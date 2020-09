De Apple Watch Series 6 bevat als grootste vernieuwing de mogelijkheid om de hoeveelheid zuurstof in je bloed te meten, de zogenaamde saturatie (SpO2). Ook nieuw zijn het fellere always-on scherm, een altijd actieve hoogtemeter en een snellere chip. Terwijl andere fabrikanten proberen grote sprongen vooruit te maken, heeft Apple een zodanige voorsprong dat het met kleine verbeteringen lukt om steeds koploper te blijven. En dat merk je ook bij deze Series 6: de verbeteringen zijn niet spectaculair, maar toch is dit de beste smartwatch die je momenteel kunt kopen.

In deze review van de Apple Watch Series 6 delen we onze ervaringen met dit nieuwste model.

Tekst, foto’s en review: Gonny van der Zwaag. De geteste modellen zijn een blauwe 40mm Apple Watch Series 6 met wit Solobandje, een rode 44mm Series 6 met rood sportbandje en een zilverkleurige 44mm Series 6 met blauw Solobandje. Eén van deze testdevices is als tijdelijk leenexemplaar beschikbaar gesteld door Apple, de rest is zelf gekocht. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van de nieuwe Fitbit Sense en een medisch goedgekeurde saturatiemeter om de metingen van SpO2 te controleren.



Introductie Apple Watch Series 6 review

Ja, de Apple Watch Series 6 is de beste smartwatch die je kunt kopen.

Dat zeggen we niet uit blind fanatisme, maar omdat de concurrentie het simpelweg niet kan bijbenen. De performance, de gebruikerservaring, de enorme keuze uit apps, het gemak bij het in gebruik nemen: Apple heeft dit tot het uiterste geperfectioneerd en er is geen enkele fabrikant die in de buurt komt. Alles is zo simpel, dat je wel gek zou zijn om als iPhone-gebruiker een andere smartwatch te kopen. De grootste concurrent Fitbit zou nog een kans maken, maar diskwalificeert zich door niet met Apple’s HealthKit samen te werken. Tijdens het testen van de Series 6 heb ik om mijn andere pols een Fitbit Sense gedragen en daarbij bleek steeds hoe gemakkelijk alles op een Apple Watch te doen is. De bloedzuurstofmeting doe je simpel door de Saturatie-app te openen en op de startknop te drukken. Geen handleiding nodig en binnen een minuut had ik mijn eerste meting. Bij Fitbit moest ik googlen om te ontdekken dat je er (via de Fitbit-app op je iPhone) een speciale wijzerplaat voor moet instellen.

Het wordt natuurlijk anders als je een ander merk smartphone gebruikt en namen als Amazfit, Samsung en Xiaomi aantrekkelijk klinken. Ze zijn in ieder geval een stuk goedkoper, want Apple is weliswaar van hoogstaande kwaliteit, maar je betaalt er ook voor. Vandaar dat we blij zijn dat Apple dit jaar een goedkoper alternatief aanbiedt: de Apple Watch SE. Een review daarvan volgt nog, omdat we in deze review ons richten op de gebruiker die het beste en nieuwste wil. En dan kom je automatisch uit op de Series 6.

Design Apple Watch Series 6: onveranderd

Nieuwe kleuren blauw en rood

Leverbaar met nieuw type bandjes

Design ongewijzigd ten opzichte van Apple Watch Series 4 en 5

Nog steeds verkrijgbaar in 40 en 44mm

Rondere afwerking verveelt niet

De Apple Watch Series 6 ziet eruit als de voorgaande modellen: een vierkant met afgeronde hoeken, een Digital Crown en een platte knop aan de zijkant en verwisselbare bandjes je met alle voorgaande generaties kunt gebruiken.



De Apple Watch (PRODUCT)RED in rood met sportbandje. Daarnaast zie je de Solobandjes in de maten 3, 5, 8 en 9.

