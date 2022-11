Beats koptelefoons en oortjes: dit is er te koop

In 2014 heeft Apple koptelefoonmerk Beats gekocht voor $3 miljard en sindsdien is het een dochtermerk van Apple dat grotendeels zelfstandig opereert. Beats stond bekend om de hippe koptelefoons die je vaak bij hiphoppers, voetballers en andere populaire mensen zag. Apple brengt regelmatig nieuwe producten uit en heeft daarnaast zelf ook een populaire AirPods-lijn met onder andere de AirPods Max. Beats is op een wat ander publiek gericht en is ook geschikt voor Android-gebruikers. Weet je niet welke je moet kiezen? In dit overzicht vertellen we je alles over de Beats-koptelefoons en -oortjes. Voor wie zijn ze gemaakt en wat mag het kosten?

Beats-producten: de line-up

Je kunt momenteel kiezen uit deze (draadloze) producten:

Daarnaast was er de Beats Pill+, een draadloze speaker uit 2015. Sinds januari 2022 wordt dit model niet meer verkocht. Recent is er nog meer uit het assortiment gehaald

Deze producten zijn niet meer officieel verkrijgbaar:

Powerbeats

Beats Solo Pro

Beats EP

Beats Pill+

Ben je van plan Beats-producten te kopen, dan is het vaak een beter idee om bij andere winkels te kijken. Vaak ligt de prijs lager dan in de Apple Store en je kunt op bepaalde kleuren ook extra korting krijgen.

Beats oordoppen

Voor wie liever geen grote koptelefoon draagt of van plan is te sporten, zijn oordopjes vaak een goed alternatief. Ook Beats heeft een aantal oordoppen – met en zonder haakje om je oor.

Beats Fit Pro

Nieuwste firmware: 5B55 (november 2022)

De nieuwste oortjes van Beats zijn de Beats Fit Pro, die in begin 2022 op de Europese markt zijn verschenen. De Beats Fit Pro hebben rubberen oorhaakjes zodat ze ook geschikt zijn om mee te sporten. Verder hebben ze veel functies die je ook op de AirPods Pro vindt, zoals Spatial Audio, actieve ruisonderdrukking, transparantiemodus en Hé Siri. Er zit dan ook een H1-chip in. Het grootste verschil is dat de Beats Fit Pro geen steeltje hebben en een andere bediening gebruiken. In plaats van een druksensor vind je op elk oordopje een multifunctionele knop.

Zwart Wit Grijs Paars

Beats Studio Buds

Nieuwste firmware: 10M2155 (november 2022)

De Beats Studio Buds zijn draadloze oordopjes die concurreren met de AirPods Pro. Ze zijn alleen veel goedkoper omdat er geen H1-chip in zit en omdat de ruisonderdrukking iets minder goed werkt. Ze zijn een aanrader als je goede draadloze oortjes zoekt, maar daar niet te veel voor wil betalen. Je kunt kiezen uit de oorspronkelijke kleuren rood, zwart en wit of de nieuwere kleuren blauw, roze en grijs. Technisch gezien zijn ze echter allemaal hetzelfde. Lees onze Beats Studio Buds review als je meer wilt weten.

Bekijk ook Review: Beats Studio Buds, beter geluid dan de AirPods Pro? We hebben de Beats Studio Buds getest en in deze review vertellen we of ze net zo goed klinken als de AirPods Pro? Hoe handig is het design zonder steeltje? En mis je ook functies? We zetten alle voordelen en nadelen van de Beats Studio Buds voor je op een rij.

Zwart Rood Wit

Beats Flex

De Beats Flex is de opvolger van de BeatsX. Ook dit zijn oortjes met een nekband, die je draadloos met je iPhone verbindt. De Beats Flex leveren 12 uur luisterplezier. Zijn de batterijen leeg? Met tien minuten opladen kun je er weer anderhalf uur tegenaan. Opladen doe je met usb-c. De oortjes bevatten niet de H1-chip maar de Apple W1-chip, die ook in de eerste generatie AirPods zit.

Je kunt de Beats Flex makkelijk met je iPhone of iPad verbinden en samen luisteren via één iPhone, met een ander setje AirPods of Beats. De muziek stopt zodra je beide oortjes magnetisch aan elkaar klikt. Er zit geen draagdetectie in zoals bij de AirPods, waar de muziek stopt als je een oortje uit je oor haalt.

De Beats Flex worden geleverd met rubberen oortips. Past het standaardformaat niet goed in je oren? Dan kun je deze omwisselen met een van de vier andere bijgeleverde formaten. De oortjes komen in vier kleuren: zwart, geel, blauw en grijs en kostten aanvankelijk €50 bij Apple. Later heeft Apple de prijs verhoogd naar €70.

Lees onze Beats Flex-review voor ervaringen en meer.

Beats Flex zwart Zilver Lichtblauw Geel

Powerbeats Pro

Nieuwste firmware: 5B55 (november 2022)

De Powerbeats Pro zijn zeer vergelijkbaar met de bovenstaande Powerbeats3, maar het bijzondere aan de Pro-variant is dat ze volledig draadloos zijn. Er loopt dus ook geen kabel langs je nek. Dit maakt de Powerbeats Pro een alternatief voor Apple’s AirPods. De batterij gaat per oortje zo’n 9 uur mee. Omdat je de oortjes oplaadt met de meegeleverde oplaadcase kun je er op één volledige lading zo’n 24 uur luistertijd uit halen.

