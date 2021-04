De Apple TV is momenteel verkrijgbaar in twee uitvoeringen: de Apple TV 4K en de al langer beschikbare Apple TV HD. Nu het 4K-model vernieuwd is kijken we of het zin heeft om te upgraden. Heft het nog zin om het 2017-model te kopen? En wat zijn de verbeteringen in het 2021-model van de Apple TV 4K? Verderop bespreken we ook hoeveel opslag je nodig hebt met deze keuzehulp Apple TV vergelijken!

Het nieuwe model Apple TV 4K is vanaf 30 april in pre-order te bestellen en wordt vanaf half mei geleverd. Je hebt dus nog even de tijd om je te oriënteren.



Prijzen van de verschillende Apple TV’s

Hieronder zie je de adviesprijzen van de verschillende modellen en de actuele prijzen bij diverse winkels.

Apple TV vergelijken: Apple TV 4K 2021 of 2017?

Apple heeft begin 2021 een vernieuwde Apple TV 4K aangekondigd, met verbeterde specs. Om te bepalen of een upgrade van je huidige Apple TV zin heeft, moet je eerst weten wat de verschillen tussen de modellen zijn.

Op het eerste oog lijkt de nieuwe Apple TV 4K op alle fronten beter dan zijn voorganger, met onder andere een vernieuwde Siri Remote, die overigens minder geschikt is voor games. Maar bij nader inzien blijken de verschillen toch niet zo groot. In onderstaande tabel is dat te zien:

Specificaties Apple TV 4K (2021) Apple TV 4K (2017) Afmetingen 35mm (h) x 98mm (b) x 98mm (d) 35mm (h) x 98mm (b) x 98mm (d) Gewicht 425 gram 425 gram Opslag 32GB en 64GB 32GB en 64GB Adviesprijs €199 en €219 €199 en €219 Processor A12 Bionic (64-bit) A10 Fusion (64-bit) HDMI HDMI 2.1 HDMI 2.0a Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 5.0 WiFi WiFi 6 – 802.11ax WiFi 5 – 802.11ac Thread Ja Nee Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Dolby Vision/HDR10 Ja, tot 4K/60 fps Ja, tot 4K/30 fps Dolby Atmos Ja Ja

Verschillen Apple TV 4K (2021 en 2017)

Dit zijn de belangrijkste verschillen die we hieronder bespreken:

#1 Nieuwe Siri Remote meegeleverd

Bij de nieuwe Apple TV is de vernieuwde Siri Remote standaard meegeleverd. Deze biedt een aantal voordelen ten opzichte van zijn voorganger, waaronder een aanraakgevoelige clickpad en ondersteuning voor Bluetooth 5.0. Ben je verliefd geworden op de nieuwe Siri Remote en heb je nog een goed functionerende 2017-versie van de Apple TV, dan kun je de vernieuwde afstandsbediening ook los kopen. Hou er rekening mee dat deze nieuwe Siri Remote minder geschikt is voor games.

Bekijk ook Nieuwe Siri Remote houdt niet van games De nieuwe Siri Remote heeft veel extra functies, maar moet er ook een paar missen ten opzichte van de eerste generatie Siri Remote. Een spelletje spelen is namelijk in veel gevallen niet mogelijk met de nieuwe afstandsbediening.

#2 Snellere processor

Apple heeft de processor in de Apple TV 4K 2021 vernieuwd. Er zit een snellere chip in, namelijk de A12 Bionic. Deze ken je uit de iPhone XS. De Apple TV uit 2017 moest het doen met een A10X. Dit geeft je meer armslag qua performance, bijvoorbeeld als je veel games speelt.

#3 Hogere framerate

Dankzij de nieuwe processor is ook een hogere framerate mogelijk. Voorheen kon je op de Apple TV 4K 2017 content in HDR (Dolby Vision) op 30 fps afspelen. Dit is nu verhoogd naar 60 fps. Dit betekent dat je video’s die je met een iPhone 12 hebt gemaakt in Dolby Vision 4K/60 fps meteen op de Apple TV kan afspelen in de best mogelijke kwaliteit. Het biedt ook meer opties om te streamen. Films hebben meestal geen hogere framerate, maar bij tv-series en bij sportvideo’s komt het wel eens voor. tvOS 14.5 bevat al ondersteuning voor hogere framerates voor AirPlay.

