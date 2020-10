Ben jij toe aan een nieuwe iPhone? De keuze is groter dan ooit en als je een nieuw model iPhone zoekt kun je in elke prijsklasse terecht. Met dit artikel helpen we je met de afweging. Welke iPhone heb jij nu en welke voordelen heeft het om te upgraden? Op welke punten ga je erop vooruit? En welke nieuwe iPhone past dan bij jou?

Uit welke nieuwe iPhones kan ik kiezen?

Ben je benieuwd welke nieuwe iPhones in de winkel liggen? We zetten ze voor je op een rijtje:

De huidige iPhone 2020 line-up biedt dus voldoende keuze. De toestellen uit de iPhone 12-familie zijn allemaal voorzien van smalle schermranden, OLED, draadloos opladen en Face ID. Ook zit er een snelle A14-chip in en zijn ze voorzien van sterk verbeterde camera’s. Wil je een betaalbaar alternatief, dan kun je kiezen voor de iPhone SE of een van de andere modellen.

Zit je te springen om een nieuwe iPhone, dan is nu het goede moment om eens naar de line-up te kijken. Bovendien zijn er veel interessante aanbiedingen voor de modellen van voorgaande jaren. Zoek je een high-end model dan kun je kiezen iPhone 12 Pro, die ook verkrijgbaar is in een nog grotere variant met 6,7-inch scherm, genaamd iPhone 12 Pro Max. Beide beschikken over een drievoudige camera en diverse hardware-verbeteringen. Deze modellen zijn verkrijgbaar in kleuren grafiet, zilver, goud en blauw. Daarnaast kun je de kleurrijke iPhone 11 kopen en iPhone XR kopen, die allebei in meerdere kleuren verkrijgbaar zijn. Wil je een klein scherm, dan kun je de iPhone SE 2020 kopen, maar deze heeft niet de allerkleinste behuizing. Die eer gaat naar de iPhone 12 mini, die wat smallere schermranden heeft en dus nog makkelijker in je broekzak past.

Welke iPhone heb je nu?

Klik op de iPhone die je nu hebt en we geven je een upgrade-advies!

Kies je voor de iPhone 12 Pro of iPhone 12 Pro Max?

Zoek je een toptoestel en mag het wat kosten, dan is de iPhone 12 Pro precies wat je zoekt. Er is ook een Max-variant voor mensen die een nog groter scherm en een betere camera willen:

Kies je voor de iPhone 12 of iPhone 12 mini?

Wil je alle vernieuwingen, maar niet te veel betalen, dan heeft Apple de ‘gewone’ iPhone 12 voor je. Speciaal voor mensen die een zo klein mogelijk toestel willen is er nu ook een mini met 5,4-inch scherm.

Kies je voor de iPhone SE 2020?

Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 bestellen bij de volgende aanbieders:

Wil je wel een snel toestel, maar vind je het scherm minder belangrijk? Dan kies je voor de iPhone SE 2020. Deze heeft een vertrouwd uiterlijk met thuisknop onder het scherm en wat bredere schermranden. Daar staat tegenover dat dit toestel betaalbaar is en nog lang updates krijgt. Ideaal dus voor de verstandige koper, die niet voor nieuwe snufjes wil betalen maar gewoon een betrouwbaar toestel wil. Dit is het enige recente model met Touch ID.





Kies je voor de iPhone 11?

Apple heeft ook de iPhone 11 nog in het assortiment, het toestel van 2019. Deze heeft geen OLED-scherm, maar beschikt wel over een snelle processor, Face ID en andere vernieuwingen. Ook dit toestel zal nog lang updates krijgen.





Kies je voor de iPhone XR?

Zit je met een krap budget, maar wil je wel een groot scherm? Dan kun je ook de iPhone XR overwegen. Deze is verkrijgbaar in 6 kleuren en heeft een 6,1-inch scherm, net zoals de meeste andere budgetmodellen. In vergelijking met de iPhone 11 krijg je een iets oudere A12-processor en een enkele camera met minder functies. Maar de prijs is er dan ook naar.