Bij de Series 4 werd een redesign uitgevoerd met een groter scherm en een compactere behuizing en daar is deze Series 6 ook weer op gebaseerd. Nieuw is dat je dit jaar kunt kiezen voor twee nieuwe kleuren: een gedempte kleur donkerblauw en een felle kleur (PRODUCT)RED. We zijn fan van deze nieuwe kleuren, omdat je er echt een statement mee kunt maken. Maar ze zijn wel lastiger te combineren met je bestaande collectie horlogebandjes. Wie het liefst elke dag hetzelfde bandje draagt, zal met de fellere kleuren prima uit de voeten kunnen. Wissel je dagelijks, dan wordt het wat meer puzzelen om een passende kleur te kiezen. Hou daar dus rekening mee, want terwijl je bij de iPhone nog een alles bedekkend hoesje kunt gebruiken als de kleur na verloop van tijd niet zo bevalt, is dat bij de Apple Watch een stuk moeilijker.

De al langer bestaande kleuren spacegrijs, zilver en goud zien er overigens ook nog steeds prima uit en zijn wat makkelijker te combineren.

Haal je je Apple Watch in het buitenland, dan heb je ook keuze uit twee nieuwe kleuren voor roestvrij staal: grafiet (voorheen spacezwart) en goud. Die laatste moet de uitstraling en glans geven van goud, zonder dat het echt goud aan te pas is gekomen. Wie van de bling-look houdt, kan deze overwegen, maar je zit dan wel meteen met een veel duurdere 4G-versie, waarvan je de 4G-functie niet eens kunt gebruiken. Ook kun je weer twee tinten titanium kiezen.

De echte verbeteringen zijn subtiel. Je kunt net als voorheen kiezen voor 40mm of 44mm. De knoppen zitten nog steeds op dezelfde plek en voelen robuust aan en de bediening is nog net zo intuïtief. Twee andere eigenschappen bestaan al sinds de Series 0: de horlogebandjes en de magnetische oplaadschijf. Dit systeem van horlogebandjes is een succes gebleken, waardoor Apple er niet snel van zal afwijken. Het is simpel om het bandje te verwisselen en de keuze is enorm. We hebben eigenlijk niets meer te wensen: zolang Apple zorgt dat de oude bandjes blijven passen, zijn wij content.

Wat de oplader betreft hebben we wel een wens: het zou fijn zijn als eindelijk Qi wordt ondersteund, zodat je ook gewone draadloze opladers kunt gebruiken. Toch zien we dit liever dan de steeds wisselende opladers die Fitbit weet te verzinnen.

Aan de achterkant vind je de oplaadpunten van de Apple Watch. Maar het is ook de plek, waar je een Apple Watch Series 5 van een Series 6 kunt onderscheiden. Het 2020-model is voorzien van nieuwe sensoren met rode lampjes. Het zijn er nu in totaal acht: vier rode en vier groene. Het is verbazingwekkend hoe Apple erin is geslaagd om tweemaal zoveel lampjes aan te brengen in dezelfde beperkte ruimte. De behuizing is namelijk niet dikker geworden, maar juist een fractie dunner.

Uitvoeringen Apple Watch Series 6: nog steeds geen 4G

In Nederland en België alleen aluminium

4G-versies in roestvrij staal en titanium

Ook Apple Watch Nike+ beschikbaar

Apple biedt in landen waar dit ondersteund wordt meerdere modellen aan: de GPS-uitvoering (die we ook in Nederland en België hebben) en een 4G-variant. Omdat we in Nederland en België nog steeds geen providers hebben die 4G op de Apple Watch ondersteunen, zijn deze modellen niet bij ons verkrijgbaar. En dat is heel erg jammer, want eSIM is inmiddels bij de drie grote providers beschikbaar en het zou mooi zijn als we wat meer keuze hebben. Willekeurige landen zoals Zweden en Roemenië hebben het al wel.

Hieronder zie je een kaartje van huidige Europese landen waar de Apple Watch 4G verkrijgbaar is:

Je kunt het kaartje ook bekijken via deze link.

Wat ons daarbij opvalt is dat de Benelux en Portugal wel de eSIM voor de iPhone hebben, maar nog niet voor de Apple Watch. Deze landen kregen als laatste Apple Pay blijven ook nu weer achter. Ierland heeft nog helemaal geen eSIM, ook niet voor de iPhone.

De Nederlandse providers vertellen ons dat er een zogenaamde entitlement server vanuit Apple nodig is om de Apple Watch 4G te ondersteunen. We hebben navraag bij Apple in Nederland gedaan en kregen het antwoord dat het daar ook niet bekend is.