#4 HDMI

De oudere Apple TV 4K heeft een HDMI 2.0 aansluiting, terwijl het nieuwe model voorzien is van HDMI 2.1. Dit brengt hogere datasnelheden met zich mee, van 18 gbps naar 48 gbps. Apple ondersteunt nog geen 8K-video, maar het nieuwe model heeft wel de benodigde hardware om op een later moment 10K resolutie op 120 fps aan te bieden.

In ieder geval heb je met HDMI 2.1 een betere kwaliteit bij streaming video, bijvoorbeeld voor iTunes 4K-content. In de toekomst kan het nog beter worden.

#5 Draadloze voorzieningen

Nieuw op het 2021-model is ondersteuning voor WiFi 6 en de nieuwe netwerktechnologie Thread. Ook bevat de nieuwe Apple TV

Overeenkomsten Apple TV 4K (2021 en 2017)

Dit is er gelijk gebleven bij de Apple TV 4K, als je het oude en nieuwe model vergelijkt:

Prijs : de prijs van de Apple TV 4K is hetzelfde gebleven. Je betaalt nog steeds €199,- voor het instapmodel met 32GB en €219,- voor het model met 64GB opslag. Bekijk ons overzicht Apple TV kopen voor alle opties.

: de prijs van de Apple TV 4K is hetzelfde gebleven. Je betaalt nog steeds €199,- voor het instapmodel met 32GB en €219,- voor het model met 64GB opslag. Bekijk ons overzicht Apple TV kopen voor alle opties. Bluetooth : beide modellen ondersteunen Bluetooth 5.0.

: beide modellen ondersteunen Bluetooth 5.0. Ethernet : beide modellen ondersteunen Gigabit Ethernet.

: beide modellen ondersteunen Gigabit Ethernet. Kleurkalibratie : dit is een nieuwe functie die op beide modellen werkt. Hierbij gebruik je de kleurensensor op je iPhone om de beeldweergave te optimaliseren.

: dit is een nieuwe functie die op beide modellen werkt. Hierbij gebruik je de kleurensensor op je iPhone om de beeldweergave te optimaliseren. Dolby : beide modellen ondersteunen Dolby Vision/HDR 10 en Dolby Atmos. Bij Dolby Vision ligt de ondersteunde framerate op het nieuwe model wel een stuk hoger (zie hierboven).

: beide modellen ondersteunen Dolby Vision/HDR 10 en Dolby Atmos. Bij Dolby Vision ligt de ondersteunde framerate op het nieuwe model wel een stuk hoger (zie hierboven). Afmetingen, gewicht en design: op deze punten is er niets veranderd.

Conclusie Apple TV 4K vergelijking

Heb je een 2017-model Apple TV 4K, dan is de keuze om te upgraden niet zo heel eenvoudig. Ben je voorlopig niet van plan om content in 8K te gaan kijken, omdat je tv er toch niet geschikt voor is en is Thread-ondersteuning voor jou nog niet zo belangrijk, dan kun je gewoon je huidige model blijven gebruiken.

Heb je nog een Apple TV HD uit 2015 of heb je helemaal geen Apple TV, dan is dit nieuwe model een aanrader.

Wil je de nieuwe Siri Remote wel eens proberen, dan kun je die los kopen. Het werkt ook met het 2017-model en met het HD-model. Maar hou er rekening mee dat deze minder geschikt is voor games.

Siri Remote 2021: 65 euro

Apple TV 4K vs Apple TV HD

Naast de Apple TV 4K verkoopt Apple ook nog de Apple TV HD uit 2015. Dit is een wat ouder model, die voorheen ook Apple TV 4 werd genoemd. Om naamsverwarring te voorkomen wordt het oudere model sinds een paar jaar ‘HD’ genoemd.

Dit mis je als je nog een Apple TV HD hebt:

Ondersteuning voor hogere 4K resolutie, vier keer meer pixels.