Nieuwe iPhone nodig? Dat hangt ervan af

We kunnen natuurlijk niet in jouw portemonnee kijken. We weten ook niet hoe oud je huidige iPhone is en hoe intensief je gebruik maakt van nieuwe functies. Het zal daarom een persoonlijke afweging zijn, of je het geld ervoor over hebt om te upgraden. Heb je moeite met kiezen, dan is er onze iPhone-vergelijking. Zo weet je meteen of de iPhone 12 Pro met abonnement voor jou de beste keuze is, of dat je beter een losse iPhone 11 of een voordelige losse iPhone SE 2020 kunt nemen.

Bekijk ook iPhone vergelijken → Jouw iPhone-keuzehulp! Welke iPhone past bij jou? Welke iPhone kiezen? In deze keuzehulp gaan we iPhones vergelijken: je ziet welke iPhones momenteel verkrijgbaar zijn en helpen je bij de keuze welke iPhone kopen. En we vergelijken de specs van de verkrijgbare modellen, van de iPhone XR tot de iPhone SE. Zodat jij precies weet welke iPhone bij jou past!

Heb je nog een iPhone 7 of ouder, dan begint de tijd wel te dringen en wordt het tijd om over een nieuw model na te denken. Dat geldt nog eens extra als je een iPhone 6 of eerder hebt, want die krijgt geen updates meer. Het beste kun je je iPhone verkopen of inruilen zodat je er nog wat geld voor krijgt. Ook kun je je toestel weggeven aan een huisgenoot of familielid.

Ben jij iemand die elk jaar een nieuwe iPhone koopt, dan heb je waarschijnlijk geen hulp nodig bij je beslissing. Je bent dan waarschijnlijk al overgestapt naar één van de nieuwste modellen. Prima natuurlijk! Maar als je een wat oudere iPhone hebt, twijfel je misschien of het tijd is om te upgraden of dat je nog wel een tijdje door kunt met je huidige toestel. Hieronder proberen we je te helpen bij deze beslissing met ons upgrade-advies.

Nieuwe iPhone nodig? Je hebt nu een iPhone 11 of iPhone SE 2020

Heb je een toestel uit de iPhone 11-serie of een iPhone SE 2020, dan raden we aan om nu niet direct te upgraden. Jouw toestel heeft nog een vrijwel nieuwe processor en een batterij die nog in topconditie is. Upgraden is alleen nodig als je altijd het nieuwste wilt hebben, of als de iPhone 12 functies bevat die je echt graag wilt hebben, zoals de MagSafe-oplader. Verkoop je je huidige toestel, dan krijg je er nog een aardig bedrag voor en kun je voor een relatief vriendelijke prijs overstappen naar de allernieuwste. Maar ben je tevreden met je huidige toestel, dan zien we geen noodzaak om nu al een nieuwe te kopen.

Wie toch wil upgraden kiest natuurlijk voor het grootste en beste:

Nieuwe iPhone nodig? Je hebt nu een: iPhone X, iPhone XR of iPhone XS (Max)

Ben je gewend om ongeveer elke twee tot drie jaar te upgraden, dan is het bij de iPhone X-familie nu zo ongeveer tijd om naar een nieuw model te gaan kijken. Je kunt je iPhone X, XR of XS doorverkopen of weggeven aan een familielid, die er ongetwijfeld nog blij mee zal zijn. Dit zijn namelijk prima toestellen, die vlot zijn en over veel functies bevatten die recent zijn geïntroduceerd. Ze beschikken ook over Face ID en draadloos opladen. Ook krijgen ze nog heel wat jaren updates. Je kunt deze toestellen ook nog prima zelf blijven gebruiken.

Besluit je toch om te upgraden, dan raden we aan om te kiezen voor een:

Nieuwe iPhone nodig? Je hebt nu een: iPhone 7 (Plus) en iPhone 8 (Plus)

Heb je nu een iPhone 7 (Plus) of 8 (Plus), dan kan het een goed moment zijn om te upgraden zodat je profiteert van vernieuwingen die sindsdien zijn ingevoerd, zoals het vrijwel randloze scherm en Face ID. Je profiteert ook van verbeteringen in de camera. Ben je het formaat van de iPhone 7 of 8 gewend, dan heb je twee keuzes: de iPhone SE 2020 (4,7-inch) of de iPhone 12 mini (5,4). De mini is de kleinste iPhone in het assortiment van Apple. Had je een iPhone 7 Plus of iPhone 8 Plus, dan kies je waarschijnlijk liever voor een iets groter scherm. Je zou kunnen kiezen voor de 6,7-inch iPhone 12 Pro Max, maar bij veel winkels vind je ook nog de iPhone 11 Pro Max die met 6,5-inch ook een behoorlijk formaat heeft.

