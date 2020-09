Wil je een Apple Watch kopen? Dan vind je op deze pagina alles over de prijzen en verkooppunten van Apple’s smartwatch. Je leest welke modellen verkrijgbaar zijn en bij welke aanbieders je de Apple Watch kunt kopen. Twijfel je nog welk formaat Apple Watch je moet hebben, dan helpen we je ook daarbij.

Apple Watch kopen in Nederland en België

Je kunt voor een Apple Watch terecht bij diverse winkels:

De online Apple Store (meer info)

Apple Stores in Amsterdam, Brussel, Den Haag en Haarlem

En andere bekende winkelketens en Apple Premium Resellers

Apple Watch modellen

Je kunt momenteel de volgende modellen kopen:

Apple Watch prijzen

Wat de Apple Watch prijzen betreft kun je tegenwoordig in meerdere prijsklassen terecht, vanaf ongeveer 200 euro. Vind je dat te duur, dan kun je het beste even in het tweedehands circuit kijken.

In Nederland en België gelden dezelfde prijzen. Behalve bij Apple kunt je terecht bij APR’s zoals Amac en FNAC en bij algemene winkels zoals Coolblue. Aanschaffen bij de Apple Store heeft als voordeel dat je gebruik kunt maken van Apple Watch Studio. Hierbij kun je de horlogekast met bijna elk type bandje combineren. Je kunt dan precies de combinatie maken die je zelf wilt en krijgt niet meer een standaard bandje bijgeleverd.

Het topmodel: Apple Watch Series 6 prijzen

Wie het nieuwste van het nieuwste wil kiest de Apple Watch Series 6. Deze heeft een nieuwer design met groter scherm en bevat extra’s zoals bloedzuurstofmeting. De S6-chip is veel sneller dan z’n voorganger. Ook alle vernieuwingen van de Series 4 en 5 zitten erin, zoals een always-on scherm, kompas, ECG en valdetectie.

Nederlandse prijzen Apple Watch Series 6:

– 40mm: vanaf €429,-

– 44mm: vanaf €459,-

De Apple Watch Series 6 is nog niet bij andere winkeliers verkrijgbaar.

Betaalbaar: Apple Watch SE prijzen

Zoek je vooral een betaalbare smartwatch, dan is de gloednieuwe Apple Watch SE echt iets voor jou. Deze heeft hetzelfde design en dezelfde schermafmetingen als de Apple Watch Series 6, maar beschikt over de S5-chip, die je ook in de Apple Watch Series 5 vindt. Er ontbreken wel een paar zaken, zoals always-on display, ECG en de sensor voor zuurstofgehalte in je bloed meten.

Nederlandse prijzen Apple Watch SE:

– 40mm: vanaf €299,-

– 44mm: vanaf €329,-

Nog goedkoper: Apple Watch Series 3 prijzen

Veruit het goedkoopste model is de Apple Watch Series 3. Dit model gaat al wat langer mee en heeft nog prima specificaties als je gewoon een smartwatch zoekt. Het scherm is wel iets kleiner dan bij de andere modellen, maar de specificaties zijn nog steeds voldoende voor productiviteit en sport. Apple’s adviesprijs is vanaf €219, maar je kunt vaak goedkoper terecht bij andere winkels.

Adviesprijzen Apple Watch Series 3:

– 38mm: vanaf €219,-

– 40mm: vanaf €249,-

Alternatief: Apple Watch Series 5 prijzen

Met de komst van de nieuwe 2020-modellen zal de Apple Watch Series 5 uit de winkel verdwijnen. Uiteraard is dit nog steeds een prima smartwatch, met bijna alle functies die je ook op de Series 6 vindt. Je mist alleen de extra kleurtjes, de bloedzuurstofmeting en de iets snellere processor. Zijn dit features die je toch niet nodig hebt, dan is de Series 5 een uitstekende keuze. Dit model zal wel langzamerhand uit de winkels verdwijnen.

Apple Watch Series 5 kopen:

40mm Apple Watch Series 5 (klein formaat):

44mm Apple Watch Series 5 formaat (groot formaat):

Apple Watch kopen: welke past bij jou?

Bij het kopen van een Apple Watch moet je een keuze maken uit de volgende opties:

We hebben een apart Apple Watch-overzichtsartikel waarin we de verschillende functies van de Apple Watch uitleggen.

