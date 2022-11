Het goedkoopste iPhone abonnement vind je hier

Er is veel keuze bij providers. Sommige mensen kiezen een nieuwe iPhone met onbeperkte bundel, terwijl anderen zo laag mogelijke maandkosten willen en kiezen voor een instapmodel. Wat je ook kiest, met het stappenplan hieronder kom je al een heel eind in je zoektocht naar een geschikt (en voordelig!) abonnement.



De beste deals van dit moment Dit is het beste moment om een overstap te maken, want veel providers rekenen geen aansluitkosten en geven een cadeautje weg óf extra korting: Ben: 15GB data en 200 min bellen voor €10,- pm

Budget Mobiel: 8 maanden 50% korting of cadeau van €100,-

Hollandsnieuwe: 7,5GB data voor €10,- pm

KPN: €2,50 korting op Unlimited

Lebara: 6 maanden 50% korting op sim only

Mobiel.nl: gratis HomePod mini of €100 aan accessoires

Simpel: 14GB data en onbeperkt bellen voor €10,- pm

Simyo: 10GB data voor €5,- pm of 20GB data voor €8,- pm

Tele2: 20GB data voor de prijs van 10GB

T-Mobile: gratis Nest Cam Wired van €99,99 cadeau

Vodafone: 30GB data en onbeperkt bellen voor 19 pm

Youfone: 15GB data en onbeperkt bellen voor €10 pm

Stappenplan: goedkoopste iPhone met abonnement

#1 Welke goedkope iPhone past bij mij?

Zoek je een goedkope iPhone met abonnement, dan heb je behoorlijk wat keuze. Vooral als je je niet alleen beperkt tot de allernieuwste modellen maar ook kijkt naar de modellen van vorig jaar. Je kunt op die manier een goedkope iPhone in huis halen, zoals de iPhone 12 met abonnement of de iPhone 11 met abonnement.

Of denk eens aan het meest betaalbare model in de line-up, een iPhone SE 2020 met abonnement. Daarnaast kun je kiezen voor een refurbished iPhone of nieuw de doos, in combinatie met een iPhone-abonnement of sim only.

Zelf kiezen? Bekijk onze vergelijking iPhone aanbiedingen

Deze toestellen draaien op de nieuwste iOS-versie en zijn prima te gebruiken voor fotograferen, appen, bellen en internetten. Wil je de nieuwste iPhone met alle opties dan kies je voor een losse iPhone 13 of een iPhone 13 met abonnement of los. Deze toestellen zijn voorzien van 5G, maar zijn niet zo heel goedkoop. Maar met de redelijk betaalbare iPhone 13 met abonnement krijg je toch bijna alle nieuwe functies van 2021.

#2 Hoeveel iPhone-opslag heb ik nodig?

Heb je eenmaal jouw ideale goedkope iPhone gevonden, dan weet je waarschijnlijk ook al welke kleur je mooi vindt. Het kiezen van de juiste hoeveelheid iPhone-opslagruimte is wat lastiger. De goedkoopste iPhones hebben vaak ook de minste hoeveelheid opslagruimte en 64GB is daarbij echt wel het minimum. Kies liever voor 128GB. Hou je van fotograferen en filmen, dan heeft Apple ook modellen met 256GB en zelfs 512GB of 1TB opslag.

Bekijk ook Tips voor iPhone opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 128GB genoeg of heb je 256GB, 512GB of zelfs 1TB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

#3 Moet ik een 1- of 2-jarig abonnement afsluiten?

Wil je het goedkoopste iPhone-abonnement, dan kies je voor een looptijd van 2 jaar. Daarmee heb je voor de komende twee jaar zekerheid over de kosten en hoef je niet om de zoveel maanden op zoek te gaan naar het volgende aanbod. Veel mensen vinden dit handig omdat het rust geeft. Maar er zijn ook mensen die het liefst van de ene provider naar de andere hoppen. Je hebt dan meer flexibiliteit en kunt overstappen zodra je een goedkoper iPhone-abonnement hebt gevonden. Welke van de twee opties je kiest is een persoonlijke voorkeur. Voor nieuwere toestellen ben je meestal goedkoper uit met een 2-jarig abonnement. Bij instapmodellen kan een 1-jarig abonnement aantrekkelijker zijn.

Heb je al een iPhone, dan kun je het beste kiezen voor een sim only abonnement, zodat je de maandelijkse kosten laag houdt.

#4 Verlengen of een nieuw iPhone-abonnement afsluiten?

Je hoort het regelmatig: mensen gaan wachten tot ze hun iPhone-abonnement mogen verlengen. Maar is dat wel slim? Kijk goed of de aanbieding van je provider interessant genoeg is. Soms ben je maandelijks minder geld kwijt of kun je een goedkoper iPhone-abonnement afsluiten door te verlengen. Maar overstappen naar een andere provider kan je ook weer extra voordeeltjes opleveren. Dankzij nummerbehoud hoef je er niet tegenop te zien.

#5 Wat betaal ik per maand voor een goedkoop iPhone abonnement?

De maandelijkse kosten die je voor je telefoon betaalt bestaan meestal uit twee delen: een vergoeding voor het toestel en de abonnementskosten voor het gebruik van data, bellen en sms.