Bij Apple Pay bleek Nederland een ‘moeilijk geval’ te zijn vanwege de lage kosten van het betalingsvverkeer. Maar bij de 4G-versie van de Apple Watch kunnen we ons niet goed voorstellen wat het tegenhoudt. Met de ondersteuning voor 4G krijgen we ook de mogelijkheid om roestvrij staal en titanium te kiezen.

Gelukkig kun je in Nederland en België wel kiezen voor de Apple Watch Series 6 Nike+ en dat is wat ons betreft een prima keuze als je niet voor de felle kleuren gaat. Je krijgt bij Nike+ meer wijzerplaten en speciale bandjes, terwijl de prijs hetzelfde is.

De nieuwe Solobandjes

We moeten het toch ook nog even hebben over de bandjes. Je kunt nu een Apple Watch in combinatie met het nieuwe Solobandje bestellen. Uiteraard kun je het bandje ook los kopen, zonder je Apple Watch te upgraden.

De Soloband is een elastische band uit één stuk, zonder sluiting. We hebben gemerkt dat de juiste maat kiezen nog wel eens problemen kan opleveren en zijn dan ook blij dat Apple het beleid omtrent omruilen wat heeft versoepeld. Nog beter zou zijn geweest als Apple dit bandje had geïntroduceerd op een moment dat de Apple Stores weer gewoon toegankelijk zijn, zodat je in alle rust verschillende maten kunt komen passen.

We zijn blij met elke nieuwe toevoeging, maar het is niet een bandje waarvan we elk kwartaal weer een hele reeks kleuren gaan bestellen. Ik vind het Solobandje wat te ‘ingewikkeld’ door de verschillende maten. Als het echt zo is dat het bandje na verloop van tijd oprekt, dan kan het na verloop van tijd te los gaan zitten en moet je een nieuw bandje aanschaffen. Vanwege de prijs van €50 koop je niet zomaar even een paar nieuwe. Op AliExpress zagen we ze voor €1,50 maar die zijn uiteraard van veel mindere kwaliteit. Ik koop liever wat minder bandjes, maar dan wel de originele. Ik vrees alleen dat de Solobandjes een wegwerpproduct gaan worden, die je niet meer kunt gebruiken als ze niet meer goed passen.

Verder vind ik het omdoen van de Sololoop net iets te veel gedoe: je zult dagelijks je hand door een nauwe opening moeten wurmen en dat voelt gewoon niet prettig. Na een tijdje vroeg ik me af: wat was er ook alweer mis met het gewone sportbandje? Die kun je gemakkelijker uitwisselen met huisgenoten en vrienden, of desnoods weggeven of verkopen. De maatvoering van de Sololoops gaan ervoor zorgen dat er meer bandjes dan ooit ongebruikt in een la komen te liggen.

Apple Watch Studio: je eigen combinatie kiezen

Vorig jaar introduceerde Apple voor het eerst de Apple Watch Studio. Dat geeft je de mogelijkheid om zelf je horlogebandje te kiezen. Koop je je Apple Watch bij winkels als Coolblue en Bol.com, dan heb je alleen keuze uit modellen met een identiek gekleurd standaard sportbandje: spacegrijs met zwart, zilver met wit en rood met rood.

De blauwe combinatie ziet er prachtig uit en is wat ons betreft een echte aanrader. Maar wil je meer keuze uit horlogebandjes dan moet je bij Apple zijn. Je kunt je Series 6 combineren met elke Soloband, Sportband of lederen band.

Wel gelden er een paar onnodige, kunstmatige beperkingen bij Apple Watch Studio. Zo kun je de rode Apple Watch alleen combineren met rode bandjes en zit je bij Apple Watch Nike+ vast aan de Nike-bandjes met gaatjes of klittenband.

Scherm Apple Watch Series 6: verbeterde always-on

Always-on scherm, net als op Series 5

Scherm voor always-on is 2,5 keer feller

Maximale helderheid van 200 naar 500 nits

Nog steeds OLED-scherm

De twee grootste verbeteringen in de Apple Watch Series 6 zijn wat mij betreft de saturatiemeting (daarover later meer) en het verbeterde always-on scherm. Als ik zou moeten kiezen, vind ik laatstgenoemde het meest nuttig. Daar heb je namelijk elk moment van de dag iets aan, terwijl je je bloedzuurstof na aanvankelijk enthousiasme misschien nauwelijks meer zult checken.

