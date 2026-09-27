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Zo neem je contact op met Apple Support

Apple Support schiet te hulp!
Tips Basisfuncties
Heb je een probleem met een Apple-product, dan kun je op verschillende plekken terecht om het probleem op te lossen. In dit artikel leggen we uit hoe je contact opneemt met Apple Support, de klantenservice en de helpdesk.
Sasha Koevoets -

Het kan zomaar gebeuren dat er een probleem optreedt met jouw iPhone, iPad, Mac of ander Apple-apparaat. Loop je tegen problemen aan en kun je het antwoord niet vinden in de vele tips die we op iCulture.nl hebben gepubliceerd, dan is het tijd om de hulp in te roepen van Apple Support. In deze tip lichten we de verschillende opties toe: van bellen met de helpdesk tot een afspraak maken voor reparatie. Zo kun je weer ongestoord genieten van je Apple-product.

Inhoudsopgave

Apple heeft meerdere webpagina’s waar je terecht kunt voor hulp bij problemen. Een voorbeeld is apple.com/nl/support. Hier vind je per toestel en onderwerp allerlei tips hoe je het apparaat kunt gebruiken en instellen. Op deze pagina vind je ook de verschillende gebruikershandleidingen.

Bekijk je Support-profiel

Mocht je er nu nog niet uitkomen, dan is het aan te raden om in de Apple Support-app te kijken of op de aparte Support-website waar je al je apparaten terugvindt en de garantiestatus kunt opvragen. Heb je nog recht op telefonische ondersteuning en hoe lang loopt je AppleCare+ nog? Op deze pagina zie je de producten die aan jouw account gekoppeld zijn. Mis je apparaten, dan voeg je deze zelf toe aan de hand van het serienummer.

Apple Support-app

Contact opnemen met Apple Support

Wil je direct contact opnemen met de klantenservice van Apple, dan kan dat via de pagina Get Support. Hier doorloop je een stappenplan om te achterhalen wat het probleem precies is. Aan de hand van de aard van het probleem krijg je een aantal opties: opsturen ter reparatie, telefonisch contact opnemen of een telefoonafspraak inplannen. Ook kun je hier een chatgesprek starten of Apple Support op een later moment terugbellen. Kies je voor een chat, dan word je in eerste instantie geholpen door een AI-bot. Kom je er niet uit, dan word je doorverbonden met een mens.

Gebruik de speciale Apple Support-app

Met de speciale Apple Support-app bekijk je alle aangeschafte producten op een rijtje. Je kunt ook meteen afspraken maken voor reparaties of contact opnemen met een productexpert om te informeren wat je opties zijn.

Apple Support

Apple Support

Versie 5.16.1

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad
Vereist
iOS 18.0+
Grootte
41.07 MB
Uitgever
Apple
Leeftijd
4+
Talen

Bellen met Apple Support

Wil je liever bellen met Apple, dan kan dat ook. Apple heeft speciale telefoonnummers waar je je probleem of vraag kunt voorleggen. Hier kun je terecht:

  • Nederland: 0800 0201581
  • België: 0800 80 407 (Nederlands)

Afspraak maken met Genius Bar

Mochten geen van bovenstaande opties een oplossing bieden, dan kun je een afspraak maken bij de Genius Bar in de Apple Store. Je kunt hiervoor in de Benelux terecht in Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Brussel. In omliggende landen kunnen Oberhausen, Keulen, Düsseldorf en Lille (Frankrijk) dichterbij zijn. Indien nodig wordt een reparatie uitgevoerd of wordt je toestel omgewisseld als de situatie hierom vraagt.

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Zo maak je een afspraak met de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider

Heb je een probleem met je iPhone, iPad of Mac? Dan kun je daarvoor terecht bij de Apple Store. Maak een afspraak met de Genius Bar, zodat je op een door jou gekozen tijdstip terecht kan voor je probleem.

Via het stappenplan in het artikel hierboven kun je een afspraak inplannen. Je kunt daarvoor het beste de al eerder genoemde Apple Support-app gebruiken, maar het kan ook via de website. Selecteer een locatie in de buurt, kies een beschikbare datum en tijd en laat weten wat het probleem is.

Reparatie aanvragen Apple Support

Heb je geen Apple Store in de buurt? Geen nood, want je kunt ook terecht bij een Apple Authorised Service Provider (AASP), oftewel een erkend servicepunt. Dat zijn bijvoorbeeld de winkels van Amac, maar ook Microfix en Card Services. Die winkels vind je op veel meer plekken in Nederland. Wil je bij hen een tijdslot reserveren, dan kan dat gewoon via Apple en de Support-app.

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Apple Authorised Service Provider: alles over erkende Apple serviceproviders (AASP)

Wat zijn Apple Authorised Service Providers, waar vind je ze en waarom zou je reparaties door een AASP laten uitvoeren? Op deze pagina uitleg over Erkende serviceproviders, wat ze doen en wat het verschil is met de Genius Bar in de Apple Store.

Apple Support-forum met tips van gebruikers

Apple heeft een eigen (Engelstalig) forum waar gebruikers problemen melden, oplossingen aandragen en tips uitwisselen. Op de pagina Apple Support Communities vind je honderden topics over de meest uiteenlopende onderwerpen. Onderwerpen zijn verdeeld over categorieën en via de zoekbalk zoek je ook zelf naar topics. Je logt hier in met je eigen Apple Account en kunt desgewenst zelf een topic openen. Tot 1 oktober 2023 werden de vragen ook beantwoord door Apple-medewerkers; sindsdien alleen nog door medegebruikers.

Systeemstatus Apple-diensten

Heb je een probleem met Apple-diensten zoals de App Store, Apple Music en iMessage, dan is het raadzaam om eerst te kijken of er geen grote storing gaande is. Op Apple’s statuspagina zie je de huidige systeemstatus van de verschillende diensten. Mochten er echt grote storingen zijn, dan vind je die ook terug op iCulture. Maar meestal zijn de storingen na een uurtje alweer voorbij.

Systeemstatus iCloud
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Storing bij iCloud of andere Apple-diensten? Zo vraag je de status van Apple-diensten op

Is er een iCloud storing of werken andere diensten van Apple niet? Bij Systeemstatus op de website van Apple kun je zien of er technische problemen met iMessage, Apple Music en andere diensten zijn.

Reparaties laten uitvoeren door externe partij

Heb je geen garantie meer en is een reparatie door Apple te prijzig? Dan kun je ook terecht bij allerlei externe reparatiepartijen. Kies bij voorkeur een reparatiedienst waar met officiële onderdelen wordt gewerkt. Check onze artikelen voor iPhone-reparatie, iPad-reparatie en MacBook-reparatie voor alle mogelijkheden.

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