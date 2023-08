De afgelopen jaren bracht Apple, naast de gewone iPhone Pro, ook een grotere versie uit met de naam Pro Max. Voor 2023 lijkt dit ook weer het geval te zijn en deze keer krijgt de iPhone 15 Pro Max ook nog wat extra’s ten opzichte van de andere modellen. Op deze pagina lees je alles over de grote iPhone 15 Pro Max: van geruchten tot nieuwe functies en het design.

Op deze pagina bespreken we de aankomende iPhone 15 Pro Max, het grote nieuwe topmodel van 2023. Maar er komen dit jaar nog drie andere nieuwe iPhones aan, waaronder twee nieuwe standaardmodellen. Meer daarover lees je op onze andere pagina’s:

Bekijk ook iPhone 2023 line-up: alles over de iPhones van dit jaar Lees hier alles over de iPhone 2023 line-up. Welke iPhones komen er in 2023 bij en welke modellen gaan uit het assortiment? Check dit overzicht van de iPhones van 2023, zodat je weet of er dit najaar iets voor jou bij zit!

iPhone 15 Pro Max in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van de iPhone 15 Pro Max:

Opvolger van de iPhone 14 Pro Max

6,7-inch OLED-scherm (grootste van de line-up) met always-on, ProMotion en Dynamic Island

Dunnere schermranden

Behuizing van titanium

Drievoudige camera, met periscopische lens

A17-chip met betere prestaties

Usb-c-poort in plaats van Lightning

Nieuwe actieknop

Verwachte prijs vanaf €1.679,-

Aankondiging in september, release in september/oktober 2023

Releasedatum iPhone 15 Pro Max

Naar verwachting kondigt Apple de iPhone 15 Pro Max in september 2023 aan, tijdens het jaarlijkse iPhone-event. Apple kondigt de nieuwe iPhones altijd in september aan, met uitzondering van 2020 door de coronapandemie toen de aankondiging in oktober was. Maar wanneer ligt hij dan in de winkels? Dat is wat lastiger te voorspellen. Apple brengt iPhones meestal allemaal tegelijkertijd in september uit, maar soms is er voor een bepaald model een uitzondering. Die uitzondering kan dit jaar zomaar eens voor de iPhone 15 Pro Max zijn, aangezien dit model wat extra functies krijgt. We verwachten in ieder geval dat de release gepland staat voor september of oktober 2023.

Prijs iPhone 15 Pro Max

De prijs van de iPhone 15 Pro Max is nog niet bekend, maar er is wel voldoende af te leiden uit de voorgaande modellen en geruchten over een aanstaande prijsverhoging. Apple zou de prijs van de grootste en duurste iPhone nog verder willen verhogen, mede vanwege de extra functies die in dit model zitten. Afhankelijk van de opslagcapaciteit, zijn dit de prijzen die we verwachten:

128GB: €1.679,-

256GB €1.809,-

512GB: €2.069,-

1TB: €2.329,-

Er gaan ook geruchten over een model met 2TB. Als Apple daar inderdaad voor kiest (en de 128GB-versie schrapt), komen de prijzen mogelijk anders uit.

Bekijk ook 'iPhone 15-serie wordt duurder': dit verwachten we van de prijzen van de iPhone 15 Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de iPhone 15-serie duurder wordt dan voorheen. Lees hier over de laatste geruchten rondom de prijs van de iPhone 15 en de prijzen die we van de iPhone 15 in Nederland verwachten.

Functies en verbeteringen van iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max krijgt naar verwachting dezelfde verbeteringen als in de gewone iPhone 15 Pro, maar er zijn daarnaast ook nog wat andere eigenschappen waarmee dit toestel zich gaat onderscheiden van de rest.

#1 Design iPhone 15 Pro Max

Qua ontwerp gaat er dit jaar bij de duurste iPhones wel wat veranderen. Allereerst wordt er gesproken over een behuizing van titanium. Op de duurste modellen gebruikt Apple nu nog roestvrij staal. Het nadeel daarvan is dat het een stuk zwaarder is dan titanium. En vooral op de grotere Pro Max merk je dit extra gewicht. Bovendien blijven vingerafdrukken duidelijk zichtbaar op de glimmende rand, terwijl titanium mat is. Een matte behuizing van titanium geeft de iPhone weer een geheel nieuwe look. Er wordt al jaren gesproken over een titanium behuizing en nadat Apple het vorig jaar gebruikte voor de Apple Watch Ultra, wordt het steeds aannemelijker dat ook de duurste iPhones hiernaar overstappen.

Naast de behuizing gaat er ook iets veranderen aan de vorm. De platte zijkanten blijven zoals ze zijn, maar de hoeken worden wat minder scherp. Nu hebben de iPhones nog een rechte hoek van de zijkant naar de voor- en achterkant, maar dat zou bij de iPhone 15-modellen dus veranderen naar meer afgeronde randen. Daardoor ligt het toestel mogelijk iets prettiger in de hand. Dat is zeker bij zo’n groot formaat als de Pro Max wel zo fijn.

