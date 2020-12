Update 21:00 uur: Apple heeft gereageerd op de kritiek van WhatsApp. Ook de eigen apps zullen worden voorzien van privacylabels, als ze niet in de App Store aangeboden worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor iMessage. WhatsApp’s tweede kritiek dat de labels niet genoeg gedetailleerde info bevatten, is daarmee nog niet opgelost.

Apple’s reactie:

The new rules apply equally to all iOS apps, including all Apple‘s built-in apps like Messages. For iOS apps that don’t have dedicated product pages on the App Store, like Messages, they will still have the same privacy information be made available to users on Apple’s website.