iPadOS en iOS gaan hand in hand en dat is in 2025 niet anders. Vandaag werd iPadOS 26 aangekondigd, als iPad-tegenhanger van iOS 26. Sinds Apple iPadOS afgesplitst heeft in zijn eigen besturingssysteem, komen er elk jaar wel wat iPad-exclusieve functies bij. Hoe wordt dat dit jaar? Wat wordt er nieuw in iPadOS 26 en wanneer kun je de update verwachten?

iPadOS 26 in het kort

Grote software-update voor de iPad in 2025

Opvolger van iPadOS 18

Nieuw design genaamd Liquid Glass

Verwachte geschikte toestellen: vanaf iPad Pro 2018 en alle nieuwere modellen

Eerste beta’s deze zomer, vanaf 9 juni 2025

Release verwacht in september 2025

iPadOS 26 aankondiging

De aankondiging van iPadOS 26 is momenteel aan de gang, tijdens Apple’s jaarlijkse WWDC-evenement. Zolang de aankondigingen van deze en andere updates plaatsvinden, werken we hard om je zo snel mogelijk van alle informatie te voorzien.

iPadOS 26 functies

Nieuw design met Liquid Glass

Apple begon de avond met de aankondiging van een nieuwe designtaal, Liquid Glass. Onderdelen zijn net als in iOS 26 van een nieuwe lik verf voorzien.

Verbeterd vensterbeheer

Gebruik je graag meerdere vensters tegelijk? Dan heeft iPadOS 26 wat moois in petto. Zo kun je nu meer vensters dan voorheen openen. Ook kun je ze makkelijker groter en kleiner maken. Dit is niet meer zo beperkt als voorheen met voorbestemde formaten. De iPad onthoudt ook het formaat van een venster. Als je die app later weer opent, blijft het formaat hetzelfde. iPadOS 26 brengt ook App Expose naar de iPad voor een snel overzicht van je geopende apps.

Bestanden-app wordt uitgebreider

De Bestanden-app wordt beter voor mensen met veel bestanden. Zo kun je nu kleuren, symbolen en emoji instellen om bestanden te herkennen. Voorheen waren alle mappen gewoon blauw. Ook kun je mappen in het Dock zetten, zodat je er altijd makkelijk bij kunt zonder eerst de Bestanden-app te openen.

Het is vanaf iPadOS 26 ook mogelijk om te kiezen met welke app je een bestand wil openen. Je kunt daar ook je standaardapp van maken. Ideaal voor als je graag een alternatief voor Apple’s app gebruikt voor bijvoorbeeld foto’s bewerken.

Een menubalk zoals op de Mac

Eindelijk! De iPad krijgt een menubalk zoals op de Mac. Zelfs het iconische stoplicht-ontwerp is overgenomen. We verwachten dat apps hierdoor een stuk productiever worden, omdat niet alles achter een symbooltje verborgen is. Als je een muis gebruikt, kun je over de knoppen ‘zweven’ om ze groter te maken. Het lijkt zo echt een stuk meer op de Mac.

Achtergrondtaken

Voor grote taken, zoals het exporteren van een video, wil je niet op het scherm blijven turen. Daarom krijg je vanaf iPadOS 26 een melding bovenaan het scherm met de voortgang. Zo kun je gewoon doorgaan met wat je verder wilde doen.

Voorvertoning komt naar de iPad

Een oude bekende van de Mac; Voorvertoning. Deze app, waarmee je afbeeldingen en PDF’s kunt bekijken, komt naar de iPad. Deze app heeft handige functies om gauw wat bewerkingen te doen, zoals het toevoegen van een handtekening of een highlight.

Geschikte iPads voor iPadOS 26

Dit jaar valt het doek voor één iPad wat betreft ondersteuning. Het gaat om de zevende generatie iPad 2019. Dat betekent dat dit de geschikte modellen zijn:

iPad Pro 2018 en nieuwer

iPad Air 2019 en nieuwer

iPad 2020 en nieuwer

iPad mini 2019 en nieuwer

Release iPadOS 26 in september

Hoewel we deze zomer al aan de slag kunnen met de beta’s van iPadOS 26, volgt de daadwerkelijke release van iPadOS 26 pas in het najaar. Naar verwachting zal Apple de definitieve versie van de nieuwe iPadOS-update in september uitbrengen, maar het is mogelijk dat nog niet meteen alle aangekondigde functies beschikbaar zijn.

In de maanden daarna volgen nog veel meer updates. Dit wordt de verwachte planning van iPadOS 26:

Aankondiging iPadOS 26: 9 juni 2025

Beta’s: juni 2025 tot en met augustus 2025

Release: september 2025 (week van 15 september 2025)

En dit is de globale planning voor de aanvullende updates:

iPadOS 26.1: oktober 2025

iPadOS 26.2: december 2025

iPadOS 26.3: januari 2026

iPadOS 26.4: maart 2026

iPadOS 26.5: mei 2026

Uiteraard gaat Apple tussendoor ook kleinere bugfixupdates uitbrengen. Meestal volgt er kort na de release al een eerste update in de vorm van iPadOS 26.0.1.

