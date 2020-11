Waar Apple normaal gesproken in het najaar één of twee events organiseert, zijn dat er in 2020 maar liefst drie. Na het september 2020-event en het iPhone 12-event in oktober, is het nu de beurt aan Apple’s november 2020-event! Alle events hebben één ding met elkaar gemeen: het zijn van tevoren opgenomen presentaties. Maar de inhoud is compleet anders, want het november-event draait naar verwachting helemaal om de Mac! In dit artikel lees je alles wat je moet weten, zodat je goed voorbereid het event in gaat. Bewaar deze pagina dan ook alvast in je bladwijzers, want op de dag van het event volg je hier alle aankondigingen met onze liveblog en samenvatting van het Apple november 2020-event.

Deze pagina zal tijdens de keynote worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is het Apple november 2020 event?

De datum van Apple’s november 2020-event is 10 november 2020 om 19:00 Nederlandse tijd. De presentatie is al opgenomen en wordt om 19:00 onder andere via YouTube live uitgezonden. In de presentatie bespreken Tim Cook en collega’s de nieuwste producten en ontwikkelingen rondom Apple’s laatste najaarsplannen. Als je nog nooit een van tevoren opgenomen Apple-presentatie gekeken hebt of de vorige simpelweg nog een keer wil zien, lees dan onze samenvatting van Apple’s oktober 2020-event.

Je kan zelf de livestream van het Apple-event kijken op al je Apple-apparaten, computer of televisie. Op de dag van het event lees je op iCulture ook alle aankondigingen en andere interessante details omtrent deze presentatie, dus hou de website de komende dagen nauwlettend in de gaten. Als je niet zelf live kunt kijken, vind je op iCulture ook aan het eind van de avond in dit artikel de video. Je kan dan op je gemak alles rustig terugkijken. Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je hier ook een overzichtelijke samenvatting van het november 2020-event, met daarin de belangrijkste punten.

Verwachtingen Apple’s november 2020-event in het kort

Dit zijn de verwachtingen voor het november event in het kort:

Nieuwe Macs : meerdere nieuwe Macs, waaronder een nieuwe MacBook, voor het eerst met Apple Silicon.

: meerdere nieuwe Macs, waaronder een nieuwe MacBook, voor het eerst met Apple Silicon. Software-update : Aankondiging van de datum van macOS Big Sur, de aankomende grote software-update voor de Mac.

: Aankondiging van de datum van macOS Big Sur, de aankomende grote software-update voor de Mac. Mogelijk meer nieuwe producten: AirTag, AirPods Studio of nieuwe Apple TV?

De verwachting is dat de presentatie voor het grootste deel in het teken staat van de Mac. Het is namelijk een belangrijk moment voor Apple: de Mac maakt de overstap van chips van Intel naar chips die door Apple zelf gemaakt zijn, de Apple Silicon. Apple zal uitgebreid stilstaan bij de voordelen van de eigen chips en wat dit ook voor ontwikkelaars betekent. We verwachten in ieder geval een aantal nieuwe MacBooks.

Geruchten over het event

Er zijn onlangs een aantal geruchten geweest over het event. Het hing al een tijdje in de lucht dat Apple in november een event zou houden, dus toen de datum bekend was, was dat geen grote verrassing. Een betrouwbare bron zegt dat Apple drie MacBooks voor het event gepland heeft: een nieuwe MacBook Air, een 13-inch MacBook Pro en 16-inch MacBook Pro.

Wat betreft andere producten: er spelen productieproblemen met de AirPods Studio, waardoor deze mogelijk pas begin volgend jaar komt. De AirTag zou wel al klaar zijn, al betwijfelen we of Apple deze tijdens dit event aan zou kondigen. Het lijkt er sterk op dat alles draait om Macs, waardoor er weinig plek is voor een andere productcategorie.

Kom in de stemming met de wallpapers en de countdown

Net als bij de vorige events hebben we weer een aantal mooie wallpapers van het Mac-event voor je verzameld. Er zijn deze keer drie varianten, zowel met als Apple-logo. De uitnodiging leent zich bijzonder goed voor een mooie achtergrond, dus als je toe bent aan iets nieuws is dit misschien wel het goede moment.

En mocht je ervoor willen zorgen dat je het event geen seconde uit het oog verliest, stel dan de nieuwe countdown widget in. Daarmee zie je altijd in een oogopslag hoeveel dagen het nog duurt voordat het event van start gaat. Deze is gemaakt door onze huisdesigner @basvanderploeg.

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. Zaken die ongetwijfeld van pas gaan komen zijn de Apple Silicon en nieuwe softwarefuncties. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij: