iPhone met Vodafone abonnement
Wil je de nieuwste iPhone 17 kopen, dan is het slim om dat via Vodafone te doen. Je betaalt bij deze provider namelijk een veel lagere toestelprijs dan bij Apple. Vodafone heeft alle iPhone 17-modellen en de iPhone Air in het assortiment opgenomen en heeft regelmatig acties. Ook kun je extra besparen als je internet van Ziggo hebt. Meer acties vind je op de aanbiedingenpagina bij Vodafone. En voor een zakelijke iPhone kun je natuurlijk ook bij Vodafone terecht!
iPhone 17 bij Vodafone
Je koopt de iPhone 17 natuurlijk bij Vodafone, want daar betaal je een veel lagere prijs dan bij Apple. Combineer met een Vodafone Red-abonnement en je zit helemaal goed voor de komende 1 of 2 jaar.
Goedkoper geworden: iPhone 16 bij Vodafone
Ook voor het vorige model kun je goed terecht bij Vodafone. Dit zijn de actuele toestelprijzen van de iPhone 16-modellen:
|Toestel
|Adviesprijs bij Apple
|Toestelprijs bij Vodafone
|Besparing
|iPhone 16
|€869,-
|€624,-
|€245,-
|iPhone 16 Plus
|€969,-
|€816,-
|€153,-
|iPhone 16e
|€719,-
|€528,-
|€191,-
Zoals je ziet kun je tot wel €245,- op een toestel besparen door er een Vodafone-abonnement bij af te sluiten. En een abonnement heb je toch nodig, dus waarom niet meteen in één keer alles regelen?
Goedkopere iPhones bij Vodafone
Vodafone heeft ook nog de volgende modellen in het assortiment, waarmee je veel goedkoper uit bent omdat ze al wat langer verkrijgbaar zijn:
Vodafone zakelijke abonnementen
Bij Vodafone kun je goed terecht als zakelijke iPhone-gebruiker. Met een speciale adviestool vind je de oplossing die bij jouw bedrijfgrootte of branche past. Naast gloednieuwe toestellen zoals de iPhone 17 Pro vind je ook eerder verschenen toestellen zoals de iPhone 16, waar je een stuk goedkoper mee uit bent. Kijk voor zakelijke abonnementen op de Vodafone website.
Omdat je BTW-aftrek hebt liggen de toestelprijzen een stuk lager:
- iPhone 17: vanaf €694,21
- iPhone Air: vanaf €714,05
- iPhone 17 Pro: vanaf €952,07
- iPhone 17 Pro Max: vanaf €1.110,74
Vodafone abonnementen vergelijken
Met onze handige abonnementenvergelijker kun je Vodafone abonnementen gemakkelijk vergelijken. Je kiest bij Vodafone uit een 1- of 2-jarig abonnement en heb vervolgens de keuze uit een databundel vanaf 3 GB tot onbeperkt. Bij abonnementen vanaf 30GB is bellen en sms’en onbeperkt inbegrepen en kun je gratis gebruik maken van het 5G-netwerk op plekken waar dit beschikbaar is. Heb je internet van Ziggo, dan krijg je op geselecteerde abonnementen dubbele data, een extra korting van €7,50 per maand en een extra tv-pakket.
Dit zijn de bundels:
|Naam bundel
|Databundel
|Normale maandprijs
|Volop Voordeel prijs
|3GB
|3GB
|€15,-
|€12,50,-
|15GB
|15GB
|€20,-
|€17,50
|30GB
|30GB
|€24,50
|€19,50
|50GB Family
|50GB met data delen
|€30
|€25,-
|Unlimited Start
|Onbeperkt
|€27,50
|€22,50
|Unlimited Plus
|Onbeperkt
|€32,50
|€25,-
|Unlimited Max
|Onbeperkt
|€42,50
|€30,-
Zelf je Vodafone-abonnement samenstellen
Bij Vodafone heb je de keuze uit meerdere abonnementen. Wil je onbeperkt bellen en sms’en en heb je veel data nodig, dan kies je voor een abonnementen met een databundel oplopend tot 50 GB. Je kunt dit zelfs nog verdubbelen naar 100 GB, als je internet via Ziggo hebt. Volledig onbeperkte data is ook mogelijk bij Vodafone. Kies je een databundel met een maximum, dan kun je deze volledig in de EU gebruiken. Heb je minder data nodig, dan zijn er ook de goedkopere abonnementen nemen met 3GB of 15GB. Maar bij de kleinere bundels ben je vaak beter af bij budgetproviders die gebruik maken van het Vodafone-netwerk, zoals 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe.
Vodafone biedt daarnaast sim only aan, zodat je zelf kunt kiezen welk toestel je neemt. Wij adviseren om minimaal 10 GB te nemen, zodat je niet met onverwachte kosten te maken krijgt. Naast de fysieke sim kun je kiezen voor een eSIM, zodat je al dezelfde dag gebruik kunt maken van je abonnement.
Vodafone sim only
Heb je al een iPhone en wil je daarbij een Vodafone sim only afsluiten? Ook dan hebben we voor jou de beste deals verzameld. Hieronder zie je in onze prijsvergelijker welke sim only bundels er verkrijgbaar zijn, zodat je weet wat het beste bij jou past.
Non-stop korting
Dankzij het samenwerkingsverband tussen Vodafone en Ziggo kun je extra korting krijgen. Ziggo levert internet, vast bellen en tv voor thuis, terwijl Vodafone zorgt voor mobiel bellen en internetten via het 4G/5G-netwerk. Dit levert een aantal voordeeltjes op, zoals dubbele data en €7,50 korting op je abonnement. Je kunt ook een gratis tv-pakket naar keuze nemen, dat je elke maand kunt wijzigen. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende tv-pakketten. Ook als zakelijke klant krijg je dergelijke voordeeltjes.