Soms is het voordeliger om vooraf een eigen bijdrage voor het toestel te betalen, zodat je het maandbedrag van je abonnement kunt verlagen. Dit is vooral slim als je een goedkope iPhone hebt gekozen en niet zoveel data nodig hebt. Als je lagere maandlasten wil, zul je de iPhone dan ook gedeeltelijk moeten afbetalen.

Heb je geen spaargeld achter de hand, dan is het vaak verstandiger om de kosten van de iPhone uit te smeren over de hele periode van 24 maanden. Een andere interessante optie is kiezen voor een refurbished iPhone om de maandkosten laag te houden.

Uiteraard kijk je goed naar de acties en aanbiedingen, die vaak maar korte tijd geldig zijn. Sommige providers bieden combinatievoordeel of vriendenkorting. Als je meerdere diensten afneemt bij dezelfde provider, of met meerdere mensen op hetzelfde adres woont, krijg je een mooie korting. Vergelijk goed de prijzen over de totale looptijd van 12 of 24 maanden, om te voorkomen dat je te veel betaalt. Met onze iPhone prijsvergelijker vind je altijd het best passende abonnement.

#6 Hoe voorkom ik BKR-registratie?

Bij het afsluiten van een nieuw abonnement met toestel krijg je te maken met een inkomenstoets en BKR-registratie. Dit is op zich niet problematisch, maar het kan wel van invloed zijn op een hypotheek of andere lening die je op een later moment wilt afsluiten.

Bekijk ook Alles over iPhone en BKR-registratie bij abonnementen Voor een iPhone met abonnement gelden sinds 2017 nieuwe regels. Als je een abonnement voor je iPhone afsluit kun je te maken krijgen met BKR-registratie. Lees hier alles over de BKR, inkomenstoets, telefoonkrediet en iPhones op afbetaling.

Je kunt op een aantal manieren voorkomen dat je met de inkomenstoets en BKR-registratie te maken krijgt. Ten eerste door een smartphone te kiezen waarvan de waarde onder de 250 euro ligt. Door het toestel geheel of deels af te betalen kun je ook zorgen dat je onder de grens van 250 euro blijft. Refurbished iPhones zijn een prima optie om het aanschafbedrag laag te houden. Of kies voor een losse iPhone met sim only, want dan heb je helemaal niet met BKR te maken.

#7 Hoeveel MB’s data heb ik nodig?

Als je een iPhone hebt, wil je ook een goede databundel zodat je altijd online kan zijn. Een interessante ontwikkeling is dat steeds meer providers onbeperkte databundels aanbieden, zodat je geen omkijken hebt naar je datalimiet. Dit is ideaal als je vaak muziek of films streamt. Deze onbeperkte bundels zijn vaak wel wat duurder. Voor een lager maandbedrag kun je beter een abonnement kiezen met een vast aantal MB’s, bijvoorbeeld 20GB. Kies een bundel die nét iets te groot voor je is, zodat je niet steeds hoeft te beknibbelen om het einde van de maand te halen. Je kunt bij de meeste providers op elk moment overstappen naar een grotere bundel.

Bij veel providers gaat je snelheid omlaag als je databundel op is of moet je tijdelijk een extra bundel afsluiten. Bij zo’n verlaagde snelheid kun je nog steeds e-mailen en appen, maar voor andere toepassingen is het te traag.

Verbruik je weinig data, dan zul je genoeg hebben aan 10GB. Datzelfde geldt als je meestal verbonden bent met Wi-Fi.

Weet je wat je wilt? Spring dan meteen naar je toestel:

Of kijk naar deze goedkopere modellen:

#8 Hoeveel belminuten en sms heb ik nodig?

Bij de goedkoopste iPhone-abonnementen krijg je vaak maar weinig belminuten. Het kan daardoor uiteindelijk duurder uitpakken dan je had bedoeld. Als je steeds over je belbundel heen gaat betaal je alsnog veel geld. Voor sms geldt dit minder, omdat de meeste providers tegenwoordig onbeperkt sms bij hun bundels aanbieden. Bij de iPhone-abonnementen met veel MB’s zijn onbeperkt bellen en sms’en vaak inbegrepen. Maar daar betaal je dan ook wat meer voor.

#9 Moet ik 5G bij mijn iPhone-abonnement kiezen?

In Nederland is al volledige 4G-dekking maar het kan altijd sneller: de 5G-netwerken worden gaandeweg uitgerold en alle grote providers zijn ermee bezig. De meeste providers bieden 5G aan bij hun abonnementen.

Bij budget-aanbieders ligt de datasnelheid vaak een stuk lager en is er niet altijd 5G mogelijk. Of je 5G überhaupt nodig hebt is afhankelijk van je gebruik. Als je vaak films en series streamt is het wel zo gemakkelijk. Hou er echter rekening mee dat je door 5G ook wat meer data verbruikt en dus een grotere bundel nodig hebt. Wij raden aan om minimaal 20GB data te nemen in combinatie met een 5G-bundel.

Goedkoopste iPhone abonnementen per provider bekijken

Bekijk hieronder per provider het actuele aanbod en ontdek het goedkoopste iPhone abonnement dat bij jou past.