Op mijn Series 5 heb ik het always-on scherm na verloop van tijd uitgeschakeld, omdat ik het vervelend vond. Wat mij betreft mag het scherm aan of uit staan, maar niet iets er tussenin dat ik toch niet goed kan aflezen. En het geleidelijk oplichten duurde me net iets te lang. Ik heb dan liever helemaal aan of uit, zodat duidelijk is wanneer ik kan beginnen met aflezen van het scherm. Always-on had bovendien een flinke impact op de batterijduur.

Bij de Apple Watch Series 6 is dat anders: nu gebruik ik het wel! Het always-on scherm is 2,5 keer helderder als het horloge inactief is. Daardoor zit je niet meer met je ogen te knijpen om te zien hoe laat het is. Ook mooi is dat je een paar functies op het scherm kunt bedienen als de Apple Watch in gedimde stand staat.

Het betekent overigens wel, dat je ook in bed een wat meer verlicht scherm hebt. Wie dat storend vindt kan het beste voor ‘s nachts een donkere wijzerplaat instellen (dat kan automatisch!), de Slaap-app gebruiken of de Theatermodus inschakelen.

Nog steeds heeft always-on een impact op de batterijduur, maar Apple heeft ervoor gezorgd dat er ondanks het fellere always-on scherm nog steeds een accuduur van 18 uur is.

Er waren het afgelopen jaar genoeg geruchten over Micro LED, maar Apple kiest ook bij dit model nog gewoon voor OLED. Prima wat ons betreft, al hadden we natuurlijk graag weer aan wat nieuwe schermtechnologie willen snuffelen. Micro LED zal volgens geruchten immers ook naar de iPhone en iPad komen.

Overigens is er buitenshuis in fel zonlicht geen onderscheid te zien tussen de schermen. De Series 5 is net zo goed afleesbaar in de zon als de Series 6, dus daar hoef je het niet voor te doen.

Saturatie

Zuurstofgehalte in je bloed meten

Mogelijk dankzij nieuwe rode ledlampjes en infraroodlampjes in Series 6

Apps van derden kunnen de data uitlezen

Zuurstof in je bloed meten zou dé reden moeten zijn om de Series 6 te kopen. Maar het is geen medische functie zoals de ECG-meting en Apple benadrukt dan ook dat de saturatie meten alleen bedoeld is voor wellness en recreatief gebruikt. Een arts kan er geen diagnose mee stellen.

De saturatiemeter gebruikt een serie rode ledlampjes aan de achterkant van de horlogekast die je SpO2-niveau kunnen meten. Dat kan handmatig, op elk gewenst moment. Maar je kunt de Series 6 ook ’s nachts automatisch laten meten als je voldoende stil ligt. De meting vindt dan ongeveer met tussenpozen van een halfuur of uur plaats.

In het begin liepen mijn metingen nogal uiteen, tussen de 93% en 99%. De afgelopen dagen werd het wat constanter rond de 96% en 98%. Apple geeft niet aan wat normale waarden zijn, maar overal op internet is te lezen dat de waarde liefst tussen 95% en 100% moet liggen.

Het meten is vrij eenvoudig: je opent de Saturatie-app, drukt op de startknop en krijgt 15 seconden later een meting. Ook kun je in de Gezondheid-app kijken wat er ’s nachts is gemeten.

Om te controleren hoe betrouwbaar de meting is, hebben we vergeleken met de eveneens gloednieuwe Fitbit Sense en de Medisana PM 100 Pulsoximeter. De PM 100 is gecertificeerd als medisch apparaat volgens MDD (Medical Device Directive). Deze wordt ook door huisartsen aanbevolen en kost rond de 40 euro. Je mag er dus vanuit gaan dat dit apparaat betrouwbare metingen oplevert. Je legt je vinger in het apparaatje en krijgt ongeveer elke 15 seconden een nieuwe meting van je hartslag én SpO2-waarde.



Hier vergelijken we de metingen van de saturatiemeter in de Apple Watch Series 6 met een goedgekeurd apparaatje.

Beide meters (Apple Watch en Medisana PM 100) gaven steeds dezelfde waarden aan, dus dat stemt gerust. SpO2 meten met de Fitbit Sense is wat ingewikkelder: je moet hiervoor de speciale SpO2-wijzerplaat installeren en krijgt pas metingen tijdens het slapen. Even spontaan meten zoals met de Apple Watch of de speciale apparaatjes zit er dus niet in.

