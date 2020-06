In 2019 verraste Apple vriend en vijand met de introductie van de iPad Air 2019. Na ruim vier jaar afwezigheid was de iPad Air ineens weer terug, als een prima middenklasse tussen de standaard iPad en de iPad Pro. En als we de geruchten mogen geloven, is Apple nog lang niet klaar met de naam iPad Air. In het najaar of begin volgend jaar komt Apple namelijk met de iPad Air 2020. Wat brengt dit model, is het de moeite waard om te wachten of kun je nu net zo goed de iPad Air 2019 in huis halen? We nemen de verwachtingen voor de iPad Air 2020 met je door.

iPad Air 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen:

Opvolger van de derde generatie iPad Air 2019

Mogelijk 11-inch scherm zonder thuisknop

USB-C in plaats van Lightning

Verschijnt mogelijk eind 2020 of begin 2021

Prijs van rond de €600

Mogelijke datum van iPad Air 4

De iPad Air 4, zoals dit toestel ook wel genoemd wordt, verwachten we op zijn vroegst in het najaar van 2020. Er gaan geruchten dat Apple het toestel in het najaar gaat onthullen, maar dat is nog allerminst zeker. Een release van de iPad Air 4 in het voorjaar van 2021 is daardoor ook niet ondenkbaar, al staan er voor die periode ook de iPad Pro 2021 op de planning.

We gaan er in ieder geval vanuit dat Apple binnen nu en een jaar de vierde generatie iPad Air op de markt gebracht heeft. Afhankelijk van je wensen en mogelijke functies, kun je je afvragen of dat het wachten waard is of dat je nu de iPad Air 2019 kunt kopen. Dit model heeft een A12-chip en is nog prima bij de tijd. Het bevat niet de allernieuwste technieken, maar is van een prettig formaat en nog altijd razendsnel.

Prijs iPad Air 2020

De prijs ligt vermoedelijk op hetzelfde niveau als van de iPad Air 2019. Voor dit model hanteert Apple nu deze prijzen:

We denken daarom dat de iPad Air 2020 ook zo’n €600 gaat kosten. Hij is daarmee ruim €200 tot €300 goedkoper dan de 11-inch iPad Air en zo’n €200 duurder dan de standaard iPad 2019.

Functies en design van iPad Air 2020

Het is nog onduidelijk hoe de iPad Air 2020 eruit gaat zien. Maar aan de hand van recente geruchten kunnen we wel een beeld krijgen van hoe Apple dit model gaat vormgeven.

De iPad Air 2019 was qua uiterlijk gebaseerd op de 10,5-inch iPad Pro van 2017. Het scherm was even groot en ook de schermranden kwamen overeen. Er zijn geruchten dat Apple in het najaar een 11-inch iPad Air uit zou willen brengen. Het is zeker niet ondenkbaar dat Apple het ontwerp dan baseert op de 11-inch iPad Pro, maar dan met iets mindere specificaties en wat kleine variaties in het ontwerp. Als Apple hier inderdaad voor kiest, betekent dit dat de iPad Air 4 overstapt van een 10,5-inch scherm naar een 11-inch scherm.

Of Apple hier nog een thuisknop aan toevoegt, is nog de vraag. Apple zou al een tijdje bezig zijn met het verwerken van Touch ID in het display zelf. Een Twitter-account die wel vaker juiste voorspellingen weet te geven, beweert dat Apple de Touch ID in het scherm van de iPad Air 2020 wil verwerken, zodat het display alsnog een dunnere rand kan hebben. Toch zou het ons verbazen als Apple zulke nieuwe techniek toe wil passen op een middenklasse iPad.

Andere bronnen bij de toeleveringsketen stellen dat Apple deze keer kiest voor USB-C in plaats van Lightning. Lightning wordt nog altijd gebruikt op bijna alle iPhones en iPads, met uitzondering van de nieuwste generaties iPad Pro. USB-C is wat veelzijdiger, want dit biedt de mogelijkheid om eenvoudiger allerlei apparaten zoals externe schijven en camera’s aan te sluiten. Als Apple de nieuwe iPad Air 4 meer wil richten op professionals, klinkt een USB-C aansluiting als een logische keuze. Desalniettemin durven wij niet met zekerheid te zeggen dat de Lightning-aansluiting op de iPad Air echt gaat verdwijnen.

Andere geruchten die gaan zijn ondersteuning voor mini-LED. mini-LED is een relatief nieuwe techniek die vergelijkbaar is met OLED, maar wel enkele voordelen biedt. Zo is mini-LED minder gevoelig voor inbranden en is het contrast hoger. Vooral op producten waarbij langere tijd het beeld stilstaat, zoals een laptop of een tablet, heeft mini-LED duidelijke voordelen. Apple’s eerste mini-LED product zou echter uitgesteld zijn naar 2021, dus we denken niet dat dit iPad Air-model hier gebruik van maakt (tenzij Apple besluit om deze in 2021 uit te brengen).

Andere verbeteringen die we verwachten zijn een snellere A14-chip en meer opslag. Nu krijg je standaard 64GB, maar als Apple dezelfde route volgt als bij de 2020 iPhones, dan zou je standaard 128GB krijgen. Zeker op een iPad vinden we dat geen overbodige luxe. Ondersteuning voor het Smart Keyboard is een zekerheid en misschien werkt het Magic Keyboard voor de iPad Pro ook met dit model.

Wil je niet wachten, dan kan je nu ook nog de iPad Air 2019 of een van de andere huidige iPad-modellen kopen.

Apple’s huidige iPad line-up ziet er zo uit:

Dit zijn de adviesprijzen van de huidige iPad Air:

Voor de modellen met 4G-functie betaal je extra, net als bij z’n voorganger, de iPad Air 2.