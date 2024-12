Alle Nederlandse providers hebben iPhone 16 Pro abonnementen. Logisch ook, want dit is een zeer gewild toestel. Kies je voor een iPhone 16 Pro met abonnement, dan kun je het aankoop bedrag uitspreiden. Je hoeft daardoor niet in één keer de volledige prijs af te rekenen.

Koop je liever een losse iPhone 16 Pro, dan betaal je meteen het hele bedrag. Je maandlasten zijn daarna wel lager, omdat je alleen betaalt voor een sim only-abonnement en niet voor de aflossing van je telefoon. Een lening afsluiten om een losse iPhone te kopen is een slecht idee, want je betaalt voor dit soort kortlopende leningen vaak een forse rente. Het is een beter idee om een toestel met abonnement te nemen, want via de provider betaal je 0% rente.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16 Pro abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16 Pro bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Waarom een iPhone 16 Pro met abonnement?

De iPhone 16 Pro is een van de toptoestellen in de line-up van 2024/2025. Hij heeft net iets meer functies dan de standaard iPhone 16, die tegelijk is verschenen. e Pro is echter gemaakt van titanium en heeft daardoor een heel andere uitstraling. Het ziet er niet alleen luxe en stijlvol uit, maar het is ook een stuk lichter en duurzamer.