Kun je de video niet zien, bekijk ‘m dan via deze link.

Bloedzuurstofmeters meten de verzadiging van zuurstof in je bloed. Lagere waarden dan 95% kunnen wijzen op onderliggende gezondheidsproblemen zoals slaapapneu en longaandoeningen. Op zich is SpO2 een belangrijke waarde: op de eerste hulp wordt na een ongeval niet alleen gekeken naar bloeddruk en hartslag, maar ook naar de saturatiewaarde. Alleen heb je in dat geval niets aan de Apple Watch, want de waarden zijn niet bedoeld voor medisch gebruik.

Bij het vergelijken van metingen tussen de verschillende apparaten bleek de Apple Watch nauwkeurig genoeg. Ik denk dat het dan ook vooral een kwestie is dat Apple de goedkeuring bij de diverse autoriteiten nog niet rond heeft. Dit volgt mogelijk later nog.

Apple wekt ook op geen enkele manier de suggestie dat je met SpO2-metingen corona kunt detecteren. Ben je aan het herstellen van een longaandoening, dan zou je (voor ‘recreatief gebruik’ uiteraard) de metingen die ’s nachts zijn gedaan in de gaten houden om te zien of het de goede kant op gaat. Zelf zou ik in zo’n geval een medisch goedgekeurd metertje kopen om regelmatig metingen te doen, maar ik zou er niet speciaal een Series 6 voor kopen.

Apple is niet de eerste die een SpO2-meter inbouwt (Samsung en Huawei hebben het ook), maar maakt het wel erg gebruiksvriendelijk. Andere merken maken ook gebruik van rode en infrarode lampjes, maar doen er vaak 20-30 seconden over. Dat Apple het ook ongemerkt doet past bij de filosofie van het bedrijf dat de Apple Watch ook op de achtergrond je gezondheid in de gaten houdt en je bijvoorbeeld waarschuwt bij onregelmatige hartslag.

De sensor schijnt met een combinatie van rode ledlampjes en infraroodlampjes op je huid en fotodioden vangen vervolgens het licht op dat gereflecteerd wordt op de onderkant van de Apple Watch. De sensor kan op basis daarvan de kleur van je bloed bepalen. Dit is een indicatie van de hoeveelheid zuurstof. Felrood bloed bevat meer zuurstof.

De SpO2-metingen kunnen door twee factoren worden beïnvloedt: door lichamelijke omstandigheden of door omgevingsfactoren (ijle lucht). Apple legt uiteraard de nadruk op het laatste: minder zuurstof in de lucht omdat je op een berg zit, betekent dat je lichaam meer moeite moet doen om zuurstof op te nemen. Dat kan weer invloed hebben op je (sport)prestaties.

De kans bestaat dat je de saturatiemeter een paar keer gebruikt en daarna nooit meer, zoals voor mij bij de ECG-meter ook het geval was. Denk daarom goed na of je het wel nodig hebt – want je betaalt er wel voor. Zeker omdat het nu nog geen meldingen of advies geeft en niet voor diagnoses te gebruiken is. Apple is drie onderzoeken begonnen met onderzoeksinstellingen om te kijken of er een link is tussen SpO2 en astma, hartfalen, longaandoeningen, griep, COVID-19 en dergelijke. Ook in Nederland is er een onderzoek in ziekenhuizen begonnen met de Series 6. De uitslag laat nog op zich wachten.

Een laatste punt van aandacht: de saturatiemeting is niet beschikbaar als je gebruik maakt van Gezinsconfiguratie. Apple heeft dit om onbegrijpelijke redenen uitgeschakeld, terwijl het handig kan zijn voor oudere of zorgbehoevende gezinsleden. Voor Nederlanders en Belgen is dit probleem momenteel nog niet zo actueel, aangezien je Gezinsconfiguratie in onze landen helemaal nog niet kunt gebruiken.

Hoogtemeter

Continu actieve hoogtemeter

Te vinden in Kompas-app

Ook te raadplegen als complicatie op de wijzerplaat

Apple voegde aan de Series 5 een kompas toe en in Series 6 komt daar nu een altijd actieve hoogtemeter bij. Er is een heel specifieke doelgroep die hier iets aan heeft: sporters die bijvoorbeeld graag op heuvels trainen of op grote hoogte hun training doen. Zij kunnen dan ook meteen de saturatiemeter gebruiken om te kijken in hoeverre de hoeveelheid zuurstof in het bloed is gezakt.