Welk formaat het beste bij jou past is afhankelijk van je polsomtrek en persoonlijke smaak. Het is niet zo dat het 40mm-model alleen voor vrouwen is bedoeld; er zijn ook mannen met smalle polsen en vrouwen met dikke polsen.

De bandjes van 42mm en 44mm zijn onderling uitwisselbaar en dat geldt ook voor de 38mm en 40mm bandjes. Je kunt dus je eerder gekochte Apple Watch bandjes gewoon blijven gebruiken.

Apple Watch materialen

De Apple Watch is in verschillende materialen verkrijgbaar, elk met een verschillend prijsniveau. Je kunt kiezen uit:

Aluminium in zilver, goud en spacegrijs. Dit is het voormalige sportmodel. Verkrijgbaar vanaf €219 voor de normale editie en Nike+ editie.

in zilver, goud en spacegrijs. Dit is het voormalige sportmodel. Verkrijgbaar vanaf €219 voor de normale editie en Nike+ editie. Roestvrij staal . Niet verkrijgbaar in Nederland.

. Niet verkrijgbaar in Nederland. Titanium . Alleen Series 5 en 6, niet verkrijgbaar in Nederland.

. Alleen Series 5 en 6, niet verkrijgbaar in Nederland. Keramiek. Alleen Series 3 en 5, niet verkrijgbaar in Nederland.

De meeste winkels hebben alleen de modellen van aluminium op voorraad. De speciale modellen zoals Hermes en de 4G-versie zul je maar op een beperkt aantal verkooplocaties aantreffen. Sinds de Apple Watch Series 3 vind je in Nederland en België alleen de standaard uitvoeringen van aluminium. Dat is ook bij de Apple Watch Series 4 het geval. De Apple Watch Edition is alleen bij bepaalde generaties verkrijgbaar.

Apple Watch kopen in het buitenland

De Apple Watch is ook verkrijgbaar in de meeste Europese landen. Anno 2020 loont het niet de moeite om naar het buitenland te gaan, omdat de prijzen vrijwel hetzelfde zijn. Bovendien zijn de nieuwe modellen altijd meteen in Nederland en België verkrijgbaar.

In 2015 gingen veel Nederlanders nog naar Duitsland, Frankrijk en andere landen, omdat de Apple Watch toen nog maar in een beperkt aantal landen in de verkoop ging. Mocht je plannen hebben om toch in het buitenland te kopen, dan is het goed om te weten dat de garantie ook in Nederland geldt. Je kunt dus met een kapotte Apple Watch gewoon naar de Nederlandse of Belgische Apple Store gaan, tenzij je een model hebt gekocht dat niet in Nederland of België verkrijgbaar is.

Wil je dolgraag een roestvrij stalen of titanium Apple Watch, dan moet je hiervoor uitwijken naar het buitenland. Deze modellen zijn alleen te koop met 4G-functie en dit is in Nederland niet te gebruiken. Omdat de Apple Watch geen roaming ondersteunt heb je in Nederland niets aan je 4G-databundel uit het buitenland. Alle andere functies van de roestvrij stalen Apple Watch werken wel gewoon.

Het heeft dan ook géén zin om de Apple Watch 4G met een buitenlands abonnement aan te schaffen. Wil je graag een roestvrijstalen Apple Watch, dan kun je de 4G-versie dragen en gebruik maken van WiFi.

Je kunt de Apple Watch ook in de VS kopen en profiteert dan van de gunstige dollarkoers, maar hou wel rekening met de lokale salestax. Prijzen in de VS worden namelijk zonder BTW vermeld, waardoor het veel goedkoper lijkt dan in Nederland. In Nederland moet je de BTW van de winkelprijs aftrekken om een eerlijke vergelijking te kunnen maken. Lees ook: Waarom Apple-producten in Nederland duurder zijn dan in Amerika.

De Apple Watch valt qua aanschafprijs vaak net boven de belastingvrije limiet van €430, dus je zult bij aankomst op Schiphol of Zaventem douanekosten moeten betalen. Je hebt op een Apple Watch die in de VS is gekocht gewoon garantie, ook als je ermee naar de Nederlandse Apple Store gaat. Wel kan het zijn dat je maar 1 jaar garantie krijgt, omdat jouw aankoop niet onder de tweejarige Europese regeling valt.