Klein formaat:

Groot formaat:

Nieuwe iPhone nodig? Je hebt nu een: iPhone 6s (Plus) of ouder

De iPhone SE 2016 en de iPhone 6s hebben nog een update gekregen naar iOS 14, maar het zou wel eens de laatste kunnen zijn. We verwachten dat deze twee toestellen in 2021 alleen nog beveiligingsupdates gaan ontvangen, maar geen nieuwe functies meer krijgen. Deze toestellen zijn nog prima te gebruiken, maar je mist wel een hoop leuke vernieuwingen die sindsdien zijn ingevoerd.

Wil je oud en vertrouwd, maar wel met goede prestaties? Dan is de iPhone SE 2020 hét toestel voor jou. Je behoudt de thuisknop met Touch ID, maar profiteert wel van functies als de supersnelle prestaties van de A13-chip, de portretmodus en draadloos opladen. Je kan met dit toestel weer een flinke tijd vooruit.

Je zou ook voor heel veel andere modellen kunnen kiezen. Met 7 verschillende modellen in 2020 is er keuze genoeg. Bepaal zelf of je wel of geen Face ID wilt hebben, hoe groot het scherm moet zijn en of je veel wilt gaan fotograferen.

Bekijk hier de info die je nodig hebt:

Nieuwe iPhone nodig? Andere punten waarop je kunt letten

Er zijn nog veel meer redenen waarom je aan een nieuwe iPhone toe bent. Hieronder bespreken we er een aantal: van een groter scherm tot een betere camera of nieuwe functies zoals draadloos opladen.

Je wilt een groter scherm

Ben je toe aan een groter scherm, dan heb je momenteel keuze genoeg: alles tussen de 4,7-inch en 6,7-inch is verkrijgbaar bji Apple. Veruit de meeste modellen van dit jaar zijn voorzien van een 6,1-inch scherm. In deze middencategorie vind je de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 11 en iPhone XR. Daarnaast vind je bij webwinkels ook nog wel oudere modellen.

Heb je een klein budget dan heb je met een iPhone XR met abonnement het goedkoopste toestel met 6,1-inch scherm in handen. Qua specificaties is er eigenlijk best weinig verschil met de iPhone 11. Voor liefhebbers van echt grote schermen zijn er modellen met 6,5-inch (iPhone 11 Pro Max) en 6,7-inch (iPhone 12 Pro Max).

#2 Je wilt een Apple Watch of AirPods gebruiken

Voor de Apple Watch en AirPods gelden de volgende minimale eisen:

Apple Watch Series 0 t/m 4: minimaal iPhone 5

Apple Watch Series 5 en later: minimaal iPhone 6s

AirPods: minimaal iOS 10

Wil je Apple Pay gebruiken, dan heb je minimaal een iPhone 6 nodig. Die beschikt namelijk over een NFC-chip voor betalingen met Apple Pay. De NFC-chip krijgt steeds meer nieuwe functies, zoals inchecken bij het openbaar vervoer.

#3 Je hebt een brakke batterij

Batterijen gaan na verloop van tijd achteruit; daar valt niets aan te doen. Is jouw iPhone-batterij ook snel leeg, dan kun je twee dingen doen: een nieuwe iPhone kopen of de batterij laten vervangen. Dat laatste is nog niet eens zo’n gekke optie, want in de Apple Store kost het nog geen 100 euro en dat is vaak goedkoper dan upgraden naar een nieuw toestel.

Toch is er een belangrijk argument om voor een nieuw toestel te kiezen: je kunt de iPhone-batterij wel laten vervangen, maar de processor niet. Is jouw toestel niet meer vooruit te branden, dan zit er maar één ding op: naar de winkel!

#4 Je hebt een favoriet hoesje

Je zal maar net aan dat ene iPhone-hoesje verknocht zijn. Dat speciale model met persoonlijke handtekening van Justin Bieber. Of je hebt een batterijcase waar je veel geld voor hebt betaald. Als je een nieuwer toestel zoekt maar niet je op maat gemaakte accessoires wilt vervangen, zul je moeten uitkijken naar een opvolger met precies dezelfde afmetingen. Zo zijn veel hoesjes voor de iPhone 11 ook geschikt voor de iPhone XR.

