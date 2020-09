Apple heeft een nieuw Gevlochten solobandje voor de Apple Watch. Deze is precies op maat en is elastisch. In deze review lees je onze ervaringen met het Gevlochten solobandje!

Apple Gevlochten Solobandje getest

Eerder kon je al onze review van het gewone Solobandje lezen, het standaard exemplaar gemaakt van siliconenrubber. Maar Apple heeft ook een luxere uitvoering die het dubbele kost: de Braided Solo Loop (‘Gevlochten solobandje’ in het Nederlands). Deze is gemaakt van gerecycled materiaal en kost 99 euro. Je kunt kiezen uit vijf kleuren en wij hebben ‘m alvast om onze pols gelegd.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag (@gonny). We hebben dit bandje getest in de kleuren blauw en groen in de maten 3, 5 en 7. Eén van deze bandjes is voor de review beschikbaar gesteld door Apple.



Apple Solobandje in het kort

Verkrijgbaar in 2 formaten (40mm en 44mm), elk in 9 verschillende maten

Verkrijgbaar in 5 kleuren

Elastisch en gemaakt van zacht siliconenrubber

Geen sluiting of gesp

Prijs: €99 per stuk

Maatvoering van het Gevlochten Solobandje

Maatvoering is nogal een gedoe bij deze Solobandjes. We hebben daar in onze eerdere review van het Solobandje al iets over gezegd. Het komt redelijk nauw (pun intended) om de juiste maat te vinden en je kunt daarvoor het beste toch even naar de Apple Store gaan om te passen. Let daarbij vooral op hoe het voor jou voelt en niet zozeer wat de medewerkers zegt. Je weet zelf het beste of je liever wat strakker of wat ruimer draagt. Bij het Gevlochten Solobandje is volgens Apple geen sprake van uitrekken na verloop van tijd, dus je hoeft deze niet extra strak te kopen.

Ik heb het Gevlochten Solobandje getest in de maten 3, 5 en 7. Na een paar verschillende maten te hebben getest weet ik inmiddels dat maat 5 het best bij mij past. Ik heb dus getest met bandjes die zowel te strak als te ruim zaten. Als jouw ideale maat niet op voorraad is, zou ik eerder kiezen voor een maatje te groot (dus in mijn geval maat 6) en niet voor een maatje te klein (maat 4).

Of beter nog: wacht gewoon tot jouw ideale maat op voorraad is, want deze Apple Watch-band is te duur om zomaar op de gok te kopen.

Alsof het uitbrengen van bandjes met heel specifieke maten nog niet verwarrend genoeg is, heeft Apple nog meer verwarring veroorzaakt in de hele communicatie eromheen. Zo zou dit bandje niet geschikt zijn voor de Apple Watch Series 3 en eerder, maar dat is onzin. Het lijkt er eerder op dat Apple de exacte maat dan niet durft te garanderen. Hoewel er nauwelijks sprake is van garantie, want het hele meten en de exacte maat vinden is toch een kwestie van zelf proberen en gevoel.

Je hoeft dus echt niet een Apple Watch Series 6 te kopen, als je dit bandje wilt hebben. Ze zijn ook gewoon los te koop.

Meer over polsmaten van Apple Watch-bandjes lees je in onze tip.

Uiterlijk van het Gevlochten Solobandje

Dit horlogebandje is gemaakt 100% gerecycled polyester, waarbij er volgens Apple 16.000 vezels zijn verwerkt. In het bandje zijn dunne siliconendraden meegevlochten, om het stevig en toch rekbaar te maken. Wij hebben de groene variant wat langer getest en het gaf (ook vanwege de kleur) de indruk van katoenen canvas. De textuur is wat ruwer dan de siliconenband, maar voelt toch prettig aan. Apple spreekt van een 300D-textuur, wat dat ook mag zijn. Het bandje is zweet- en waterbestendig en kan bij vlekken gewoon in de wasmachine. Ik zou niet warmer dan 30 graden doen.