In welke kleuren de iPhone 15 Pro Max gaat verschijnen, is nog niet zeker. Er gaan geruchten over een nieuwe tint blauw, die wel wat weg heeft van de blauwe iPhone 12 Pro. We verwachten in ieder geval weer spacezwart, zilver en goudkleurig.

Bekijk ook 'Dit zijn de nieuwe kleuren voor de iPhone 15 (Pro)' Komt de iPhone 15 Pro voor het eerst in een donkerrode kleur uit? En maakt zachtgroen een comeback bij het standaardmodel? Volgens nieuwe geruchten zijn dit de nieuwe kleuren voor de iPhone 15-serie, waaronder donkerrood, roze en lichtblauw.

#2 Scherm iPhone 15 Pro Max

De iPhone 15 Pro Max krijgt wederom een 6,7-inch display, de grootste uit de iPhone-familie. Dit is hetzelfde formaat als voorgaande jaren. Ook andere functies voor het scherm blijven vooralsnog gelijk. Denk dus aan een OLED-display met always-on functie. Het scherm ondersteunt 120Hz ProMotion beeldverversing, voor soepelere animaties. Apple noemt dit het Super Retina XDR Display. Daarnaast vind je bovenaan geen notch maar het Dynamic Island, net als in de iPhone 14 Pro-modellen. Qua resolutie verwachten we 2796 x 1290 pixels bij 460 ppi, al kan het dit jaar iets anders worden.

De iPhone 15 Pro Max krijgt namelijk dunnere schermranden dan voorheen. Apple gebruikt hiervoor de techniek die ze nu ook al gebruiken bij de Apple Watch, waardoor het display zelf dichter tegen de rand van de behuizing komt. De zwarte omlijsting zou daardoor een stuk kleiner worden, al gaat het in de praktijk maar op een paar millimeter. Maar dat kan optisch gezien een groot verschil geven.

Er wordt wel gesproken over een hogere piekhelderheid voor het display, mogelijk bij gebruik buitenshuis. Momenteel heeft de iPhone 14 Pro Max een piekhelderheid van 2000 nits buitenshuis en dat zou bij de opvolger opgekrikt worden naar 2500 nits, dankzij een nieuw type display van Samsung.

#3 Camera in iPhone 15 Pro Max

De grootste verbeteringen vinden we ook dit jaar waarschijnlijk bij de camera. We verwachten betere sensoren die zorgen voor mooiere foto’s bij grote lichtverschillen en andere tweaks aan de lenzen en camera-onderdelen die zorgen voor mooiere foto’s. Maar de iPhone 15 Pro Max krijgt daarbij nog iets extra’s. Voor dit model wordt gesproken over een periscopische cameralens. Hierdoor kan de camera veel verder optisch inzoomen, doordat de lens fysiek meebeweegt. Volgens bronnen gaat het om 6x optisch inzoomen, maar er wordt ook gesproken over 10x optisch inzoomen. Wat het ook wordt: het zorgt er in ieder geval voor dat je veel verder kunt inzoomen zonder zichtbare kwaliteitsverlies. De digitale zoom zal ook behouden blijven, maar je zult hier minder snel op overschakelen omdat de optische zoom veel verder kan gaan dan voorheen.

De camera wordt dit jaar hét aspect waarmee de iPhone 15 Pro Max zich gaat onderscheiden van de andere modellen. Dit grote model is het enige model dat de periscopische lens krijgt, vermoedelijk omdat er in dit model binnenin meer ruimte is. De verwachting is dat in 2024 ook het andere Pro-model deze nieuwe lens krijgt, maar voor dit jaar heb je daar de grootste en duurste iPhone voor nodig.

Lees ook ons artikel over de iPhone 15-camera.

Bekijk ook Dit kunnen we verwachten van de iPhone 15 camera Wat zijn de verbeteringen die we verwachten voor de camera van de iPhone 15? Volgens bronnen kiest Apple voor een nieuwe sensor die overbelichting voorkomt en moet zorgen voor een aanzienlijke verbetering bij weinig licht. Ook wordt de camerabult dunner op de iPhone 15 Pro Max

#4 iPhone 15 Pro Max chip en prestaties

Sinds afgelopen jaar heeft Apple qua chips onderscheid gemaakt tussen de standaardmodellen en de pro-uitvoeringen. Dat zal dit jaar waarschijnlijk ook het geval zijn, waardoor de iPhone 15 Pro-modellen de snelste toestellen uit de line-up worden. Voor dit jaar verwachten we een upgrade van de A16- naar de A17-chip. De A17-chip biedt mogelijk wat meer grafische kracht voor games en camerafuncties, maar qua snelheid verwachten we weinig verschil.