#5 Je wilt draadloos en sneller opladen

Wil je draadloos opladen, dan moet je overstappen naar de iPhone 8 of nieuwer. Alleen deze modellen zijn voorzien van de glazen achterkant en de interne componenten die nodig zijn om oplaadmatjes te gebruiken.

#6 Je wilt Face ID

Heb je een aantal generaties overgeslagen, dan zul je tussentijdse vernieuwingen zoals Touch ID, Face ID en NFC (voor Apple Pay) zijn misgelopen. Apple heeft vanaf de iPhone 5s een Touch ID-vingerafdrukscanner ingebouwd. Daarmee kun je makkelijker je toestel beveiligen met je vingerafdruk.

In de iPhone X en nieuwer heeft Apple dit vervangen door gezichtsherkenning met Face ID. Ondertussen zijn bijna alle iPhone-modellen met uitzondering van de iPhone SE overgestapt naar Face ID. Toch is Touch ID nog prima te gebruiken en dat is ook de reden waarom het op veel iPads nog steeds aanwezig is. Face ID!

#7 Je wilt een betere camera

Sinds de iPhone 4s zit er een 8-megapixelcamera in de iPhone. Bij de iPhone 6s stapte Apple over naar 12-megapixel en dat is bij de iPhone 12 Pro Max nog steeds het geval. Maar er is intern wel heel veel verbeterd aan de camera en er zijn extra lenzen bijgekomen. Megapixels zeggen namelijk niet alles. Apple heeft bij nieuwere generaties steeds verbeteringen in het lenzensysteem, de software, de beeldstabilisatie en de belichting doorgevoerd, waardoor elk nieuw model ook een veel betere camera heeft.

Veruit de beste camera vind je op de iPhone 12 Pro Max. Dit toestel heeft een LiDAR Scanner en drie lenzen. Naast de groothoeklens zit er een ultra-groothoeklens en telelens op, voor optisch in- en uitzoomen. Ook met technieken als de nachtmodus en Deep Fusion profiteer je van allerlei functies die je foto’s een stuk mooier maken. Maar ook de andere recente toestellen zoals de iPhone 11 maken prachtige toestellen, ook al zit er geen telefotolens op.

#8 Je wilt een snellere processor, 5G en Wi-Fi

Ieder jaar voert Apple de snelheid van de processor in de iPhones verder op. Alles werkt daardoor supersnel, ook als je nieuwe functies zoals augmented reality wilt proberen. In de iPhone 12-familie zorgt de A14 Bionic-chip voor nog betere prestaties. Wat 4G betreft ondersteunt de iPhone alle LTE Advanced frequentiebanden, waardoor je overal ter wereld supersnel kunt internetten, tot een snelheid van 450 Mbps. Sneller dan je netwerk thuis waarschijnlijk. Wil je 5G gebruiken, dan zul je een toestel uit de iPhone 12-serie moeten gebruiken. Wat WiFi betreft ondersteunen de iPhone 11-modellen en de iPhone SE 2020 het verbeterde Wi-Fi 6.

#9 Je wilt meer opslag en een nieuw design

Voorheen koos Apple voor 16GB en 32GB als instapmodel van de nieuwe toestellen. Misschien loop jij nog rond met zo’n toestel met relatief weinig opslag en is het hoog tijd voor wat meer. Met minimaal 64GB opslag kun je prima uit de voeten en wil je meer zekerheid voor de toekomst, dan raden we aan om voor 128GB te kiezen. Ben je een intensieve gebruikers, dan is 512GB zelfs mogelijk. Hoeveel opslag je nodig hebt is persoonlijk. Gebruik je je iPhone veel voor foto’s en video’s dan wil je ongetwijfeld wat meer opslag.

Voor het nieuwste uiterlijk heb je twee opties. De toestellen die gebaseerd zijn op het iPhone X-design zien er nog steeds prima uit en zijn nog lang niet gedateerd. In 2020 is Apple echter overgestapt op een nieuw design met plattere zijkanten. Hiervoor zul je een van de modellen uit de iPhone 12-serie moeten hebben.