Mooiere beeldweergave dankzij HDR10 en Dolby Vision.

Gigabit Ethernetpoort aan de achterkant in plaats van USB-C.

Snellere processor, namelijk A12 Bionic (2021) of A10X Fusion (2017) in plaats van een A8-chip.

3GB RAM werkgeheugen (voorheen 2GB).

Specificaties Apple TV 4K (2021) Apple TV HD (2015) Afmetingen 35mm (h) x 98mm (b) x 98mm (d) 35mm (h) x 98mm (b) x 98mm (d) Gewicht 425 gram 425 gram Opslag 32GB en 64GB Alleen 32GB Adviesprijs €199 en €219 €159 Processor A12 Bionic (64-bit) A8 (64-bit) HDMI HDMI 2.1 HDMI 1.4 Bluetooth Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.0 WiFi WiFi 6 – 802.11ax WiFi 5 – 802.11ac Thread Ja Nee Ethernet Gigabit Ethernet Gigabit Ethernet Resolutie 4K tot 2060p 60 fps Full HD tot 1080p 60 fps Dolby Vision/HDR10 Ja, tot 4K/60 fps Nee Dolby Atmos Ja Nee

Verschillen eerdere Apple TV’s (1, 2 en 3)

Apple heeft nog meer Apple TV’s uitgebracht. Voordat de Apple TV HD verscheen waren er drie modellen met de nummers 1, 2 en 3. Hieronder noemen we de belangrijkste verschillen. Dit is meer bedoeld als handige naslag en om te kijken of je je oude Apple TV nog moet upgraden, want de genoemde modellen zijn niet meer verkrijgbaar in de winkel.

ATV4 = Apple TV HD, vroeger ook Apple TV 4 genoemd

ATV3 = Apple TV 3

ATV2 = Apple TV 2

ATV1 = Apple TV 1

Verschillen Apple TV 3 en Apple TV 4

Bij de ATV3 en ATV4 zijn de verschillen vrij gemakkelijk te zien. Wil je de twee onderscheiden, dan moet je op het volgende letten:

De ATV4 is iets groter (35mm), waardoor hij hoger is dan zijn voorganger (23mm).

De ATV4 draait op een nieuwer besturingssysteem tvOS, de ATV3 niet.

De ATV4 bevat een nieuwere en snellere A8-chip, in de ATV3 zit een A5-chip.

Je kunt op de ATV4 apps en games installeren, op de ATV3 ben je beperkt tot de standaard aanwezige toepassingen.

De ATV4 heeft een USB-C-aansluiting, de ATV3 heeft in plaats daarvan een micro-USB-aansluiting en optische audio-aansluiting.

De afstandsbediening van de ATV4 heeft extra knoppen, een touchpad, een microfoon en meer sensoren dan die van de ATV3.

Verschillen Apple TV 2 en Apple TV 3

De ATV2 en ATV3 zien er op het oog hetzelfde uit. In beide gevallen gaat het om een klein zwart kastje, dat gemakkelijk in je handpalm past en maar 270 gram weegt. De belangrijkste verschillen zijn alleen aan de binnenkant te zien:

De ATV2 speelt video’s in een maximale resolutie 720p af, terwijl dat bij de ATV3 1080p is.

De ATV2 heeft 256MB intern geheugen, de ATV3 512MB..

De ATV2 is voorzien van een Apple A4-chip, terwijl de ATV3 draait op een Apple A5-chip.

De ATV2 is te jailbreaken, de ATV3 niet.

Verschillen Apple TV 1 en Apple TV 2

De eerste en tweede generatie zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden:

De eerste generatie (ATV1) is relatief groot en zwaar en is herkenbaar aan de kleuren wit met zilver.

De tweede generatie (ATV2) is uitgevoerd in zwart en past in je handpalm.

De ATV 1 heeft een HDMI- en Component Video-aansluiting, de ATV2 en ATV3 hebben alleen een HDMI-aansluiting.

De ATV 1 verbruikt veel meer energie (48 Watt) dan de ATV2 en ATV3 (6 Watt).

