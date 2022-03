Een nieuw Apple-beeldscherm

Lange tijd waren Mac-gebruikers aangewezen op externe schermen van andere merken. Nadat Apple stopte met het Thunderbolt-display waren er eigenlijk geen betaalbare opties meer. Het Pro Display XDR lag qua prijsniveau buiten het bereik van veel mensen en de eerdere schermen van Apple hebben een resolutie die voor huidige normen te laag ligt. Gelukkig komt daar nu verandering in met een betaalbaarder scherm om in combinatie met je nieuwe Mac Studio of als extern scherm voor je MacBook te gebruiken.



Apple Studio Display in het kort

Extern scherm van Apple

Alleen verkrijgbaar in 27-inch

Goedkoper dan het 30-inch Pro Display XDR

5K-display

Release in 2022

Het design van dit nieuwe display lijkt wel wat op de iMac 2021, maar zonder ingebouwde computer. Apple ontwikkelde eerder in samenwerking met LG de UltraFine-schermen, maar die sloten qua design niet goed aan op de rest van het Apple-assortiment. Dit nieuwe scherm past er beter bij. De standaard is inbegrepen en hoef je dus niet los te kopen zoals het Pro Display XDR. Er is wel een optioneel standaard beschikbaar zoals het Pro Display XDR. Het display kan ook uitgerust worden met nanotextuur, voor minder reflectie.

Het Apple Studio Display draait op een A13-chip. Er zit een 12-megapixel camera in die ondersteuning biedt voor Center Stage. Daarmee komt de functie voor het eerst naar de Mac. Er zitten ook vier speakers in met twee high-performance speakers. De speakers ondersteuning ook ruimtelijke audio en Dolby Atmos.

Er zitten vier usb-c poorten achterop het scherm, waarvan 1 Thunderbolt-4-poort. Via deze aansluiting is ook snelladen mogelijk voor een 14-inch MacBook Pro, waardoor je maar één kabel nodig hebt.

Voorafgaand aan de aankondiging waren er al diverse geruchten over twee mogelijke schermen: een goedkoper model met 5K-resolutie en een duurder model met 7K-resolutie. Of de 7K-versie ook onderweg is, is nog niet bekend. Apple’s Pro Display XDR blijft voorlopig ook nog in het assortiment.

Prijs en beschikbaarheid Apple Studio Display

In de VS is het Apple Studio Display beschikbaar vanaf $1.599. De opties voor een extra standaard en met nanotextuur zijn ook beschikbaar. Het Studio Display is vanaf vandaag te bestellen met een release op vrijdag 18 maart. Zodra we de Nederlandse prijs en releasedatum weten, werken we dit artikel bij.