Omdat dit bandje wat sneller vies wordt dan de gladde bandjes van siliconen en fluorelastomeer heeft Apple er waarschijnlijk voor gekozen om geen lichte kleuren uit te brengen. Je kunt kiezen uit:

Houtskool (donkergrijs)

Invernessgroen (kakigroen, zie foto)

Atlantisch blauw (middenblauw, zie foto)

Punchroze (zalmroze)

(PRODUCT)RED (rood)

Liefhebbers van zwart zijn misschien teleurgesteld dat het zogenaamde ‘zwarte’ bandje niet diepzwart is, maar de naam ‘houtskool’ wijst er al op dat je donkergrijs kunt verwachten. De kleuren grijs, groen, blauw en roze zijn meteen verkrijgbaar terwijl de rode uitvoering later dit najaar wordt verwacht. Niet alle modellen zijn trouwens op voorraad. Je hebt de meeste kans als je een niet-gangbare maat hebt, zoals 40mm in maat 1/2/3/8/9 of 44mm in maat 4/5/11/12. Verder lijkt de blauwe variant het meest populair, want die heeft samen met de rode variant de langste levertijd. In vergelijking met de gewone Soloband ontbreken de kleuren wit en gembergeel.

Deze Gevlochten Soloband ziet er wat gekleder uit en is daarom wat geschikter om bijvoorbeeld op kantoor te dragen. Aan het einde zit een zilverkleurige metalen aansluiting, die volledig wegvalt als je de band vastklikt aan je horloge. Daardoor is het bandje ook goed met een blauwe, rode of gouden Apple Watch te combineren. Sommige mensen klagen echter dat je aan de zijkanten een gat ziet, alsof je een 40mm-bandje in een 44mm-horlogekast hebt gestoken. Zelf vind ik dat niet storend; je ziet het alleen als je van heel dichtbij kijkt en het is nu eenmaal een eigenschap van dit bandje.

Hoewel dit bandje zweetbestendig is, zou je tijdens het sporten waarschijnlijk toch de voorkeur geven aan een van de sportbandjes, aangezien die makkelijker even af te spoelen zijn. Het textiel van dit bandje houdt meer vocht vast.

Solobandje in gebruik

Omdat dit bandje geen sluiting heeft, moet je je hand er doorheen steken om te dragen. Dat moet dagelijks, want met een batterijduur van 18 uur zul je nog steeds bijna dagelijks moeten opladen. Zeker als je de Apple Watch vanaf nu in bed gaat dragen vanwege de nieuwe slaapfuncties in watchOS 7.

Qua draagcomfort is het wel heel anders dan het Solobandje van siliconenrubber. De textuur is wat ruwer, waardoor het qua pasvorm bij dit bandje écht goed moet passen. Als het materiaal verschuift over je huid kan dat wrijving teweeg brengen.

Het is overigens niet zo, dat het bandje zo ruw is dat er krassen ontstaan op je MacBook. Ook bij dit bandje kan het ontbreken van de sluiting een voordeel zijn, als je je pols graag laat rusten op tafel of je trackpad. We hebben (helaas) al wel foto’s gezien van mensen die met het bandje ergens achter waren blijven haken, waardoor er een lus ontstaat en het vlechtwerk niet meer zo mooi is. Wie handig is lost dat zó op met een haaknaald of iets soortgelijks.

Het draagcomfort bij deze gevlochten band is wel heel prettig. Dat merkte ik niet alleen zelf, maar ik hoor het ook van andere gebruikers. Polyester is misschien niet het meest premium materiaal (de goedkope kleding van Primark en H&M is vaak ook van polyester gemaakt) maar dit bandje voelt zeker niet goedkoop aan. Het is eigenlijk best knap hoe Apple het heeft kunnen maken: het het vlechtwerk eindigt in de metalen aansluiting, waar weinig ruimte is voor afwerking. Zelfs bij hard uitrekken schiet er geen draadje los. Al kunnen we natuurlijk niet oordelen hoe dit na een paar maanden gebruik is. Het materiaal kan pillen en pluizen gaan vertonen en sommige draadjes kunnen slordiger gaan liggen.

De prijs vind ik bij dit bandje wel even schrikken. Het is logisch dat het iets duurder is om te maken als de gewone sport- en siliconenbandjes, maar om meteen het dubbele te vragen vinden we wat buitenproportioneel. Dat nodigt niet echt uit om meer dan één te kopen. Voor €200 koop je ook al bijna een Apple Watch (namelijk de Series 3). Of twee stukjes stof net zoveel waard zijn als een technisch ingewikkeld apparaat als een Series 3, mag je voor jezelf bepalen, maar we hadden liever een prijs er tussenin gezien, bijvoorbeeld 70 euro. Apple lijkt te hebben gekozen voor standaardprijzen: €49 voor de gewone €bandjes en €99 voor de iets luxere.

