Ontdek de iPhone 16 Pro Max

Zoek je een iPhone met een groot scherm, dan zou de iPhone 16 Pro Max wel eens precies hét toestel zijn dat jou op het lijf geschreven is. De iPhone 16 Pro Max heeft een groter scherm gekregen, aangevuld met camerafuncties die je alleen op het Pro Max-model vindt. Op deze pagina bespreken we wat er nieuw is bij de iPhone 16 Pro Max. Heb je liever een compacter toestel, dan is er natuurlijk de iPhone 16 Pro. Deze heeft vrijwel dezelfde functies als de iPhone 16 Pro Max, dus check ook even de aankondiging van het Pro-model als je wilt weten wat er nog meer nieuw is.

iPhone 16 Pro Max in het kort Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16-serie: Opvolger van de iPhone 15 Pro Max

Groter 6,9-inch scherm (was 6,7-inch)

Gemaakt van titanium

Beste batterijduur ooit op een iPhone (Apple geeft geen details)

Voorzien van capacitieve knoppen, actieknop en nieuwe Capture-knop

Snellere A18 Pro-chip

Tetraprism camera (periscoop), zoals in de iPhone 15 Pro Max

Aangekondigd op 9 september 2024

Pre-order op 13 september 2024

Release op 20 september 2024

De iPhone 16 Pro Max heeft naast de actieknop nu ook een Capture-knop voor snelle toegang tot de camera. Daarnaast zijn er meer solid state-knoppen aanwezig. Dit houdt in dat je ze niet fysiek kunt indrukken.

iPhone 16 Pro Max camera Bij de Pro Max-modellen is het altijd spannend wat er met de camera gaat gebeuren. Zo had de iPhone 15 Pro Max een streepje voor omdat dit het enige model was met tetraprisma zoomlens, waarmee tot 5x optische zoom en tot 25x digitale zoom mogelijk is. Bij de iPhone 16-modellen krijgt de Pro ook zo’n tetraprisma zoomlens. De iPhone 16 Pro Max krijgt geen unieke camerafuncties, dus dit jaar maakt het niet uit of je voor de Pro of de Pro Max kiest.

iPhone 16 Pro Max hardware en meer De iPhone 16 Pro Max krijgt een A18 Pro-chip, gebaseerd op het 3-nanometer productieproces. Deze krachtige chip is nodig om de Apple Intelligence-functies aan te sturen. De toestellen zijn voorzien van een nieuw thermisch ontwerp voor een betere afvoer van de warmte, om oververhitting te voorkomen. Bekijk ook Dit is Apple Intelligence, Apple's eigen variant van AI: alles wat je moet weten Apple Intelligence is Apple's eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple's aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.