De ATV 1 heeft een interne harddisk van 40 of 160 GB, terwijl de ATV2 en ATV3 nauwelijks opslagcapaciteit hebben. Apple gaat er vanuit dat je de content zult streamen van internet of een harddisk. De 8GB flashopslag in de nieuwere modellen is bovendien niet toegankelijk voor gebruikers.

De ATV 1 draait op een gesloten besturingssysteem gebaseerd op Mac OS X, terwijl de ATV2 en ATV3 draaien op een variant van iOS.

Beide apparaten (ATV1 en ATV2) spelen video’s in een resolutie van 720p af. Wil je 1080p video’s afspelen, dan heb je een derde generatie Apple TV of nieuwer nodig.

Hoeveel Apple TV opslag: 32GB of 64GB?

Kies je voor het instapmodel met 32GB opslag, of heb je echt wel 64GB opslag nodig? Dit is afhankelijk van de toepassingen die je gepland hebt. Voor beginnende gebruikers die vooral willen tv-kijken is 32GB opslag echt wel voldoende. Wil je echter veel apps installeren en games spelen, dan raden we aan om 20 euro meer uit te geven en voor 64GB opslag te kiezen.

Voorheen was het prijsverschil groter, namelijk 50 euro. Het is daardoor aantrekkelijker geworden om meteen voor het model met de meeste opslag te kiezen. Hou er verder rekening mee dat de opslag niet volledig te gebruiken is: je hebt niet 32GB tot je beschikking, maar iets minder, rond de 28GB.

Gebruik je de Apple TV voornamelijk om media te streamen, bijvoorbeeld via Netflix en Apple Music of ga je vaak gebruikmaken van AirPlay vanaf je iPhone, iPad of Mac, dan is de 32GB-versie meer dan voldoende. Sterker nog: als je heel weinig met je Apple TV doet zou je zelfs de nog oudere Apple TV 3 kunnen blijven gebruiken, want die kan ook 1080p video’s afspelen. Met 32GB heb je genoeg ruimte om zo nu en dan een interessante app te installeren. Wil je de Apple TV vooral gaan gebruiken voor gaming of wil je veel apps proberen, dan is het verstandiger om te kiezen voor 64GB.

Apple TV-apps mogen maximaal 4GB groot zijn. Voorheen was dat 200MB, dus je kunt wel zien dat je met een paar supergrote apps al snel aan de opslaglimiet van 32GB toe bent. Gelukkig zijn er maar weinig apps die meerdere gigabytes in beslag nemen en dat zijn voornamelijk games. Bovendien heeft Apple maatregelen genomen om te voorkomen dat apps heel veel opslagruimte innemen. Zo worden levels van games pas gedownload op het moment dat je ze gaan spelen.

Kies 32GB als je…

Veel gaat streamen via bijvoorbeeld Netflix en YouTube.

De Apple TV veel gaat gebruiken via AirPlay met bijvoorbeeld je iPhone of iPad.

Een paar apps wilt proberen, maar niet zo heel veel.

Een goede internetverbinding hebt, waardoor je grote hoeveelheid aanvullende data snel kunt downloaden wanneer dat nodig is.

Kies 64GB als je…

De Apple TV wil gaan gebruiken voor gaming.

Een trage internetverbinding hebt, waardoor je meer ruimte nodig hebt voor caching.

Het prijsverschil van €20 jou niet uitmaakt.

Apple TV kopen: dit is er verkrijgbaar

Wil je een Apple TV kopen, dan heb je momenteel keuze uit drie uitvoeringen:

Apple TV 4K 32GB: €199

Apple TV 4K 64GB: €219

Apple TV HD (alleen 32GB): €159

Ben je vooral gecharmeerd van de vernieuwde Siri Remote die bij het nieuwste model wordt meegeleverd, dan kun je die ook los aanschaffen:

Bekijk ook Apple TV kopen: prijzen, aanbiedingen en de beste acties Wil je een Apple TV kopen? Dan vind je in dit artikel alle details, zoals prijs, aanbiedingen, deals en verschillen tussen de modellen. De Apple TV 4K en zijn voorganger Apple TV HD zijn bij diverse winkels verkrijgbaar.