Welk Apple Solobandje?

Misschien twijfel je tussen deze twee bandjes: wordt het de normale Soloband of de Gevlochten Soloband? De gevlochten uitvoering is duidelijk duurder, maar is ook unieker en opvallender. Zelf zou ik eerder voor de gevlochten versie kiezen, omdat ik daarmee echt een ander type bandje heb.

Gaat het je echter om het praktische aspect van een bandje zonder gesp, dan past de normale Soloband beter bij je. Deze lijkt qua uiterlijk sterk op het normale sportbandje, dus je maakt er niet echt indruk mee (voorzover je dat zou willen). Het ziet eruit als een simpel en onopvallend bandje. Voor kinderen is dit model misschien ook handiger, al zul je bij kinderen die in de groei zijn elk halfjaar weer een groter bandje moeten kopen. Ook niet handig.

Dit zijn de belangrijkste verschillen:

De gevlochten versie is flink duurder: 99 euro versus 49 euro.

De gevlochten versie is verkrijgbaar in maar 5 kleuren. Geen geel en wit, waarschijnlijk omdat dit te snel vies wordt.

De gevlochten versie is gemaakt van gerecycled materialen en voelt aan als textiel. Daarom zal het iets beter ademen. Maar het kan ook iets sneller vuil worden.

Uit de reacties tot nu toe merken we dat mensen vinden dat de gevlochten versie iets prettiger aanvoelt. Maar dit zal persoonlijk zijn.

Misschien omdat ik Hollander ben, maar ik vind €99 voor een simpel bandje van textiel echt te overdreven. Bij leren bandjes komt er nog heel wat (handmatig?) stikwerk en leerbewerking aan te pas, maar dit bandje lijkt zo uit een computergestuurde machine te komen, zo gelijkmatig is het vlechtwerk. Knap gemaakt, maar €99 is toch wel even slikken. Ik vrees dat het bij één bandje blijft… en dat is jammer, want ik zou naast de blauwe best nog een paar andere kleuren willen hebben. Mijn portemonee zegt echter nee.

Ik zag deze gevlochten bandjes als namaak bij AliExpress voor rond de €10. Dat is verleidelijk maar ik ben bang dat de kwaliteit zodanig is dat je ze na een paar keer dragen kunt weggooien.

Score 8.5 Apple Gevlochten Soloband €99 Voordelen + Unieke uitstraling, heel anders dan bestaande bandjes

Geen gesp, minder kans op krassen op je MacBook en tafel

Voelt prettig aan tijdens het dragen

Verkrijgbaar in 5 kleuren

Ook verkrijgbaar in goedkopere siliconen uitvoering

Wordt tijdens het slapen niet zweterig Nadelen – Wat mij betreft veel te duur

Lastiger om af te doen

Moeilijker tweedehands te verkopen of binnen gezin uit te wisselen

Conclusie Apple Gevlochten Soloband review

Het Gevlochten Solobandje heeft een compleet andere uitstraling en is echt de moeite om aan je collectie toe te voegen. Juist door het gevlochten materiaal ziet dit er juist weer heel anders uit. Het vlechtwerk past ook goed bij Apple’s keuze om dit bandje zonder sluiting te maken. Het draagt lekker en het ziet er mooi uit.

Helaas zal ik er niet zoveel van kopen en dat heeft simpelweg te maken met de prijs. Eén is nog leuk, maar voor €99 ga je niet je winkelmandje vol gooien met al je favoriete kleuren. Van de normale Soloband van siliconen zal ik ook niet zoveel kopen, maar dat komt omdat het qua uitstraling te veel op het gewone sportbandje lijkt waardoor het minder toevoegt.

Apple Gevlochten Soloband kopen

Je kunt de Soloband-modellen momenteel alleen bij Apple kopen in de kleuren groen, blauw, donkergrijs en zalmroze. De rode versie komt later. Op het moment van schrijven zijn maar een beperkt aantal maten op voorraad. We raden aan om niet overhaast te kopen, maar te wachten tot jouw maat op voorraad is en eventueel te komen passen in de Apple Store (als dat mogelijk is). Het is een duur bandje en je wilt dat het goed past en prettig zit. We hebben deze Apple Watch-bandjes nog niet bij andere retailers gezien. Apple wil het waarschijnlijk eerst een paar maanden exclusief voor de Apple Store houden.