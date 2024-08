iPhone met sim only is vaak goedkoper

Wil je een sim only iPhone abonnement? Het kan een slimme keuze zijn! Je koopt zelf een losse iPhone en sluit er een iPhone sim-only abonnement bij af. De tarieven daarvan zijn vaak goedkoper dan wanneer je kiest voor een iPhone met abonnement.

In dit artikel laten we je zien waar je op moet letten als je een sim-only iPhone overweegt, bijvoorbeeld met een losse iPhone 14 of een losse iPhone 15 Pro. Ook bespreken we de beste iPhone sim only-aanbiedingen bij aanbieders zoals Ben, Youfone, Simyo en Simpel. Ideaal voor mensen die al een iPhone hebben!

Verderop bespreken we de verschillende providers. Spring meteen naar de sim only aanbieder waarover je meer wilt weten:

Alle sim-only iPhone-aanbiedingen vergelijken

Sim-only is ook voor de iPhone uitgegroeid tot een populaire abonnementsvorm. Maar waar vind je de beste iPhone sim only-aanbiedingen? Dit zijn momenteel de scherpste iPhone sim-only deals of vergelijk alle iPhone sim-only aanbiedingen.

iPhone met sim only steeds populairder

De populariteit van sim only is de afgelopen jaren enorm gestegen. De reden is dat mensen hun toestel langer gebruiken en vaker kiezen voor een tweedehands iPhone of een refurbished iPhone. Veel mensen vervangen hun smartphone pas als hij kapot gaat en gezien de levensduur van een iPhone – toch zo’n zeker vijf jaar – is dat wel te begrijpen. Loopt je huidige contract af, dan is het vaak aantrekkelijk om met je iPhone een sim-only-abonnement over te stappen, omdat de abonnementsprijzen relatief laag liggen. Bovendien heb je keuze uit veel meer aanbieders, waaronder een aantal prijsvechters zoals Simyo en Simpel.

Heb je je keuze gemaakt dan kun je eenvoudig alle iPhone sim only abonnementen vergelijken in onze sim-only prijsvergelijker. Kies het aantal gewenste MB’s, sms’jes en belminuten en je ziet meteen welk abonnement het best bij jou past. Je kunt ook je budget aangeven, zodat je geen aanbiedingen krijgt die te duur zijn.

50+ Mobiel sim only Bij 50+ Mobiel kun je redelijk goedkoop een abonnement afsluiten. Deze provider richt zich op de wat oudere smartphonegebruikers, maar je kunt ook klant worden als je nog geen 50 bent. De nadruk ligt op lage maandlasten en veel uitleg. In de Voordeelwinkel kun je nog wat extra’s scoren. Voor een tientje per maand heb je al een heel behoorlijke databundel. Bekijk sim only bij 50+ Mobiel

Ben sim only Ben is het budgetmerk van Odido. Je maakt dus gebruik van hetzelfde netwerk, maar je bent vaak goedkoper uit. Ben heeft regelmatig sim only acties waarbij de bundels tijdelijk goedkoper zijn of waarbij je extra data bij je abonnement krijgt. Maar zelfs als er geen acties zijn krijg je toch een scherpe prijs bij deze provider. Hieronder vind je de beste Ben deals. Bekijk sim only bij Ben

Budget Mobiel Budget Mobiel is een relatief nieuwe naam als het om aanbieders van telefoonabonnementen gaat. Het is onderdeel van de Nuts Groep, dat aanvankelijk vooral actief was met energiediensten (o.a. Nederlandse Energie Maatschappij) en later zijn daar ook mobiele diensten aan toegevoegd, dankzij de overname van Robin Mobile. Sindsdien richt Budget Mobiel zich vooral op sim only en is daarmee een echte prijsvechter. Voor €20 per maand heb je onbeperkt mobiel internet in Nederland en 14GB in de EU. Of je kunt een Basis-bundel nemen met 7GB data. Bekijk sim only bij Budget Mobiel

