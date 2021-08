Alles over onbeperkte databundels

Direct een filmpje afspelen, eindeloos videochatten met je vrienden, in de auto muziek streamen, snel even iets opzoeken op internet. We zijn zo vergroeid met onze iPhone, dat we er niet meer over nadenken. Met onbeperkt internet op je iPhone kun je zoveel streamen als je wilt en hoef je niet na te denken over de kosten. Maar hoe zit het eigenlijk met die onbeperkte abonnementen? Zijn ze echt ‘unlimited’ of zitten er addertjes onder het gras? Op deze pagina geven we daar meer informatie over.

Onbeperkte abonnementen echt onbeperkt?

Onbeperkt is een rekbaar begrip, dat door providers verschillend wordt uitgelegd. Als het om onbeperkt bellen en sms’en gaat dan gelden er inderdaad vaak geen limieten. Je kunt zoveel bellen en sms’en als je zelf wilt. Bij onbeperkte mobiele data kunnen er toch wat regels gelden. Zo hanteren sommige providers een daglimiet en moet je steeds een aanvulling op je MB’s aanvragen. Dat is weliswaar gratis, maar omdat je het steeds handmatig moet aanvullen zul je het niet zo vaak doen. Ook zijn er providers die na het gebruik van een bepaalde hoeveelheid data je internetsnelheid verlagen. Je kunt dan wel gratis blijven internetten, maar op een lagere snelheid. Dit voorkomt hoge kosten op je telefoonrekening en is voldoende voor het versturen van een WhatsApp-bericht. Het kijken van een YouTube-filmpje lukt niet meer, maar je blijft nog wel in contact met vrienden. Let bij het afsluiten van een onbeperkt abonnement dan ook op of de snelheid na een bepaald aantal GB’s omlaag gaat.

Welke providers bieden onbeperkt internet?

Onbeperkt bellen en sms’en kun je tegenwoordig bij elke provider afsluiten, maar dat geldt niet voor onbeperkt internet. Momenteel kan je voor onbeperkt data terecht bij T-Mobile, Tele2, Vodafone, KPN en Budget Mobiel. Bij veel providers geldt een daglimiet van 5GB tot 8GB per dag. Als dit is verbruikt moet je telkens 1GB of 2GB gratis aanvulling op je bundel aanvragen. Dit is een kleine moeite via de mobiele app. Daarmee willen de providers ontmoedigen dat je een extreme hoeveelheid data verbruikt.

Gebruik onze online sim only vergelijkingstool voor het vergelijken van alle mobiele aanbieders met verschillende looptijden, MB’s, belminuten en sms’jes.

Sim only met onbeperkt internet

Ben je op zoek naar een sim only abonnement met onbeperkte data? Kijk dan eens naar het aanbod van T-Mobile, Tele2 en Simyo!





Onbeperkt internet bij KPN

Normale prijs: €35 per maand

Prijs met korting: ca. €25 tot €32,50

Daglimiet: 8GB, gratis aanvullen

Te gebruiken in de EU: 25GB

Bij KPN kun je Unlimited Data afsluiten voor €35 per maand. Als je ook gebruik maakt van KPN Internet betaal je €27,50. Er gelden regelmatig acties, waardoor je voordeliger uit bent. De daglimiet is 8GB, die je per keer kunt aanvullen.

Toegang tot het 5G-netwerk is inclusief en je mag tot 50GB per maand delen met andere KPN-gebruikers die op hetzelfde adres wonen. In de EU mag je maximaal 25GB gebruiken. Gebruik je meer, dan gaat de snelheid omlaag naar 64 Kb/s ownloadsnelheid en 32 Kb/s uploadsnelheid. Je blijft dus nog wel bereikbaar, maar internetten lukt niet zo goed meer. Buiten Europa kun je geen gebruik maken van je onbeperkte databundel.

Meteen afsluiten kan hier. Meer informatie lees je op onze pagina over KPN abonnementen

Bekijk ook iPhone met KPN abonnement: aanbiedingen en actuele prijzen Zoek je een nieuwe iPhone met KPN abonnement? Check de prijzen en aanbiedingen voor KPN sim only en abonnementen met iPhone, zodat je nooit te veel betaalt.