Heb je het kompas nooit gebruikt, dan is de kans groot dat je ook geen behoefte hebt aan een altijd actieve hoogtemeter. Behoor je wel tot de doelgroep, dan kun je de hoogte bekijken via de Kompas-app of via een complicatie op je wijzerplaat. Je krijgt dan continu te zien hoe hoog je zit boven zeeniveau, al wordt er wel een bepaalde speling aangegeven, bijvoorbeeld +/- 5 meter.

Op ons kantoor op de 5e etage gaf de app een hoogte van 3 meter (+/- 5 meter) aan en ook in een ander gebouw op de 4e etage was de hoogte 3 meter. Dat zou kunnen kloppen als Amsterdam ver onder zeeniveau ligt, maar dat is niet het geval (4 meter onder zeeniveau komt dichter in de buurt). Waarschijnlijk heb je hier alleen iets aan als je in bergachtig gebied gaat klimmen en sportwandelen.

Prestaties Apple Watch Series 6

Nieuwe S6-chip is sneller

Zelfde hoeveelheid opslag als Series 5: 32GB

U1-chip voor Ultra Wideband

Vorig jaar kreeg de Apple Watch een vernieuwde S5-chip, die echter geen verbeterde prestaties bood. Dit jaar heeft Apple de S6-chip in de Apple Watch gestopt en daarvan mogen we meer verwachten. Deze chip zorgt ervoor dat je sneller kunt opladen en dat apps vlotter opstarten. Het eerste was duidelijk merkbaar tijdens onze test, het tweede niet.

Dankzij optimalisaties in watchOS 7 voelt elke Apple Watch sneller aan, ook als je de Series 3 hebt. Deze chip zorgt er ook voor dat het always-on scherm nu 2,5 keer helderder is op momenten dat je niet op het scherm kijkt.

De Apple Watch Series 6 voelt snel aan, maar dat is ook het geval met onze Series 5, voorzien van watchOS 7, dus dit lijkt mij geen reden om te upgraden. De belangrijkste reden om dan toch voor het nieuwste model te kiezen, is dat je qua processorkracht nog wat ruimte over hebt zodat je op toekomstige updates bent voorbereid. Apple’s chips lopen zo ver voor op de concurrentie van Qualcomm, dat Apple ook de chip in de Series 5 had kunnen gebruiken en niemand had erover geklaagd.

De S6-processor is energiezuiniger, waardoor je ondanks de veel fellere weergave van het always-on scherm toch dezelfde batterijduur houdt van 18 uur.

De hoeveelheid opslag is gelijk gebleven: 32GB. Voorgaande jaren vroegen we ons nog wel eens af waarom een Apple Watch überhaupt veel opslag nodig had, maar de installatieproblemen met watchOS 7 op de Apple Watch Series 3 hebben wel duidelijk gemaakt dat je beter wat ruimer in je opslag kan zitten.

Ook nieuw is de U1-chip, die je ook in de iPhone 11 vindt. Het is de eerste keer dat Apple dit in een Apple Watch gebruikt en het is nodig voor Ultra Wideband-toepassingen. Je kunt er nu nog niets mee – Apple moet de echte toepassingen nog onthullen. Maar mogelijk gaat het dienst doen als een soort GPS binnenshuis, om heel nauwkeurig locatie en richting te kunnen bepalen. De U1-chip komt naar verwachting ook naar de AirTag.

Batterijduur Apple Watch Series 6

Dezelfde batterijduur van 18 uur

Feller always-on scherm heeft geen impact op batterijduur

Snelladen: volledig opladen in 90 minuten

Van 0% naar 80% laden in 60 minuten

De huidige Apple Watch-modellen worden geleverd met een magnetische laadkabel, maar je krijgt er geen stekker meer bij. Dit is uit milieuoverwegingen gedaan en het is iets waar we geen probleem mee hebben. Als je regelmatig Apple-producten koopt stapelen de 5 Watt-adapters zich op, terwijl je ondertussen ook nog een heleboel snelladers en draadloze opladers erbij koop. We hebben echt geen behoefte aan nog meer laders.