Hollandsnieuwe Hollandsnieuwe is het budgetmerk van Vodafone. Je maakt dus gebruik van hetzelfde netwerk, maar de prijzen zijn net iets scherper. Ook zijn de sim only’s redelijk flexibel: bellen, sms’en en internetten komen uit dezelfde bundel. Het maakt dus niet uit waar je je tegoed aan besteedt. Als je minder belt, kun je meer internetten. Gebruik buiten de bundel kost bovendien hetzelfde als binnen de bundel. Bekijk sim only bij Hollandsnieuwe

Lebara sim only Lebara is gevestigd in Londen en is in meerdere Europese landen actief. Deze aanbieder gebruikt in Nederland het 4G-netwerk van KPN en biedt zowel prepaid- als sim only-abonnementen aan. Het bedrijf is in 2001 opgericht door het drietal Leon, Baskaran en Ratheesan (vandaar LeBaRa). Zij wilden betaalbare mobiele diensten en richtten zich daarbij aanvankelijk op migranten. Tegenwoordig is Lebara bedoeld voor een veel bredere doelgroep en kan iedereen klant worden. Sinds 2017 heeft Lebara sim only-abonnementen met databundels tot wel 40GB. Bekijk sim only bij Lebara

Simpel sim only Simpel is vooral interessant als je goedkoop uit wil zijn en geen snelle dataverbinding nodig hebt. De virtuele provier maakt gebruik van het netwerk van Odido (voorheen T-Mobile). Je kunt kiezen uit meerdere bundels, die in grootte variëren tot 10GB. Bekijk sim only bij Simpel

Simyo sim only Simyo is een goedkope sim only aanbieder op het KPN-netwerk. De abonnementen zijn vrij goedkoop en de klantenservice is erg goed. Simyo ontvangt regelmatig onderscheidingen voor de goede service aan klanten. Standaard krijg je toegang tot het 4G-netwerk van KPN. Overal in Nederland heb je goede dekking en je hebt de keuze uit bundels van elke gewenste grootte. Wist je dat je bij Simyo je sim-only abonnement ook eenvoudig en supervoordelig kan verlengen? Bekijk sim only bij Simyo

Youfone sim only Youfone maakt gebruik van het netwerk van KPN en is in 2023 volledig in handen gekomen bij deze providers. Je kunt kiezen uit databundels die in grootte variëren tot 20GB, uiteraard via het 4G-netwerk. Je kunt kiezen uit 1- of 2-jarige sim only abonnementen, maar eventueel heb je ook de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen. De bundels zijn uiteraard ook geldig in de EU. Daarnaast biedt Youfone triple play aan, voor mensen die ook internet thuis nodig hebben. Bekijk sim only bij Youfone

Sim only verlengen Ben je tevreden over je huidige provider? En voldoet je huidige iPhone met sim-only eigenlijk prima, maar loopt het contract bijna af? Dan kan het toch handig zijn om alvast te kijken wat je het beste kunt doen. Daarbij heb je twee opties om te verlengen: stilzwijgend of zelf verlengen. Je kunt bijvoorbeeld bij Simyo je sim-only abonnement heel eenvoudig verlengen? Stilzwijgend je sim only verlengen

Als je niets doet loopt je huidige iPhone sim-only abonnement gewoon door. Dat kan handig zijn als jouw abonnement niet meer verkocht wordt. Je kunt dan toch blijven profiteren van de voorwaarden van je huidige, oude abonnement. Toch kan het stilzwijgend laten doorlopen ook nadelig zijn, omdat sommige kortingen komen te vervallen. Providers bieden vaak de eerste 12 tot 24 maanden kortingen aan als lokkertje en na die periode ga je het gewone tarief betalen. Kijk dus goed of jouw abonnement bij stilzwijgend verlengen niet opeens aanzienlijk duurder wordt. Is dat het geval, dan kun je beter zelf verlengen of kiezen voor een andere sim only. In onze sim-only iPhone vergelijker hierboven kun je precies zien welk sim-only verlengingsaanbod voor jou het meest voordelig is, op basis van je huidige provider en producten! Zelf verlengen

