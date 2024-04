Dit zijn de iPhone 16-modellen van 2024

De iPhone 15-serie is pas een halfjaar op de markt, maar zoals gebruikelijk zijn er al geruchten over de opvolger. Sommige modellen uit de 2024 iPhone line-up zouden wel eens een groter formaat kunnen krijgen en ook qua functies is er al wat uitgelekt. De belangrijkste iPhone 16-geruchten verzamelen we hier voor je!

iPhone 16 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPhone 16-serie:

Opvolger van de iPhone 15-serie

Verwachte aankondiging in september 2024

Verwachte release najaar 2024

Nieuwe camera-indeling op de iPhone 16

Vier modellen, waaronder de Pro-modellen met groter scherm

Mogelijk een vijfde model, genaamd iPhone 16 Ultra

iPhone 16: formaat en modellen

Apple zal naar verwachting weer vier toestellen uitbrengen. Volgens geruchten zullen de Pro-modellen daarbij een groter schermformaat krijgen. Dit komt dan neer op het volgende:

Daarnaast zouden er geruchten zijn over een iPhone 16 Ultra, als extra luxe toestel naast de hierboven genoemde modellen. Deze zou kunnen beschikken over een nog betere camera, een groter scherm en dergelijke. Er waren ook al eerder geruchten over een iPhone 15 Ultra en dat is er niet van gekomen. We nemen het voor dit jaar ook met een korrel zout.

Dunnere schermranden

De schermranden van de iPhone 15 Pro zijn dunner dan de iPhone 15 en oudere modellen. In 2024 moet de gehele iPhone 16-serie voorzien zijn van nóg dunnere schermranden. Bij de iPhone 16 en iPhone 16 Plus betekent dit mogelijk dat het toestel fysiek ietsjes kleiner wordt, maar de Pro-modellen krijgen vermoedelijk een 0,2-inch groter scherm.

iPhone 16 camera

Wat de camera betreft zijn er uiteraard ook geruchten in omloop. De eerste is dat de iPhone 16 weer verticaal geplaatste camera’s krijgt, net als eerder bij de iPhone 12 het geval was. Dit zou te maken hebben met de herkenbaarheid, maar ook zouden er voordelen zijn voor de plaatsing van onderdelen binnenin. Het lijkt erop dat dit gerucht echt klopt, maar het kan nog altijd veranderen.

Een mockup van het mogelijke iPhone 16-design met dubbele camera.

Verder lijkt er dit jaar wéér een nieuwe knop aan de iPhone te worden toegevoegd. Aan de rechter zijkant komt vermoedelijk een Capture button. Hiermee kun je door de knop aan te raken en in te drukken enkele camerafuncties bedienen. Denk aan scherpstellen, inzoomen en een opname maken.

Capture button mock-up (rechts).

Een ander cameragerucht heeft te maken met de periscooplenzen: die is bij de 2023-modellen alleen in de iPhone 15 Pro Max aanwezig, maar bij de iPhone 16 zitten ze in beide Pro-modellen. Dit maakt verder optisch inzoomen mogelijk, omdat de cameralens gekanteld is en daardoor minder ver uit het toestel hoef te steken. Het voordeel is dat je hiermee kunt inzoomen met minder kwaliteitsverlies.

iPhone 16 knoppen

De knoppen op de iPhone 16-serie zijn vermoedelijk grotendeels hetzelfde als op de iPhone 15-serie. De gewone toestellen krijgen nog altijd een fysieke mute-schakelaar, terwijl de Pro-modellen een actieknop krijgen.

Maar daar blijft het niet bij, want er komt vermoedelijk een nieuwe knop aan de rechterkant. Deze wordt door Apple de ‘Capture button’ wordt genoemd. Het is waarschijnlijk bedoeld voor camerafuncties, zoals eerder al beschreven.

Er waren geruchten dat Apple solid state-knoppen zou invoeren bij de iPhone 16, maar dat lijkt er niet van te komen. De fysieke mute-schakelaar lijkt vooralsnog te blijven en de Capture button wordt ook mechanisch volgens de geruchten. Een solid state-knop reageert enkel op druk en beweegt niet fysiek, net als bijvoorbeeld een MacBook trackpad.

Knoppen iPhone 16 te zien op dummy’s

iPhone 16 kleuren

Ieder jaar hebben de iPhones weer andere kleuren dan hun voorgangers. In 2024 lijkt Apple ook iets te veranderen aan de manier waarop de kleuren worden gemaakt. Althans, voor de Pro-modellen. Daar wordt een proces genaamd ‘color infusion’ toegepast, net als in de standaardmodellen van de iPhone 15-serie. Welke kleuren krijgt de iPhone 16? Dat lees je in ons speciale artikel hierover.

iPhone 16 chip

Als we de geruchten mogen geloven, breekt Apple met hun traditie van de afgelopen twee jaar om de Pro- en niet-Pro-toestellen een andere chip te geven. In plaats van alleen de iPhone 16 Pro, krijgt de gehele iPhone 16-serie dezelfde A18-chip. Het blijft een 6-core GPU net als de huidige modellen, maar deze chip wordt beter in het verwerken van AI-functies. Dit wordt met de Neural Engine in de A18-chip gedaan.

Verdere iPhone 16-geruchten

Er zijn nog meer geruchten over mogelijke functies van de iPhone 16-serie. Zo zou Apple al sinds 2019 bezig zijn met het ontwikkelen van een eigen modemchip met antenne. Apple is dan niet meer afhankelijk van Qualcomm en Broadcom. Toch zal Broadcom niet meteen buitenspel staan, want Apple heeft in 2023 nog een miljardendeal met Broadcom gesloten. Dit moet ervoor zorgen dat bepaalde onderdelen in de VS geproduceerd gaan worden, om minder afhankelijk te zijn van China.

De eerste door Apple ontworpen 5G-modemchip komt dan in 2024 beschikbaar in de iPhone 16, als alles volgens plan verloopt.

Verder verwachten we dat de iPhone 16 beschikt over een usb-c-poort. Als Apple ook een iPhone 16 Ultra uitbrengt, zou deze wel eens het eerste model zonder oplaadpoort kunnen zijn. Hiermee wordt de iPhone 16 batterij opgeladen die ietsjes groter is in sommige modellen vergeleken met hun voorganger. Veel scheelt het echter niet.

Alleen de Pro-modellen zullen voorzien zijn van een 120Hz ProMotion always on-scherm. Pas in 2025 wordt verwacht dat ook de standaard iPhone-modellen dit krijgen.

Een ander (inmiddels langdurig) gerucht is dat Apple Face ID onder het scherm wil invoeren, zodat de notch kan verdwijnen. Mogelijk is dit uitgesteld naar 2025. De Koreaanse site The Elec denkt dat het al in 2024 kan gebeuren, maar de doorgaans betrouwbare display-expert Ross Young spreekt over 2025. Dit zou dan de iPhone 17 Pro worden.

Release iPhone 16 en prijs

De iPhone 16-modellen worden naar verwachting in september 2024 aangekondigd en zullen nog dezelfde maand in de winkel verschijnen. Soms verschijnen ze niet tegelijk, maar komen één of twee modellen een paar weken later. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de iPhone 16 Ultra, waarvan nog niet zeker is dat ‘ie er überhaupt komt.

Hoeveel moet je gaan betalen voor de nieuwe modellen? In 2023 jaar wist Apple de prijzen in Europa een stukje te verlagen, na de eerdere inflatiepiek in 2022. We denken dat de toestellen dit jaar ongeveer even duur zullen zijn:

