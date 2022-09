iPhone 13 Pro prijs in Nederland: zoveel kost ‘ie

De iPhone 13 Pro is inmiddels opgevolgd door de iPhone 14 Pro en dat betekent dat veel winkels van hun huidige voorraad af willen. Zoek jij een goed toestel en vind je de hogere prijs van de nieuwste modellen écht niet meer te doen, dan zit je met de iPhone 13 Pro ook nog helemaal goed. Dit toestel is in ruime mate verkrijgbaar en bevat de Pro-functies die je van een toptoestel verwacht.



De iPhone 13 Pro zit niet meer in het assortiment bij Apple , maar dit waren de meest recente adviesprijzen van de iPhone 13 Pro:

Bij andere winkels kun je vaak betere prijzen vinden.

De beste deals voor de iPhone 13 Pro van dit moment

Dit zijn momenteel de beste deals:

Vaak gaan winkels qua prijs dicht bij elkaar zitten, om elkaar net te overtreffen in de prijsvergelijkers. De prijzen zijn daarom dynamisch en kunnen elk moment wijzigen.



Wil je meer keuze hebben, dan is het altijd verstandig om ook te kijken of jouw favoriete kleur of uitvoering bij een andere winkel goedkoper of beter leverbaar is.

Prijzen losse 128GB iPhone 13 Pro

Hieronder zie je de actuele prijzen voor een losse 128GB iPhone 13 Pro in verschillende kleuren.



128GB 256GB 512GB 1TB Abonnement Hieronder zie je de prijzen van de iPhone 13 Pro abonnementen:

De iPhone 13-serie is verkrijgbaar bij deze winkels en providers:

T-Mobile | Tele2 | Mobiel.nl | KPN | Vodafone | Belsimpel.nl

Verder kun je terecht bij deze aanbieders:

Amac | Coolblue | YourMacStore | BCC | Bol.com | Belsimpel.nl | Mobiel.nl | MediaMarkt

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. Werken bovenstaande linkjes niet goed? Dan kun je het beste even je adblocker uitschakelen.

iPhone 13 Pro los kopen: hier moet je op letten

De iPhone 13 Pro is de directe opvolger van de iPhone 12 Pro. Er zit eveneens een 6,1-inch scherm in en het design is ook hetzelfde gebleven. Maar binnenin is alles op diverse punten verbeterd, met een snellere processor en een sterk verbeterde camera. Ook zit er in deze serie weer MagSafe en 5G-ondersteuning. Apple bleef dezelfde verkoopprijs hanteren, dus je kreeg in vergelijking met zijn voorganger meer voor hetzelfde geld.

Je kunt kiezen uit meerdere rustige kleuren, zoals het nieuwe Sierra Blue of de later toegevoegde kleur Alpinegroen. Wil je knalkleuren, dan ben je beter af met de normale iPhone 13 als los toestel.

Bij het kopen van een losse iPhone 13 Pro kun je op een aantal punten letten:

Kleur : de iPhone 13 Pro is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Welke is jouw favoriet? Er is vaak meer vraag naar de speciale kleuren, maar deze worden ook het snelst weer afgeprijsd.

: de iPhone 13 Pro is verkrijgbaar in meerdere kleuren. Welke is jouw favoriet? Er is vaak meer vraag naar de speciale kleuren, maar deze worden ook het snelst weer afgeprijsd. Opslag : het instapmodel met 128GB opslag is op zich genoeg voor de meeste mensen. Maar twijfel je over de hoeveelheid opslag kiezen, dan hebben we daar een aparte tip over. Lees ook ons artikel over de iPhone 13 opslag.

: het instapmodel met 128GB opslag is op zich genoeg voor de meeste mensen. Maar twijfel je over de hoeveelheid opslag kiezen, dan hebben we daar een aparte tip over. Lees ook ons artikel over de iPhone 13 opslag. Verkrijgbaarheid: de iPhone 13 Pro is een populair toestel en nu deze uit het assortiment bij Apple is verdwenen, zullen niet alle uitvoeringen op voorraad blijven. Gaandeweg zullen deze toestellen niet meer op voorraad zijn, maar je kunt ze natuurlijk wel steeds vaker als refurbished krijgen.

Ben je van plan je toestel later weer door te verkopen, dan moet je bij het kopen van een losse iPhone 13 Pro opletten dat je voor een gangbaar model kiest. Bij de overstap naar een nieuwe iPhone wil je immers zoveel mogelijk ontvangen voor je huidige toestel. Een gangbare kleur zoals grafiet is dan gemakkelijker door te verkopen.

Bedenk ook of je een iPhone-verzekering nodig hebt. Je zou kunnen kijken naar speciale toestelverzekeringen. Soms is het gedekt op de inboedelverzekering, maar je moet daar steeds vaker een speciale dekking voor afsluiten.

Je kunt je iPhone verzekeren bij:

Een andere optie is AppleCare+. Dit is een soort schadeverzekering, waarbij ook zelf veroorzaakte schade gedekt is. Je betaalt alleen een eigen risico. Gebruik je geen hoesje, dan kan deze extra dekking je een rustiger gevoel geven.

iPhone 13 Pro als los toestel of met contract

De iPhone 13 Pro als los toestel is aantrekkelijk, omdat je geen gedoe hebt met afbetalen. Maar je moet het bedrag natuurlijk wel paraat hebben. Wil je niet je spaarpot voor noodsituaties stukslaan, dan zou je ook een iPhone 13 Pro met abonnement kunnen overwegen. Het toestelbedrag is dan wat meer verspreid over de hele looptijd. Je voorkomt BKR-registratie door een deel van de toestelprijs zelf voor te schieten. Hiervoor geldt een bedrag van 250 euro.

Bij een losse iPhone 13 Pro betaal je het complete bedrag in één keer. Dat kan prettig zijn, omdat je precies weet waar je aan toe bent.

In de iCulture prijsvergelijker kun je kijken waar je het beste terecht kunt. De losse prijzen kunnen per aanbieder variëren. Wil je snel een iPhone 13 Pro hebben voor een prima prijs, dan zul je goed moeten vergelijken. In onze prijsvergelijker kun je filteren op model, kleur, opslag en uiteraard ook op prijs bij betrouwbare webwinkels en aanbieders.

Daarnaast kun je ook terecht bij alle bekende providers die de iPhone 13 Pro abonnementen in het assortiment hebben opgenomen.

Losse iPhone 13 Pro: iets voor jou?

De iPhone 13 Pro is een van de vier toestellen van najaar 2021. Misschien is een van de andere modellen geschikter voor jou. Er is immers keuze genoeg, zeker nu ook de modellen uit de iPhone 14-serie zijn verschenen. De Pro is het high-end toestel uit 2021 met 6,1-inch scherm. Wil je een goedkopere iPhone of een kleiner of groter scherm, dan kun je ook voor deze modellen uit de iPhone 13-serie kiezen:

iPhone 13 Pro Max: hetzelfde high-end model als de iPhone 13 Pro, maar met een nog groter scherm van 6,7-inch.

iPhone 13: technisch hetzelfde als bovengenoemd model, maar met een groter 6,1-inch scherm.

iPhone 13 mini: het instapmodel met 5,4-inch scherm.

iPhone 13 Pro of liever een andere iPhone?

De iPhone 13 Pro is een erg populair toestel gebleken, waardoor Apple in het najaar van 2021 voorraadproblemen had bij sommige modellen. Dit had onder andere te maken met chiptekorten, waar meer fabrikanten door getroffen zijn. Het had ook impact op de levertijd van iPads en Macs. Inmiddels zijn deze problemen wel opgelost.

Je zou ook kunnen kiezen voor een van de andere modellen, zoals de iPhone 12 Pro van een jaar eerder. Je leest er meer over op onze pagina over de prijzen van een losse iPhone 12 Pro. Heb je juist wat meer budget, dan is de iPhone 14 Pro wellicht iets voor jou.

iPhone 13 Pro met sim only

Een iPhone 13 Pro als los toestel met sim only abonnement is een slimme oplossing als je niet aan een langlopend abonnement wilt vastzitten. Bij sim only kun je eenvoudig kiezen voor maandelijkse contracten.

Ben je wat honkvaster, dan zijn er ook sim only’s van 1 of 2 jaar. Je hebt meer flexibiliteit en de prijzen liggen bij sim only vaak wat lager. Bovendien kun je de beste iPhone 13 Pro-deal uitzoeken, onafhankelijk van de provider. Wil je weten waar je de beste sim only-deals kunt vinden? Bekijk dan onze sim only prijsvergelijker voor de beste aanbiedingen!

