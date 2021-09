Tijdens het grote iPhone 13-event heeft Apple de nieuwste iPhones aangekondigd. Eén daarvan is de nieuwe iPhone 13, de opvolger van de standaard iPhone 12. De nieuwe iPhone 13 wordt ook nog vergezeld door de iPhone 13 mini, met bijna dezelfde specificaties in een kleiner formaat. In dit artikel bespreken we de vernieuwingen van de iPhone 13, met de focus op het standaard 6,1-inch model.







iPhone 13 in het kort: dit is er nieuw

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe iPhone 13:

iPhone met 6,1-inch display, opvolger van iPhone 12

Aluminium behuizing met glimmend glazen achterkant

Design met platte zijkanten

Kleinere notch: inkeping boven het scherm voor Face ID een stuk smaller

Verbeterde dubbele camera achterop

Standaard met meer opslag

Voorzien van 5G

Snellere A15-chip met standaard 128GB opslag

Geschikt voor draadloos opladen en opladen met MagSafe

Prijs: beschikbaar vanaf $799,-

Release VS: pre-order vanaf 17 september, release op 24 september

Scherm van de iPhone 13: zelfde display, kleinere notch

Apple heeft in de iPhone 13 nagenoeg hetzelfde scherm gestopt als in de iPhone 12. Dat betekent een OLED-display van 6,1-inch. Het scherm is wel helderder, tot maximaal 1200 nits. Ook is het scherm energiezuiniger dan voorheen. Er zit geen 120Hz beeldverversing met ProMotion in. Wel heeft Apple een zichtbare wijziging aangebracht. De notch bovenaan het scherm (de inkeping waar de sensoren voor Face ID in zitten) is een stukje smaller geworden. Apple heeft de oorspeaker aangepast en tegen de behuizing geplaatst, zodat de overige sensoren dichter bij elkaar kunnen zitten. Hierdoor is de notch dus smaller, met meer ruimte voor het scherm ernaast.

De iPhone 13 werkt dus ook nog steeds met Face ID-gezichtsherkenning. Er zit geen Touch ID-vingerafdrukscanner in verwerkt. Je ontgrendelt de iPhone dus met je gezicht.

Design van iPhone 13: nagenoeg onveranderd, maar met nieuwe kleuren

Qua design is de iPhone 13 nagenoeg onveranderd ten opzichte van de voorganger. De behuizing is van aluminium, met vlakke zijkanten en een glimmend glazen achterkant. Apple brengt de iPhone 13 weer in een vijftal verschillende kleuren uit, waaronder midnight (zwart), starlight (zilver), roze, blauw en rood. Afgezien van de nieuwe kleuren herken je de iPhone 13 ook aan de eerder genoemde camera’s aan de achterkant. De lenzen zijn nu diagonaal geplaatst en de camerabult is ook ietsjes breder dan in de iPhone 12. De hoesjes van de iPhone 12 zullen daardoor ook niet meer passen op het nieuwe model.

Prestaties en opslag iPhone 13

De iPhone 13 is voorzien van een snellere A15-chip met de volgende generatie Neural Engine. Deze is verantwoordelijk voor de machine learning-functies, vooral bij de fotografie met bijvoorbeeld de nachtmodus. Er zit een 6-core CPU in die volgens Apple 50% sneller is dan van de concurrent. Qua GPU is de A15 voorzien van een 4-core GPU. Ook zit er weer een Ultra-Widebandchip in, waarmee je makkelijker kan AirDroppen en de exacte locatie van de AirTag kan vinden. Ook wordt deze chip gebruikt bij de autosleutels in Wallet, dat ondersteund wordt op bepaalde BMW-modellen.

Apple kiest voor de iPhone 13 voor standaard 128GB opslag, een verdubbeling ten opzichte van de 64GB in het vorige model. De andere opties zijn 256GB en 512GB. Apple zegt ook de 5G-verbinding verbeterd te hebben en wil tegen het einde van het jaar honderden providers ondersteunen in meer dan 60 regio’s.

Verbeterde camera in de iPhone 13

De grootste verbeteringen in de iPhone 13-serie vinden we in de camera, hoewel de echte grote verbeteringen vooral merkbaar zijn in de Pro-modellen. De gewone iPhone 13 krijgt een betere beeldstabilisatie. Apple past daar de sensorverschuiving toe, die je nu al kent van de iPhone 12 Pro Max. Hierdoor kan de sensor in de lens fysiek meebewegen, waardoor foto’s en video’s met veel beweging scherper zijn. Apple heeft daarvoor ook de lenzen zelf fysiek groter moeten maken, waardoor ze nu diagonaal onder elkaar staan in plaats van verticaal. Ook enkele andere specificaties van de lenzen zijn verbeterd, waaronder een betere ultra-groothoeklens. De groothoeklens en de ultra-groothoeklenzen zijn ook verbeterd met betere specificaties. Een nieuwe functie is de Cinematic Mode. Daarmee kan je de focus verleggen in de diepte, net als in films gebeurt. In deze cameramodus worden beelden ook opgenomen in Dolby Vision.

Aan de voorkant vinden we dezelfde TrueDepth-camera als in de iPhone 12. Daarbij is ook de functie behouden gebleven waarbij de camera uitzoomt zodra je de iPhone in selfiestand kantelt, zodat er meer mensen op de foto passen.

Batterijduur iPhone 13

Apple heeft de batterij verbeterd in de iPhone 13. Ten opzichte van de iPhone 12 heb je een 2,5 uur langere accuduur. Apple heeft dit kunnen doen door er een grotere batterij in te doen, maar ook doordat het scherm zuiniger is. Ook de chip is zuiniger en de Smart Data Mode van 5G zorgt er ook voor dat er niet ongemerkt veel stroom verbruikt wordt aan een onnodig snelle 5G-verbinding.

Prijs en beschikbaarheid iPhone 13

Apple start op 17 september met de pre-orders in de VS. De eerste exemplaren worden vanaf 24 september 2021 gelevrd. De vanafprijs is $799,- in de VS. De exacte prijs en beschikbaarheid in Nederland is nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is, werken we dit artikel bij.

Dit artikel wordt nog bijgewerkt

