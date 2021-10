Alles over de AirPods 3

Apple heeft nieuwe AirPods aangekondigd. De derde generatie is nog steeds verkrijgbaar in de kleur wit, maar krijgt een iets ander uiterlijk. Ook het oplaaddoosje heeft daardoor een iets andere vorm gekregen. Verder zitten er nieuwe functies op de AirPods 2021, die we op deze pagina bespreken. Ben je op zoek naar de AirPods Pro met ruisonderdrukking of misschien de AirPods Max koptelefoon met hoofdband? Daar hebben we aparte pagina’s over!







AirPods 3 in het kort

Derde generatie draadloze oordopjes van Apple

Alleen verkrijgbaar in de kleur wit

Nieuw design met kortere stokjes

Met Spatial Audio met headtracking

Zweet- en waterbestendig

Geen ruisonderdrukking

Wordt geleverd met draadloos oplaadbaar opbergdoosje

Oplaaddoosje geschikt voor MagSafe

Voorzien van speciale chip voor geavanceerde functies

Adviesprijs €199,-.

Verkrijgbaar bij de Apple Store en diverse retailers

Bekijk AirPods bij andere winkels:

Amac | Coolblue | MediaMarkt | YourMacStore | Bol.com

Dit is er nieuw bij de AirPods 3

De AirPods 3 hebben een nieuw design gekregen met iets kortere stokjes. Dit doet denken aan de AirPods Pro, maar toch is er een verschil: er zitten geen rubberen eartips op en er is ook geen actieve ruisonderdrukking. Er waren eerder al verschillende renders verschenen die het nieuwe design lieten zien. De AirPods 3 werken ook met Dolby Atmos in Apple Music, dat sinds juni 2021 beschikbaar is.

Door de gewijzigde vorm is ook de oplaadcase vernieuwd. Deze is iets breder geworden, om te passen bij het nieuwe design. Er is geen versie zonder draadloos opladen. Net als het voorgaande modellen zit er een speciale chip in die het koppelen en functies zoals Hé Siri mogelijk maken.

Andere vernieuwingen:

Terugvinden met Find My-netwerk, dankzij verbeteringen in iOS 15.

Betere waterbestendigheid, vergelijkbaar met de AirPods Pro.

Spatial Audio, waardoor je ondersteuning krijgt voor ruimtelijk geluid met Dolby Atmos.

Geen lossless audio: dit zit niet op de AirPods 3, aangezien je hier een bedrade verbinding voor nodig hebt.

Voorzien van 30 uur luistertijd, inclusief bijladen via de oplaadcase.

AirPods 3 prijs en beschikbaarheid

Apple heeft laten weten dat de pre-orders vanaf vandaag mogelijk zijn, met leveringen een week later. In de Nederland en België is de adviesprijs €199,-. Je kan alleen kiezen voor een model met draadloze oplaadcase. De vorige gewone AirPods 2 met standaard oplaadcase is ook nog verkrijgbaar voor een nieuw bedrag van €149,-.

Prijzen AirPods 2 (vorige generatie)