De A17-chip zou wel kunnen zorgen voor meer efficiëntie en dus een langere batterijduur. De chip zou namelijk overstappen van een 4nm-structuur naar 3nm. Chipfabrikant TSMC focust daarbij vooral op de energiezuinigheid, met dus mogelijk een langere accuduur tot gevolg. Dat zou wat ons betreft ook de beste keuze zijn. De iPhones zijn immers al zo snel en krachtig, dat daar nauwelijks nog verbeteringen merkbaar zijn. Maar qua stroomverbruik is er nog wel wat winst te behalen.

Verder verwachten we minimaal 6GB werkgeheugen (mogelijk 8GB) en dat je weer kunt kiezen uit vier opslagcapaciteiten: 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Maar het zou ons ook niets verbazen als Apple in 2023 voor de Pro-modellen begint bij 256GB en dat dit door loopt tot maximaal 2TB. Er zijn hier wel al enkele geruchten over geweest, al hebben we dat de afgelopen jaren vaker gezien.

#5 Usb-c, inclusief Thunderbolt

De Lightning-aansluiting gaat dit jaar verdwijnen, zover is wel duidelijk. Apple moet zich vanaf eind 2024 houden aan de nieuwe regelgeving in de EU en er zijn al talloze aanwijzingen dat Apple daadwerkelijk overstapt naar usb-c. Dat betekent dat opladen straks ook met een usb-c-kabel moet. Je kan daardoor gewoon de kabel van je MacBook of iPad gebruiken (mits je daar ook usb-c hebt). Behalve praktische verschillen, levert een usb-c-poort ook nog iets nuttigs op. Vermoedelijk krijgt de poort Thunderbolt-specificaties, waardoor je grote bestanden veel sneller kan overzetten van je iPhone naar bijvoorbeeld een Mac.

#6 Actieknop: nieuw op de iPhone

De actieknop maakte in 2022 zijn opwachting in de Apple Watch Ultra en komt dit jaar vermoedelijk ook naar de iPhone, in ieder geval bij de Pro-modellen. Daar zou de knop de plaats van de zijschakelaar innemen. Je kan dan zelf kiezen welke functie je met de knop wil bedienen. Je kan dan alsnog kiezen voor het muten van je iPhone, maar bijvoorbeeld ook voor het snel opstarten van je camera of het uitvoeren van een eigengemaakte Siri Shortcut.

#7 Batterij: het beste van alle modellen?

Eén van de kenmerken van de Pro Max is dat dit model één van de modellen met de langste batterijduur heeft. Dat komt mede doordat er een grotere batterij in verstopt zit. Hoewel het Plus-model ook in de buurt komt (die heeft zelfs een langere accuduur als je kijkt naar het gebruik van uitsluitend audio), denken we dat de Pro Max nog steeds het model met in de praktijk de langste accuduur heeft. Dat maakt dit model interessant voor iedereen die alles uit zijn iPhone haalt en er heel veel mee doet.

#8 Overige functies en verbeteringen iPhone 15 Pro Max

Los van de verbeteringen hierboven, is er nog weinig bekend over andere eventuele nieuwe functies. Verwacht in ieder geval alle mogelijkheden die je nu ook al in de iPhone 14 Pro Max vindt, zoals MagSafe-opladen, draadloos opladen en functies als crashdetectie en SOS via satelliet.

Dit zijn de overige functies die mogelijk naar de iPhone 15 Pro Max komen:

Wifi 6E: Ondersteuning voor de huidige wifi-standaard, met voordelen zoals een stabielere verbinding. Je hebt hier wel een geschikte router voor nodig.

Nieuwe Ultra-Wideband chip: Er zijn geruchten geweest dat de Ultra-Wideband chip dit jaar een upgrade krijgt. Apple gebruikt al sinds de iPhone 11 in 2019 dezelfde U1-chip.

Makkelijker te repareren: De iPhone 14 en iPhone 14 kenmerkten zich doordat ze veel gemakkelijker te repareren zijn. Apple heeft extra aandacht besteedt aan het innerlijke design. Bij de Pro-modellen was dat nog niet zo, maar er zijn aanwijzingen dat dat bij de iPhone 15 Pro-modellen wel het geval is.

Alleen maar eSIM in meer landen: Mogelijk gaat Apple de uitvoeringen met alleen de eSIM uitbreiden naar meer landen. In de VS kun je sinds de iPhone 14 al alleen maar een model met eSIM kopen, maar in Nederland en België is er nog gewoon het model met fysieke simkaart. Of het eSIM-only model dit jaar naar Nederland en België komt, lijkt onwaarschijnlijk. Immers zijn er hier nog veel providers die geen eSIM ondersteunen.

Bekijk ook Deze iPhone 15 Pro-functies krijg je alleen op de duurdere modellen Er zijn al diverse geruchten over functies die alleen op de iPhone 15 Pro (Max) beschikbaar komen. In dit artikel verzamelen we ze, zodat je weet welke functies uniek zijn voor de duurdere iPhone 15-modellen. Zo zouden de fysieke knoppen ontbreken op de Pro-modellen en krijgen ze snellere datatransfer via usb-c.

Lees ook onze andere pagina’s over de modellen van 2023: