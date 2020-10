Apple One is Apple's nieuwe alles-in-één bundel voor verschillende Apple-diensten. Hoe kun je je aanmelden voor Apple One? In deze tip leggen we je dat uit.

Apple heeft allerlei diensten waar je je apart voor kan abonneren, maar met Apple One is alles gebundeld in één lidmaatschap. Dat levert je flink wat financiële voordelen op, want je bespaart daarmee €6 of €8 per maand. Wil je je aanmelden voor Apple One, dan kan je kiezen uit twee bundels. Alles over het instellen en abonneren van Apple One lees je hier.

Abonneren op Apple One bundels

Allereerst is het goed om te weten dat je in Nederland en België kan kiezen uit twee bundels met daarin Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ en iCloud-opslag. Het verschil tussen de twee is dat je bij de duurdere variant Apple Music en iCloud-opslag kan delen met vijf anderen binnen het gezin. Ook krijg je dan 200GB in plaats van 50GB opslag. In de VS en enkele andere landen is er nog een derde optie, met daarin ook Apple News+ en de aankomende dienst Apple Fitness+. Omdat deze diensten niet in Nederland en België beschikbaar zijn, wordt deze bundel ook niet hier aangeboden.

Zo kun je je aanmelden op Apple One

Wil je je definitief aanmelden op Apple One? Zo kun je Apple One instellen op je iPhone of iPad:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > je naam. Tik op Abonnementen. Kies voor Individueel of Gezin en tik op de blauwe knop onderaan.

Zie je de keuze voor Apple One nog niet? Apple is pas net begonnen met de uitrol, dus het kan even duren voordat het voor jou zichtbaar is.

Wisselen van bundel in Apple One

Wil je toch liever een andere bundel dan waar je je oorspronkelijk voor hebt aangemeld? Je kan eenvoudig wisselen van Apple One bundel via deze stappen:

Ga op je iPhone of iPad naar de App Store. Tik in één van de tabbladen op je profielfoto rechtsboven. Kies voor Abonnementen. Selecteer Apple One en kies een andere bundel.

Je nieuwe bundel gaat in zodra je huidige bundel afloopt. De einddatum van je huidige lopende lidmaatschap staat in dit scherm vermeld.

Afmelden voor Apple One

Apple One wordt elke maand automatisch verlengd. Bevalt Apple One toch niet? Dan kun je je ook eenvoudig afmelden voor Apple One. Zo doe je dat:

Ga op je iPhone of iPad naar de App Store. Tik in één van de tabbladen op je profielfoto rechtsboven. Kies voor Abonnementen. Selecteer Apple One en tik op Annuleer (proef)abonnement.

Onderaan staat tot wanneer je nog toegang hebt tot de diensten binnen Apple One. Vergeet ook niet dat als je het abonnement opzegt, dat ook gezinsleden na de einddatum geen toegang meer hebben.

Heb je nog vragen over Apple One? Lees dan ook onze Apple One FAQ, waarin we antwoorden op de veelgestelde vragen geven.