De Powerbeats Pro heeft een H1-chip. Hiermee kun je onder andere gebruikmaken van Hé Siri. Je hoeft dus geen knop in te drukken om de assistent op te roepen. Handig voor tijdens het hardlopen! Lees er alles over in onze Powerbeats Pro-review.

Zwart Blauw Wit

Bekijk ook Review: Powerbeats Pro, de nieuwste veelzijdige draadloze oordopjes van Beats In deze review van de Powerbeats Pro lees je onze ervaringen met de nieuwste volledig draadloze oordopjes van Beats. Hoe is de geluidskwaliteit en hoe prettig zitten ze in je oren? Je leest het in deze Powerbeats Pro-review!

Beats koptelefoons

Heb je graag een koptelefoon op, dan kun je bij Beats terecht. Het merk staat immers bekend om de koptelefoons met een iconisch en tijdloos ontwerp. Er zijn verschillende varianten te koop, die we hieronder uitlichten.

Beats Solo3 Wireless

De Solo heeft hét iconische Beats-ontwerp. Deze on-ear koptelefoon is draadloos en gebruikt hiervoor de Apple’s W1-chip. Mede hierdoor kun je tot wel 40 uur muziek luisteren op één lading. Bovendien heb je weer 3 uur luistertijd na 5 minuten opladen met de meegeleverde USB-kabel. Je kunt via de oorschelp je volume, muziek gesprekken en Siri bedienen.

Je kunt de Solo3 opvouwen om makkelijk mee te nemen in de opberghoes. Ook kun je de koptelefoon gemakkelijk afstellen op jouw hoofd.

De Beats Solo3 Wireless kosten €200 bij Apple. Elders kun je soms een lagere prijs vinden.

Beats Studio3 Wireless

De Studio3 is een betere versie van de Solo3. Deze koptelefoon is over-ear en heeft geluidsonderdrukking (noise cancelling). Die geluidsonderdrukking is adaptief, wat betekent dat het zich aanpast op geluid in je omgeving. Zonder hiervan gebruik te maken gaat de batterij van de Studio3 tot wel 40 uur mee. Mét geluidsonderdrukking gaat dit omlaag naar 22 uur.

Verder is de Studio3 vrijwel gelijk aan de Solo3. Je kunt de oorschelp gebruiken om functies te bedienen, en je laadt hem op met een USB-kabel.

De Beats Studio3 Wireless kost €350 bij Apple, maar je kunt elders vaak goedkoper terecht.

Beats Solo Pro

De Beats Solo Pro is een on-ear koptelefoon met adaptieve geluidsonderdrukking. Dit model is in november 2021 uit het assortiment gehaald bij Apple, maar is nog wel bij diverse winkels te koop. Dit is een van de weinige Beats-hoofdtelefoons met een H1-chip. Deze chip zorgt er onder andere voor dat je tot wel 40 uur kan luisteren. Dit wordt overigens gereduceerd tot 22 uur als je altijd geluidsonderdrukking aan hebt. Je kunt de koptelefoon opladen met de meegeleverde Lightning-kabel, die na 10 minuten opladen al 3 uur luistertijd verzorgt.

Een opmerkelijke nieuwe functie is dat er geen aan-en-uit-knop op de koptelefoon zit. In plaats daarvan gaat het apparaat vanzelf aan als je hem openklapt, en uit als je hem dichtklapt. Dat lost een ergernis op van Beats-gebruikers die vergeten hun koptelefoon uit te schakelen.



Beats Solo Pro kost rond de 300 euro.

Beats EP

Ben je op zoek naar de goedkoopste koptelefoon van Beats? Check dan eens de on-ear Beats EP. Deze koptelefoon heeft een minder strak ontwerp dan de andere modellen, en kan alleen bedraad gebruikt worden. Je kunt wel bellen en Siri gebruiken met de ingebouwde microfoon. Let op dat er alleen een variant met 3,5mm-koptelefoonaansluiting te koop is. Overigens is die kabel wel plat, zodat er niet gauw een knoop in komt.

De Beats EP is uit het assortiment gehaald bij Apple. Je kunt deze goedkope koptelefoon nog wel bij diverse andere winkels vinden voor een prijs rond de 80 euro.

Beats speakers

Wil je helemaal niks in of op je oren? Of ben je gezellig in het park met vrienden? Check dan eens een Beats speaker. Op dit moment is er nog maar één Beats-speaker te verkrijgen, die we hieronder beschrijven.

Beats Pill+

Beats Pill+ is een kleine, draagbare én draadloze speaker. Sinds januari 2022 wordt deze speaker niet meer door Apple of Beats verkocht. Er is geen opvolger of vervanger van hetzelfde merk, want dit was de enige speaker in het assortiment. De verbinding gaat helaas via een standaard Bluetooth-verbinding, dus geen W1- of H1-chip. Met een batterijduur van zo’n 12 uur kun je waarschijnlijk wel de dag doorkomen. Er wordt een speciale Beats Lightning-kabel meegeleverd om de Pill+ op te laden. Een leuke functie van de Pill+ is dat je je iPhone of ander apparaat via een USB-kabel kunt opladen.

Heb je geen mogelijkheid om Bluetooth te gebruiken, dan kun je ook een 3,5mm-kabel gebruiken. Die wordt overigens niet meegeleverd.

Omdat dit model uit Apple’s assortiment gehaald is, verwachten we dat de voorraad bij andere winkels ook snel zal opdrogen.

Zodra Beats nieuwe oordopjes, koptelefoons of speakers uitbrengt passen wij dit overzicht zo snel mogelijk aan. Tot die tijd is dit het aanbod van Beats.