Onbeperkt internet bij T-Mobile

Normale prijs: €35 per maand

Prijs met korting: ca. €25

Daglimiet: 8GB, gratis aanvullen

Te gebruiken in de EU: 22GB

Bij T-Mobile heb je meerdere opties. Je kunt de normale Unlimited-bundel afsluiten, maar ook Unlimited Plus met extra veilig internet. Dit laatste houdt in dat je dataverkeer langs een server wordt gestuurd, die controleert op onveilige website, virussen en ander ongemak. Voor ervaren gebruikers is dit niet nodig en het kan ook nadelen hebben, bijvoorbeeld omdat je een geblokkeerde website niet kunt gebruiken of omdat je privacy in het geding komt.

Een andere optie is Unlimited & Entertainment, waarbij Netflix en Videoland zijn ingebrepen. Hiervoor betaal je €40-50 per maand, afhankelijk van het feit of er meer T-Mobile-gebruikers op jouw adres wonen.

Je mag onbeperkt data in Nederland gebruiken, maar in de EU geldt een maximum van 22GB. Toegang tot het 5G-netwerk is gratis. Je hebt een daglimiet van 8GB en kunt daarna onbeperkt gratis blijven aanvullen met steeds 2GB per keer.

Meteen afsluiten kan hier. Op onze pagina over T-Mobile abonnementen lees je meer hierover.

Bekijk ook iPhone met T-Mobile abonnement: aanbiedingen en actuele prijzen Zoek je een nieuwe iPhone met T-Mobile abonnement? Check de prijzen en aanbiedingen voor T-Mobile sim only en abonnementen met iPhone, zodat je nooit te veel betaalt.

Onbeperkt internet bij Vodafone

Normale prijs: €32,50 per maand

Prijs met korting: ca. €27,50

Daglimiet: 5GB, gratis aanvullen

Te gebruiken in de EU: 25GB

Vodafone biedt met Red Unlimited een onbeperkte bundel aan. Je krijgt gratis toegang tot het 5G-netwerk en kunt onbeperkt internetten, bellen en sms’en. Ben je Ziggo-klant, dan krijg je niet alleen korting maar ook dubbele data.

Standaard mag je 5GB gebruiken. Daarna wordt automatisch nog eens 1GB geactiveerd. Ben je door je data heen, dan kun je via My Vodafone steeds 1GB extra activeren. In de EU mag je 25GB gebruiken.

Meteen afsluiten kan hier. Op onze pagina over Vodafone abonnementen lees je meer hierover.

Bekijk ook iPhone met Vodafone abonnement: aanbiedingen en actuele prijzen Zoek je een nieuwe iPhone met Vodafone abonnement? Hier vind je de prijzen en aanbiedingen voor Vodafone sim only en abonnementen met iPhone, zodat je altijd een scherpe deal vindt.

Onbeperkt internet bij Tele2

Normale prijs: €25 per maand

Prijs met korting: ca. €25 per maand

Daglimiet: 8GB, gratis aanvullen

Te gebruiken in de EU: 18GB

Tele2 is een dochter van T-Mobile en biedt onbeperkt internet voor 25 euro per maand aan. Extra korting is er helaas niet te halen. Wel krijg je tot 5GB extra data op je Tele2 abonnement, maar daar heb je als onbeperkte gebruiker natuurlijk niet zoveel aan.

Een leuke optie bij Tele2 is dat je Unlimited Data Elk Weekend kunt kiezen. Ben je vooral in het weekend druk aan het internetten, dan krijg je onbeperkte data en maandelijks 3GB data in de EU. Je kunt dit afsluiten in combinatie met een bundel van 5GB, 10GB of 20GB. Het kost een paar euro per maand extra, bovenop je bundel.

Je kunt 8GB data gebruiken, daarna krijg je een sms’je met uitleg hoe je de BundelBooster van 2GB kunt aanvragen. Je kunt telkens extra data aanvragen, maar moet dit wel handmatig doen, net als bij andere providers.

Meteen afsluiten kan hier. Op onze pagina over Tele2 abonnementen lees je meer hierover.

Bekijk ook iPhone met Tele2 abonnement: aanbiedingen en actuele prijzen Voor een nieuwe iPhone met Tele2 abonnement kun je hier alle prijzen vinden. We controleren aanbiedingen en vertellen wat je het beste kunt kiezen als je een Tele2 sim only of abonnementen met iPhone zoekt, waarbij je nooit te veel betaalt.