Het betekent overigens niet dat Apple de prijs van de Apple Watch heeft verlaagd, maar gezien de kostprijs van de adapter (een euro?) zal het niet veel impact hebben op de productiekosten.

De Apple Watch Series 6 houdt dezelfde batterijduur van 18 uur en dat betekent dat je nog steeds regelmatig zult moeten opladen. Toch is mijn oplaadgedrag door de komst van watchOS 7 wat veranderd. In plaats van elke nacht op de lader leggen terwijl ik slaap, ben ik de smartwatch ‘s nachts gaan dragen. Dit heeft te maken met de nieuwe slaapfuncties en met het feit dat ik de automatische saturatiemetingen wilde testen. Tussendoor laad ik de watch op, bijvoorbeeld vlak voor het slapengaan of als ik aan het douchen ben. Een halfuur blijkt daarbij genoeg om van bijvoorbeeld 40% naar 80% te komen. Meer hoeft niet wat mij betreft, tenzij ik een heel weekend van huis ben zonder toegang tot een stopcontact (wat eigenlijk nooit gebeurt).

Het opladen van 80% tot 100% duurt relatief lang en is vaak onnodig. Hetzelfde gewijzigde oplaadgedrag heb ik gemerkt bij de iPhone: die laad ik op als de batterij onder de 20% komt, maar hij ligt niet meer standaard elke nacht aan de lader.

Om een indruk te geven van het batterijverbruik in bed: het is ongeveer 20 procentpunten. Als je bij het slapengaan de batterijstatus 65% is, zal dit bij het opstaan ongeveer 45% zijn.

Vorig jaar verbeterde Apple de chip om te zorgen dat de batterijduur hetzelfde bleef, ondanks de introductie van always-on en het verbeterde LTPO-scherm. Dit jaar ligt de nadruk op het handhaven van dezelfde batterijduur. De extra energieverslinders zijn nu het helderder always-on scherm en de saturatiemetingen.

Vergeleken met de concurrentie zal Apple het niet snel winnen. Een accuduur van 18 uur is niets vergeleken met de 5 tot 6 dagen die een Fitbit mee gaat. De Huawei Watch GT2 Pro gaat zelfs twee weken mee op een acculading.

Software van Apple Watch Series 6

Standaard geleverd met watchOS 7

Vereist minimaal iPhone 6s of iPhone SE

Tal van nieuwe functies, die ook te gebruiken zijn op de Apple Watch Series 3 t/m 5

De Apple Watch Series 6 wordt standaard geleverd met watchOS 7 en dat is een van de redenen waarom dit horloge meteen ‘nieuw’ aanvoelt. watchOS 7 bevat heel wat nieuwe functies, zoals slapen, handen wassen en nieuwe wijzerplaten. Die functies krijg je echter ook als je watchOS 7 op een bestaande Series 4 of 5 installeert. Mensen met een Series 3 lopen helaas wel wat functies uit watchOS 7 mis en voor hen kan het daarom zin hebben om te upgraden.

Dit najaar heeft Apple enkele nieuwe wijzerplaten uitgebracht, waarbij ik vooral enthousiast werd van Typografie en Strepen. Ook Artiest en Memoji zijn leuk om erbij te hebben. En mocht je zelf een mooie wijzerplaat hebben samengesteld, dan kun je die sinds watchOS 7 ook delen.

Slaapfuncties zijn uiteraard ook aanwezig, al levert het nu nog weinig bruikbare data op. Apple lijkt je vooral betere slaapgewoontes te willen aanleren en is er niet op uit om je te overdonderen met allerlei statistieken. Het enige wat ik wél interessant vind is om na het slapen te kijken hoe mijn bloedzuurstof is veranderd gedurende de nacht. Maar daar heb je wel een Series 6 voor nodig.

Later dit jaar kun je nog meer met je Apple Watch doen als Fitness+ van start gaat. Maar ook hier geldt: voorlopig nog niet in Nederland en België.

Voor wie is de Apple Watch Series 6?

Apple heeft met de Apple Watch Series 6 gedaan wat het moest doen: een nog betere smartwatch maken. Het voelt misschien als een kleine upgrade ten opzichte van de Series 5, die op zijn beurt weer een kleine upgrade was van de Series 4.

