WWDC vaak hét hoogtepunt voor de Apple-liefhebber. Je kunt je met dit artikel nu al voorbereiden en inlezen in alle materie (tenzij je je heel graag wil laten verrassen en er volledig blanco in gaat), op de dag van de presentatie (aanstaande maandag) de liveblog volgen en achteraf de WWDC 2024 samenvatting lezen. Dit is de plek waar jouw WWDC-week begint, hier bij iCulture!

Aankondigingen WWDC 2025

Op de dag van het event vind je op deze pagina alle aankondigingen op een rij met ons liveblog. Daarin zetten we de nieuwe software-updates met de belangrijkste eigenschappen en nieuwe functies voor je op een rij. Kom dus op de dag van het event terug op deze pagina om geen aankondiging te missen.

Later die dag lees je hier ook de uitgebreide samenvatting, met doorverwijzingen naar de nieuwe productpagina’s voor verdere informatie en uitleg.

Waar en wanneer is de WWDC 2025?

Bij de één staat het al maanden in de agenda, terwijl de ander nog van niks weet: van 9 tot en met 13 juni 2025 is de WWDC 2025. Maar belangrijker is misschien wel de datum en tijd van de WWDC 2025 keynote. De presentatie, waar de belangrijkste aankondigingen gedaan worden, is op maandag 9 juni 2025 (Tweede Pinksterdag!) vanaf 19:00 Nederlandse tijd. De presentatie is van tevoren opgenomen, maar is wel via een livestream op onder andere de Apple-website en YouTube te bekijken. Op deze pagina die je nu leest bekijk je via bovenstaande YouTube-video de presentatie zodra hij begint. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier na de presentatie ook een overzichtelijke samenvatting van de WWDC 2025-keynote, met daarin de belangrijkste punten. We verwachten dat de presentatie minimaal twee uur zal duren, dus het wordt een lange zit.

Maar na de presentatie is het nog lang niet klaar. De rest van de week houdt Apple nog allerlei sessies voor ontwikkelaars, waar ze de nieuwste ontwikkelingen rondom iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS en visionOS leren. Uit die sessies volgen nog geregeld interessante nieuwtjes, waar we op iCulture uitgebreid verslag over doen. Bovendien lichten we de rest van de maand alle nieuwe functies uit en gaan we nog aan de slag met de beta’s van de nieuwste updates. Na de eerste dag en zelfs de eerste week is het WWDC-nieuws dus nog lang niet klaar.

Verwachtingen WWDC 2025 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de WWDC 2025 in het kort:

Voor een uitgebreide vooruitblik lees je ons artikel met verwachtingen van de WWDC 2025.

Luister onze podcast, WWDC 2025-editie

Na enige afwezigheid zijn we sinds deze maand weer terug met de iCulture Podcast. Daarin bespreken we het belangrijkste nieuws van de afgelopen tijd, maar blikken we ook uitgebreid vooruit op de WWDC, geven we onze visie en nog veel meer.

Download de Apple Developer-app en voeg iCulture toe aan je beginscherm

De Apple Developer-app is de plek waar je alles rechtstreeks van Apple (in het Engels) volgt. Je kan de sessies voor ontwikkelaars bekijken en meer technische achtergrondinfo vinden over hoe je als ontwikkelaar de nieuwe functies kunt implementeren in jouw app. Zoals de naam al zegt is de Developer-app vooral bedoeld voor ontwikkelaars. Als bonus krijg je ook nog leuke stickers voor iMessage in de stijl van WWDC.

Wat ook verstandig is: voeg iCulture toe aan het beginscherm van je iPhone en schakel de iCulture-pushmeldingen in! Daarmee weet je zeker dat je geen nieuwtje hoeft te missen. De grootse aankondigingen zullen we als breaking-pushberichten versturen (denk aan de aankondiging van iOS 19/iOS 26), dus je ontvangt alleen de echt belangrijke aankondigingen als een pushbericht. Liever meer artikelen direct op je iPhone ontvangen? Dan kun je ook kiezen voor de optie Redactiekeuze. Je kunt zelfs álle iCulture-artikelen rechtstreeks via notificaties ontvangen, als je een echte fan bent.

Poll: waar kijk jij naar uit?

We willen ook graag van jou weten waar je het meest naar uitkijkt. Is het het nieuwe design van alle besturingssystemen? Of toch gewoon de nieuwe functies van iOS 19 (of iOS 26)? Wat het ook is, bij ons kom je aan je trekken. Maar laat je in onze poll wel even weten waar je het meest benieuwd naar bent?

Luister mee met de WWDC-afspeellijst

Apple heeft speciaal voor de WWDC een aparte afspeellijst gemaakt. Waarschijnlijk zal deze afspeellijst ook gedraaid worden vlak voor de keynote, terwijl de livestream al begonnen is maar de presentatie nog niet van start gegaan is. Met deze afspeellijst komt je in ieder geval alvast in de stemming. Misschien zit er ook nog wel een hint in verstopt?

Lees je in: wat we nu al weten

Hou je van verrassingen of wil je graag alles weten? Behoor je tot die laatste groep, dan ben je hier ook aan het juiste adres. We hebben de afgelopen tijd alle geruchten, speculaties en verwachtingen voor de WWDC-aankondigingen op een rijtje gezet in diverse artikelen. Met dit lijstje lees je de belangrijkste geruchten nog eens rustig na:

Belangrijke info voor betatesters

Vlak na de presentatie brengt Apple de eerste beta’s uit van onder andere iOS 19 en watchOS 12. We begrijpen dat je misschien wel staat te popelen om deze beta te installeren, maar daarvoor moet je wel een aantal dingen weten. Het installeren van een beta voor ontwikkelaars kan alleen als je een bij Apple geregistreerd ontwikkelaarsaccount hebt. Het downloaden van een profiel van het internet is niet meer mogelijk. Hou er ook rekening mee dat beta’s (zeker de eerste versies) nog veel fouten en bugs bevatten, dus installeer een beta alleen op een testtoestel dat je niet dagelijks nodig hebt. Je leest in ons artikel alvast alles over beta’s installeren op iPhone, iPad en Mac. De publieke beta van iOS, iPadOS, tvOS, watchOS en macOS verwachten we pas tegen het einde van de maand. Maak ook altijd van tevoren een backup van je iPhone en iPad.