Of zelf verlengen voordelig is hangt af van je persoonlijke situatie. Misschien ben je wel tevreden over je provider, maar wil je toch net een iets grotere bundel. Of misschien zijn de bundels die jouw provider aanbiedt gunstiger geworden. In dat geval kun je het beste verlengen met een nieuw abonnement bij dezelfde provider. Je profiteert dan weer van nieuwe kortingen en voordelen, die je normaal misschien niet zo krijgen. Spring meteen naar de sim only provider waar je meer over wilt weten: Odido | KPN | Vodafone | 50+ Mobiel | Ben | Hollandsnieuwe | Simpel | Simyo | Youfone

Sim-only iPhone verlengen

10 tips voor een iPhone sim only abonnement

Voordat je een sim-only abonnement voor je iPhone afsluit, is het van belang om een aantal zaken in de gaten te houden. Hieronder hebben we onze belangrijkste sim only tips op een rijtje gezet.

Budgetmerken zoals Simyo en Ben zijn vaak goedkoper dan de grote merken. Nieuwkomers zoals Hollandsnieuwe proberen marktaandeel te veroveren op gevestigde merken en stunten daarom met prijzen. Profiteer daarvan! Een sim only abonnement is soms goedkoper dan de abonnementen die je in combinatie met een toestel koopt. Bovendien krijg je vaak web-only kortingen als je online afsluit. Afsluiten gaat sneller dan bij een winkel langsgaan. Bij sim only kun je vaak kiezen voor het maandelijks opzeggen van je abonnement. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij Ben en Simyo. Je zit dus nooit lang aan een abonnement vast. Maandelijks opzegbare abonnementen zijn vaak wel een euro per maand duurder, maar daar staat tegenover dat je meer flexibiliteit hebt. Let goed op de voorwaarden: sommige providers ronden de duur van telefoongesprekken naar boven af. Beknibbel daarom niet teveel op de belbundel, ook al bel je nauwelijks meer. Controleer goed of er geen verborgen datalimieten zijn. Sommige sim only aanbieders beloven onbeperkte data, maar boven een bepaalde limiet schroeven ze de snelheid omlaag. Bij andere moet je bijbetalen als je meer MB’s gebruikt.

Provider Standaard Upgrade 50+ Mobiel 350 Mbps (4G+) – Ben 200 Mbps 300 Mbps (5G, gratis) Budget Mobiel 100 Mbps – Hollandsnieuwe 350 Mbps – Lebara 75 Mbps 150 Mbps (+€0,50) Simpel 150 Mbps 5G (gratis) Simyo 256 Mbps – Youfone 200 Mbps (4G/5G) –

Kortingen gelden soms maar voor een paar maanden of voor de duur van je abonnement, bijvoorbeeld 24 maanden. Daarna rekent de aanbieder zonder verdere waarschuwing een hogere abonnementsprijs.

Ook bij sim only abonnementen kun je gewoon nummerbehoud aanvragen. Dit kost niets en voorkomt dat je alle vrienden moet informeren dat je een nieuw nummer hebt gekregen. Vraag ernaar bij het afsluiten van je nieuwe sim only.

Tweejarige abonnementen zijn vrijwel altijd goedkoper dan eenjarige abonnementen. Maar denk goed na of je je wel zo lang wilt binden.

Reis je vaak buiten de EU? In landen zoals de VS, Australië en Turkije zijn budgetaanbieders relatief duur en ze hebben vaak geen gunstige vakantiebundels. Budgetmerken zoals Simyo zijn in het buitenland vrij duur. Als je bijvoorbeeld van de VS naar Nederland wilt bellen, ben je bij Simyo tweemaal zo duur uit als bij Odido. Overweeg in dat geval een sim only bij een grote provider of schaf lokaal een simkaartje aan.

Kijk niet alleen naar de prijs van de databundel, maar ook naar de tarieven buiten de bundel. Heb je een te krappe bundel afgesloten, dan kan de sim only van een prijsvechter uiteindelijk duurder uitpakken dan bij een grote provider. En let ook op de klantenservice, want op dat punt zijn er grote verschillen tussen aanbieders.

Zoek je nog een nieuwe iPhone voor bij je sim only abonnement? Kijk dan eens naar:

Bekijk ook Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?