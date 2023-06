De afgelopen jaren brachten de updates van watchOS telkens vooral verfijningen, naast wat handige nieuwe functies en vernieuwde apps. Maar dit jaar heeft Apple het grootser aangepakt. watchOS 10 biedt een flinke hoeveelheid nieuwe functies en verandert de manier hoe je de Apple Watch gebruikt. De update heeft alles: een vernieuwd ontwerp, nieuwe en verbeterde apps en talloze wijzigingen in het besturingssysteem. De update wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht, maar is nua l tijdens de WWDC 2023 aangekondigd. In dit artikel lees je alles wat je moet weten.







watchOS 10 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van watchOS 10 in het kort:

Nieuwe grote 2023-update voor de Apple Watch

Vernieuwd design en interface

Komst van widgets voor snelle blik op informatie

Vernieuwde standaardapps, zoals Weer

Nieuwe applauncher

Beta’s voor ontwikkelaars en publieke testers in de zomer

Release naar verwachting in september 2023

Functies watchOS 10

Met watchOS 10 wil Apple het gebruik van je Apple Watch veranderen. Met de vernieuwde interface en widgets, is een blik op snelle informatie dichterbij dan voorheen. De complicaties op de wijzerplaten blijven zoals ze zijn, maar met widgets kun je nu ook meer informatie bekijken zonder dat je de complete app hoeft te openen. Het is daarmee een beetje vergelijkbaar als met je iPhone: de complicaties zijn de widgets op het toegangsscherm en de nieuwe widgets zijn als de widgets op je iPhone-beginscherm. Je scrollt omhoog met de Digital Crown om door de slimme stapel met widgets te bladeren.

Apple heeft ook een aantal apps voor de Apple Watch vernieuwd. Zo maken alle apps beter gebruik van het grotere scherm van de Apple Watch Ultra en de grotere nieuwere Apple Watch-modellen en ziet de Klok-app er nieuw uit. Je ziet nu voor alle steden die je ingesteld hebt, het huidige weerbeeld zodat je weet of het dag of nacht is. Er is ook een nieuwe manier om apps te openen. watchOS 10 biedt ook twee nieuwe wijzerplaten voor je Apple Watch. Daarmee kun je je horloge weer een wat nieuwere look geven.

Er zijn ook nieuwe mogelijkheden voor de work-out app en dan met name voor fietsers. De Apple Watch kan verbinding maken met fietsen die uitgerust zijn met sensoren en Bluetooth-verbinding. Daarmee worden ook de powerzones vastgelegd, vergelijkbaar met de hartslagzones. Je kan ook je fietsworkouts van je Apple Watch via een Live Activity bekijken op de iPhone. Handig als je je iPhone via een houder aan een fiets bevestigd hebt.

Apple heeft ook nieuwe functies voor je mentale gezondheid. In de Gezondheid-app op de iPhone of in de Mindfulness-app op de Apple Watch kun je aangeven hoe je je voelt. In de Gezondheid-app vind je meer informatie over hoe je je beter kunt voelen, met allerlei extra bronnen. De Gezondheid-app geeft op basis van hoe je je voelt, advies in waar dat door veroorzaakt kan worden of hoe je dit kunt verbeteren.

Beschikbaarheid watchOS 10

Apple heeft watchOS 10 nu aangekondigd op de WWDC, maar het duurt nog even voordat de update voor iedereen uit is. We verwachten dat Apple watchOS 10 pas in september 2023 uit gaat brengen. Deze zomer kunnen ontwikkelaars en publieke testers de beta’s van watchOS 10 gaan testen. Daarmee kunnen nieuwe functies alvast geprobeerd worden en kan Apple feedback verzamelen. Ook is het bedoeld om bugs op te lossen, apps aan te passen voor de nieuwe functies en ervoor zorgen dat apps goed blijven werken.

Geschikte toestellen voor watchOS 10

Apple staat erom bekend lang ondersteuning te bieden voor devices, ook voor de Apple Watch. We gaan er vanuit dat de meeste huidige Apple Watch-modellen een update krijgen. Het gaat dan om:

