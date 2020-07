Tim Cook werd tijdens een hoorzitting in de VS ondervraagd over de mogelijke machtspositie van Apple. Ook andere tech-CEO's werden verhoord. De belangrijkste uitkomsten van de hoorzitting zetten we hier op een rijtje.

De belangrijkste uitkomsten van de Tim Cook-hoorzitting

De hoorzitting van Tim Cook en andere tech-CEO’s was op bepaalde punten historisch. Nog niet eerder moesten de vier grote techbazen tegelijkertijd op het matje komen, om te achterhalen of er wel sprake is van eerlijke concurrentie. Wat Apple betreft is er een aantal interessante zaken naar boven gekomen. Er werden vertrouwelijke e-mails besproken, waarmee we ook een kijkje achter de schermen krijgen. In deze samenvatting lees je de belangrijkste uitkomsten van de hoorzitting met Tim Cook.



#1 Apple wilde 40% van inkomsten

Er is veel te doen om het feit dat Apple 30% van de inkomsten van een app opeist. Hoewel dit percentage na het eerste jaar bij doorlopende betaalde diensten gehalveerd wordt naar 15%, spreken veel ontwikkelaars van een oneerlijke concurrentie. Apple hoeft namelijk voor haar eigen diensten als Apple TV+ die afdracht niet te doen. Uit een mailwisseling tussen Eddy Cue en andere Apple-bazen in maart 2011 blijkt dat Apple overwoog om het percentage niet te verlagen, maar juist te verhogen. Er werd gesproken over een commissie van 40%. “Ik denk dat we geld op tafel laten liggen als we zo’n 30% van de inkomsten van het eerste jaar vragen”, zo staat in de e-mail. Eddy Cue leek dit ook een goed idee, maar er moesten daarover nog wel afspraken gemaakt worden met partners.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/42o2Ye13jI — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

Tijdens de hoorzitting verdedigde Tim Cook Apple door te stellen dat 84% van de apps die beschikbaar zijn in de App Store, helemaal niets aan Apple betalen. Het gaat dan vermoedelijk om de gratis apps, dat nog altijd een groot deel van de App Store beslaat.

#2 Amazon kreeg voorkeursbehandeling

Apple wilde dolgraag de videodienst Prime Video van Amazon in de App Store, maar Amazon nam geen genoegen met de standaard afspraken die Apple over dergelijke diensten heeft. In 2017 kwam Amazon Prime Video naar de App Store, maar daar gingen heel wat afspraken aan vooraf. Eddy Cue en Jeff Bezos van Amazon gingen om de tafel zitten om het een en ander te bespreken. Apple stemde in met een percentage van 15% van de inkomsten (in plaats van de gebruikelijke 30%). Voor gebruikers die zich al geabonneerd hadden, hoefde Amazon niets af te dragen.

Andere onderdelen van de deal was dat er een app kwam voor zowel iOS als Apple TV en dat de metadata van de films en series beschikbaar kwamen voor Siri en de Spotlight-functie. Ook de integratie met de TV-app werd besproken. De samenwerking laat zien dat Amazon een voorkeursbehandeling kreeg, waardoor afgeweken werd van de gebruikelijke regels die gelden voor andere streamingdiensten.

Ook Baidu, een zoekmachine uit China, kreeg van Apple een voorkeursbehandeling. De app zou sneller goedgekeurd worden en Tim Cook bracht de bazen van Baidu in contact met twee belangrijke Apple-medewerkers om het goedkeuringsproces te versnellen. Dit speelde ten tijde van de integratie van Baidu in iOS.

#3 Tim Cook niet bekend met App Store-regels

Tim Cook werd ook gevraagd naar de regels van de App Store waarin staat dat ontwikkelaars geen namaakapps mogen maken. Tim Cook geeft aan dat hij ‘niet geheel bekend is’ met deze regels, maar denkt wel dat dat ‘inderdaad het geval is’. Tim Cook word erop gewezen dat Apple zelf wel degelijk ideeën van andere bedrijven aangrijpt om zelf iets soortgelijks te maken, zoals de aankomende AirTag. Tile heeft zich eerder al uitgesproken tegen Apple’s eigen variant. Op de vraag of Apple zich aan dezelfde regels moet houden als alle andere ontwikkelaar, reageert Tim Cook bevestigend.

