Het jaar zit er alweer bijna op, dus kijken we op iCulture de komende tijd vooral veel terug op het afgelopen jaar. We zijn daarom benieuwd wat jouw favoriete nieuwe Apple-product van 2022 is. Heb jij één van de nieuwe producten gekocht waar je erg blij mee bent of ben je gewoon heel erg onder de indruk van een bepaald nieuwe Apple-product? Laat het ons weten!

Apple bracht in 2022 meer producten uit dan ooit. Er zat voor iedereen wel iets bij: een nieuwe desktop Mac, vijf nieuwe iPhones, drie nieuwe iPads, een nieuwe Apple TV, AirPods en maar liefst drie Apple Watches. Genoeg om uit te kiezen dus, maar voor welke ga jij? In onze poll kun je kiezen tussen de zestien nieuwe producten die Apple dit jaar uitgebracht heeft. Voor het gemak hebben we de iPhone 14 en iPhone 14 Plus bij elkaar gezet, evenals de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. En omdat de HomePod mini dit jaar officieel in Nederland uitgebracht is, mochten we die ook niet vergeten.



Poll: het beste van Apple van 2022

Naast alle gebruikelijke updates, zoals de nieuwe iPhones, Apple Watches en iPads, heeft Apple dit jaar ook wat verrassende dingen uitgebracht. Bijvoorbeeld de Mac Studio, wat een eerste in zijn soort is. En met het bijbehorende Studio Display heeft Apple eindelijk weer een betaalbaar extern Mac-scherm in het assortiment. Andere noemenswaardige verrassingen zijn wat ons betreft de Apple Watch Ultra en de goedkopere Apple TV 4K 2022. Maar misschien geef jij niks om de grote verrassingen en zijn juist de jaarlijkse updates voor jou de absolute favoriet, zoals de iPhone 14 Pro of de Apple Watch Series 8. De keuze is aan jou en die kun je kenbaar maken in de poll.

Doet de poll het niet? Invullen kan ook hier!

Binnenkort hoor je in de nieuwste iCulture Podcast wat onze favoriete nieuwe producten van het jaar zijn en bespreken we de uitslag van deze poll. Ook lees je over onze persoonlijke favorieten in onze jaarlijkse artikelserie die je in de laatste week van het jaar op de site vindt. Om je geheugen nog even op te frissen, lees je in ons uitgebreide overzicht welke Apple-producten er in 2022 allemaal uitgebracht zijn en wat per product de unieke eigenschappen zijn.