Goedkope aanbieders met onbeperkte data

Naast de grote providers kun je ook terecht bij diverse kleinere aanbieders. Hier krijg je een goedkoop abonnement met onbeperkte data:

Er zijn dus maar weinig goedkope aanbieders waar je onbeperkte bundels kunt afsluiten. Soms ben je goedkoper uit met de extra kortingen die je bij de traditionele providers krijgt, vooral als je meer diensten afneemt of met meer mobiele gebruikers op hetzelfde adres woont.

Bij de volgende aanbieders vind je géén onbeperkte bundel:





Prepaid met onbeperkt data

Simyo heeft iets bijzonders: bij deze aanbieder kun je als prepaid klant onbeperkt mobiel internet gebruiken op lage snelheid. Deze bundel heet Onbeperkt MB’s en kost 10 euro. Je kunt internetten op een lage snelheid van 128 Kbps. Dit zou genoeg moeten zijn om onbeperkt WhatsApp te gebruiken.

De onbeperkte Simyo-databundel is vooral bedoeld voor mensen die wel bereikbaar willen zijn, maar verder niet zoveel met internet doen. Je kunt er ook nieuws mee lezen of een route mee plannen. Wie een hogere snelheid wil kan bij Simyo een prepaid databundel aanschaffen van 256 Mbps.

Meer informatie vind je bij Simyo.

iPhone met onbeperkte data

Zoek je een iPhone-abonnement met onbeperkte data, dan kun je bij de hierboven genoemde providers terecht. Check hiervoor de prijsvergelijker in ons artikel iPhone kopen in Nederland:

Bekijk ook iPhone kopen in Nederland: prijzen, abonnementen en simlockvrij Alles over de Apple iPhone kopen in Nederland. Van voordelige iPhone-abonnementen tot leuke deals met sim only: als je een nieuwe iPhone zoekt vind je hier alle tips.

Snelheidsverlaging bij ‘onbeperkte’ bundels

Hoe zit het eigenlijk met de snelheidsverlaging bij providers die geen onbeperkte data aanbieden? Bij de hierboven genoemde providers kies je voor een bepaalde databundel (bijv. 20GB) en als je dit verbruikt hebt gaat de snelheid omlaag. Je hebt dan twee mogelijkheden: je blijft gewoon data verbruiken maar op een veel lagere snelheid. Een andere optie is om de hoge snelheid opnieuw te activeren. Hiervoor betaal je een extra bedrag om je bundel aan te vullen met bijvoorbeeld 500MB of 1GB. Gebeurt dit regelmatig dan is het slimmer om een grotere databundel af te sluiten. Zoals je in dit artikel gezien hebt: echt onbeperkt bestaat wél!

Heb ik onbeperkt internet nodig?

Of je een abonnement met onbeperkt internet nodig hebt, hangt af van je gebruik. Wel is het zo dat sinds de komst van Netflix en Spotify de vraag naar onbeperkt internet enorm is gestegen. Een halfuur naar Netflix kijken kost al snel honderden MB’s, dus dan is het wel zo prettig als je niet steeds naar je verbruik hoeft te kijken. Bij sommige providers kun je datavrij naar muziek luisteren of bepaalde andere diensten gebruiken. Dit scheelt alweer, want je hoeft voor dataverbruik daar geen rekening mee te houden.

Onbeperkte databundels in de EU (roaming)

Als je een abonnement hebt met onbeperkt internet is het alleen in Nederland écht onbeperkt. Ga je naar een ander land in de EU, dan krijg je vaak te maken met een zogeheten Fair Use Policy. Ook eist een provider dat je het grootste deel van het jaar in eigen land doorbrengt. Dit voorkomt dat je elders in Europa een goedkoop buitenlands abonnement afsluit en dat vervolgens in Nederland gaat gebruiken.

Bij een normaal abonnement met 20GB databundel mag je de volledige 20GB overal in EU-landen gebruiken, maar voor onbeperkte abonnementen geldt dat niet. Daarbij geldt er vaak een limiet van ca. 20GB tot 25GB voor EU-landen. Onbeperkt geldt dus alleen in Nederland, niet daarbuiten. Sommige providers verlagen daarna de snelheid, andere vereisen dat je een extra bundel afsluit.

Ben je vaak in het buitenland? Dan is een iPhone met dualsim vaak een betere oplossing. Je gebruikt dan een tweede simkaart van het land waar je vaak verblijft. Meer informatie over dualsim lees we in onze speciale gids.

Bekijk ook Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.