The exact App Review guideline that Tim Cook didn't recall https://t.co/442Pjkp9en pic.twitter.com/iqGx4jSxIH — kif (@kifleswing) July 29, 2020

Er is echter concreet bewijs dat Apple voor haar eigen apps de beschikking heeft over bepaalde mogelijkheden waar ontwikkelaars zelf geen toegang toe hebben. Zo hoeft Apple’s eigen Clips-app geen toestemming te vragen tot de camera, terwijl alle andere apps dat wel verplicht zijn.

#4 Steve Jobs negeerde boze Facebook-ontwikkelaar

Uit een mailwisseling tussen Steve Jobs en andere Apple-bazen blijkt de frustratie van Facebook-ontwikkelaar Joe Hewitt. Hij maakte de iPhone-app van Facebook en was ook van plan om een iPad-versie te maken, maar hij was niet tevreden met de nieuwe vereisten voor ontwikkelaars. Apps moesten geschreven worden in de codetaal Objective-C/C++ of JavaScript, waardoor andere middelen geblokkeerd werden. Volgens de woorden van Hewitt was dit puur een ‘strategische beperking’ van Apple, rechtstreeks aan het adres van Adobe. Volgens Hewitt waren Objective-C en JavaScript lang niet de beste codetalen, waardoor hij uiteindelijk besloot om geen iPhone-apps meer te maken. Hewitt uitte zijn kritiek tegen de pers, waar Apple alles behalve blij mee was.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/IzWZJHVIBG — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

In een e-mail aan onder andere Steve Jobs, stelt een Ron Okamoto van Apple dat ‘Apple-medewerkers ook niet openlijk kritiek uiten op Facebook’. Het antwoord van Steve Jobs was duidelijk: Joe Hewitt zou genegeerd worden. De mailwisseling maakt duidelijk waarom het destijds zo lang duurde voordat er eindelijk een iPad-versie van Facebook kwam.

#5 Tim Cook over schermtijdapps

Nadat Apple haar eigen Schermtijd-functie uitbracht, werden concurrerende schermtijdapps uit de App Store geweerd. Deze apps maakten gebruik van Mobile Device Management, dat alleen gebruikt mag worden voor bedrijven. Apple was bang dat de privacy van kinderen in het geding kwam, maar de timing van het verwijderen was ongelukkig. Bovendien gaf het congres een voorbeeld van een app van de overheid van Saoudi-Arabië die ook gebruikmaakt van MDM. Deze app is wel toegelaten in de App Store. Tim Cook zegt niet bekend te zijn met de app en dat hij meer gegevens nodig heeft. Hij herhaalt dat alle ontwikkelaars dezelfde regels moeten volgen.

Documents from the Hearing on “Online Platforms and Market Power: Examining the Dominance of Amazon, Apple, Facebook and Google" pic.twitter.com/cNgZ8Zs1Zz — House Judiciary Dems (@HouseJudiciary) July 29, 2020

#6 Reactie op Hey-controversie: “Soms maken we fouten”

In juni was er flink wat controversie rondom de nieuwe e-mail-app Hey. Apple weigerde de Hey-app in eerste instantie, omdat de app na het downloaden niet functioneerde en er een betaald lidmaatschap nodig was die je alleen buiten de App Store om kon aanschaffen. Na wat aanpassingen staat Hey nu wel in de App Store. Tim Cook is er blij mee dat de app er nu is, maar geeft ook toe dat Apple een fout gemaakt heeft. “We krijgen 100.000 ingediende apps per week en er staan 1,7 miljoen apps in de App Store. We maken daarom soms fouten.”

Tim Cook is niet van mening dat de percentages van 30% en 15% appontwikkelaars uitknijpen. “Er zijn veel apps in de App Store en veel mensen verdien er goed hun geld mee.”

Hoe nu verder?

Na de ondervraging van Tim Cook, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg en Sundar Pichai, gaat het congres zich nu beraden op de verdere stappen. Voorzitter David Cicilline concludeert dat de bedrijven zoals ze nu bestaan monopolierechten hebben. “Sommige moeten opgebroken worden, alles moet gereguleerd worden en sommige moeten verantwoordelijk gehouden worden”, zo zijn zijn laatste woorden. Binnenkort wordt er een rapport uitgebracht, waarin de exacte resultaten van de hoorzitting in verwerkt worden.

Wil je meer weten over de hoorzitting met Tim Cook en anderen of wil je alles nog terugkijken? In ons eerdere artikel lees je de tien meest gestelde vragen en bekijk je de livestream terug.