Dit zorgt ervoor dat een grote groep mensen nog prima vooruit kan zonder te upgraden. Dat blijkt ook wel uit het feit dat er nu een Apple Watch SE in de winkels ligt, waarin bijna alle grote vernieuwingen sinds de Series 4 ontbreken maar die volgens Apple prima geschikt is voor een grote doelgroep. Het zou ons niet verbazen als de SE uiteindelijk populairder blijkt dan de Series 6. En dat is prima. In het verleden vonden we de Series 3 geschikt voor nuchtere, prijsbewuste gebruikers. Nu is dat de SE.

Wie de meest uitgebreide functionaliteit wil, kiest natuurlijk de Apple Watch Series 6. Dat zijn de early adopters, die altijd het allernieuwste willen, maar ook de mensen die een goede reden hebben om Sp02 en hoogte te meten: bijvoorbeeld sporters die graag op grote hoogte trainen.

Van alle verbeteringen die in de loop van de jaren zijn toegevoegd is voor gezonde mensen het always-on scherm het meest nuttig. De rest gebruik je nauwelijks en komt alleen van pas als je medische redenen daartoe hebt, bijvoorbeeld een hartafwijking of evenwichtsstoornis. Je zou dan ook voor de Series 5 kunnen kiezen, al vinden we het always-on scherm op de Series 6 wél een stuk prettiger vanwege de betere afleesbaarheid. ECG, saturatiemeter, kompas en hoogtemeter zijn functies die de meeste mensen maar zelden gebruiken. Behoor je tot die doelgroep: prima! Maar het is onzin om €130 te veel uit te geven voor iets wat je nooit gebruikt.

We vinden het nu wel echt het moment om bij een Series 3 of ouder over te stappen naar een nieuw model en je hebt dan de keuze uit de Series 6 of de Apple Watch SE. Dit heeft te maken met het nieuwe design en de hoeveelheid geheugen: de Series 3 heeft nu al moeite om watchOS 7 geïnstalleerd te krijgen en de oudere modellen krijgen helemaal geen update meer.

Check ook onze uitgebreide Apple Watch vergelijking, waarin we de verschillende modellen tegenover elkaar zetten.

De prijs van de Apple Watch Series 6 ligt 20 euro lager dan zijn voorganger maar vanaf €449 is wel een behoorlijke prijs. Wat ons betreft is het de investering wel waard, maar wie het toch te duur vindt kan altijd nog voor de Apple Watch SE kiezen.

Score 8.5 Apple Watch Series 6 Vanaf €429 Voordelen + Nieuwe kleuren blauw en rood, voor wie wil opvallen

Sneller opladen

Snellere S6-processor

Bloedzuurstofmeter als grootste vernieuwing

Always-on scherm nu nog beter bruikbaar

Always-on hoogtemeter, voor wie dit nodig heeft

Met U1 chip voorbereid op toekomst Nadelen – In Nederland en België nog steeds alleen in aluminium en zonder 4G

Geen grote verbeteringen ten opzichte van Series 5

Geen verbeteringen in accuduur

Conclusie Apple Watch Series 6 review

Qua uiterlijk zit er weinig verschil tussen de Apple Watch Series 6 en zijn voorganger. De werkelijke vernieuwingen zitten binnenin. Het verbeterde always-on scherm maakt het echt bruikbaar, we worden blij van de nieuwe kleuren en de U1-chip zou nog wel eens onverwachte mogelijkheden kunnen openen.

Of je de bloedzuurstofmeter en always-on hoogtemeter nodig hebt, is echter zeer de vraag. Zolang Apple de medische goedkeuring niet binnen heeft is het niet bedoeld om ziektes te monitoren en is het alleen interessant voor mensen die op grote hoogte sporten. In Nederland en België zijn de mogelijkheden daartoe beperkt, maar er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het kunnen gebruiken.

Waar we ook nog steeds van balen is dat Apple de 4G-versie niet in Nederland en België uitbrengt.

We zeiden het aan het begin al: de Apple Watch Series 6 is de beste smartwatch die je momenteel kunt kopen. Maar niet iedereen heeft de nieuwe functies echt nodig.

Apple Watch Series 6 kopen

Wil je na het lezen van deze Apple Watch Series 6 review een nieuwe Apple Watch kopen? In ons koopartikel vind je een actueel overzicht van prijzen en beschikbare modellen. Bij Apple kun je de horlogekast met vrijwel elk bandje combineren.

