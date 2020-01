Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.

Apple Support voor directe hulp

Het kan zomaar gebeuren dat er een probleem optreedt met jouw iPhone, iPad, Mac of ander Apple-apparaat. Mocht je tegen problemen aanlopen en zelf geen oplossing kunnen bedenken, dan zijn er allerlei mogelijkheden om hulp te zoeken, contact te leggen met Apple Support en iemand van de helpdesk te spreken. In deze tip lichten we de verschillende opties toe: van bellen met Apple tot een reparatieverzoek. Zo kan jij weer ongestoord genieten van je Apple-product.



Apple heeft meerdere webpagina’s waar je terecht kunt voor hulp bij problemen. Een voorbeeld is apple.com/nl/support. Hier vind je per toestel en onderwerp allerlei tips hoe je het apparaat moet gebruiken en instellen. Op deze pagina vind je ook de verschillende gebruikershandleidingen.

Apple Support-forum met tips van gebruikers

Apple heeft een eigen (Engelstalig) forum waar gebruikers problemen melden, oplossingen aandragen en tips uitwisselen. Op de pagina Apple Support Communities vind je honderden topics over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onderwerpen zijn verdeeld over categorieën en via de zoekbalk zoek je ook zelf naar topics. Je logt hier in met je eigen Apple ID en kunt desgewenst zelf een topic openen.

iCulture-forum met tips en trucs

Wil je liever hulp van Nederlandse gebruikers, dan is het iCulture-forum de plek waar je terecht kunt. Ook op ons eigen forum zijn de verschillende onderwerpen onderverdeeld in categorieën en vind je uiteenlopende topics. Door een account aan te maken kun je zelf topics openen mocht je jouw probleem niet kunnen terugvinden in andere topics. Op de redactie van iCulture hebben we geen helpdeskmedewerkers zitten, dus we kunnen je helaas NIET telefonisch of per e-mail helpen.

Systeemstatus iCloud

Heb je een probleem met iCloud-diensten zoals de App Store, iTunes en iMessage, dan is het raadzaam om eerst te kijken of er geen grote storing gaande is. Op Apple’s statuspagina voor iCloud zie je de huidige systeemstatus van de verschillende iCloud-onderdelen. Mochten er echt grote storingen zijn, dan vind je die ook terug op iCulture.

Bekijk je eigen Support Profiel

Mocht je er nu nog niet uit komen, dan is het aan te raden om contact op te nemen met Apple. Apple heeft een aparte supportwebsite waar je al jouw apparaten terugvindt en in kunt zien wat de status van de garantie is. Heb je nog recht op telefonische ondersteuning en hoe lang loopt je AppleCare-garantie nog? Op deze pagina zie je de producten die aan jouw account gekoppeld zijn. Mis je apparaten, dan voeg je deze zelf toe aan de hand van het serienummer.

Wil je direct contact opnemen met de klantenservice van Apple, dan kan dat via de pagina Get Support. Hier doorloop je een stappenplan om te achterhalen wat het probleem precies is. Aan de hand van de aard van het probleem krijg je een aantal opties: opsturen ter reparatie, telefonisch contact opnemen of een telefoonafspraak inplannen. Ook kun je hier een chat-gesprek starten of Apple Support op een later moment terugbellen.

Gebruik de speciale Apple Support-app

Met de speciale Apple Support-app bekijk je alle aangeschafte producten op een rijtje. Je kunt ook meteen afspraken maken voor reparaties of contact opnemen met een productexpert, om te informeren wat je opties zijn.

Bellen met Apple Support

Wil je liever bellen met Apple, dan kan dat ook. Apple heeft speciale telefoonnummers waar je je probleem of vraag kunt voorleggen. Hier kun je terecht:

Nederland: 0800 0201581

België: 0800 80 407 (Nederlands)

Een tweet sturen naar @AppleSupport

Apple heeft ook een Twitteraccount waar je terecht kunt met vragen en problemen. Ook worden er via dit Twitteraccount tips, trucs en andere nuttige informatie gedeeld. Voor allerlei Apple-gerelateerde zaken kun je dus nu ook terecht bij dit Twitteraccount. Hou er rekening mee dat dit account alleen in het Engels te bereiken is.

Afspraak maken met Genius Bar

Mochten geen van bovenstaande opties zorgen voor een oplossing, dan is het maken van een afspraak met een Genius in een Apple Store de laatste mogelijkheid. Je kunt in Nederland in Amsterdam, Haarlem en Den Haag en in België in Brussel terecht met problemen. Indien nodig wordt een reparatie uitgevoerd of wordt je toestel omgewisseld als de situatie hierom vraagt.

Bekijk ook Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider Heb je een probleem met je iPhone, iPad of Mac? Dan kun je daarvoor terecht bij de Apple Store. Maak een afspraak met de Genius Bar, zodat je op een door jou gekozen tijdstip terecht kan voor je probleem.

Via het stappenplan in het artikel hierboven kun je een afspraak inplannen. Je kan daarvoor het beste de Apple Support-app gebruiken. Selecteer een winkel in de buurt, kies een beschikbare datum en tijd en laat weten wat het probleem is.

Heb je geen Apple Store in de buurt? Geen nood, want je kan ook terecht bij een Apple Authorised Service Provider (AASP), oftewel een erkend servicepunt. Dat zijn bijvoorbeeld de winkels van Amac, maar ook Microfix en Card Services. Die winkels vind je op veel meer plekken in Nederland. Wil je bij hen een plekje reserveren, dan kan dat ook gewoon via Apple en de Support-app.

Bekijk ook Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP) Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Reparaties laten uitvoeren door externe partij

Heb je geen garantie meer en is een reparatie door Apple te prijzig? Dan kun je ook terecht bij allerlei externe reparatiepartijen. Kies bij voorkeur een reparatiedienst waar met officiële onderdelen wordt gewerkt. Check onze artikelen voor iPhone-reparatie, iPad-reparatie en MacBook-reparatie voor alle mogelijkheden.