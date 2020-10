Apple One is de dienstenbundel van Apple, waarmee je geld kunt besparen. Antwoord op al je veelgestelde vragen vind je in deze Apple One FAQ!

Apple One FAQ

Er zijn nog veel vragen over Apple One en in deze FAQ proberen we zoveel mogelijk te beantwoorden. Zoek je algemene informatie over Apple One, zoals de verschillende bundels en de kosten daarvan, dan kun je daarvoor ook terecht in onze eerder verschenen uitleg over Apple One. Er is nog relatief weinig bekendgemaakt door Apple, dus we zullen niet op alle veelgestelde vragen over Apple One antwoord kunnen geven in deze FAQ, maar er is al wel veel bekend of in te schatten.

Om te beginnen is het goed om te weten dat Apple One op dit moment nog niet live is. Je kan je dus ook nog niet aanmelden. Tijdens de kwartaalcijfers maakte Tim Cook bekend dat Apple One op 30 oktober van start gaat, maar we verwachten de start later vandaag zodra Amerika wakker is. Op iCulture lees je dan ook een stappenplan hoe je je voor Apple One kunt aanmelden. In deze Apple One FAQ beantwoorden we veelgestelde vragen, voor zover de antwoorden bekend zijn. Zodra de bundel officieel beschikbaar is, werken we deze FAQ weer bij.



#1 Hoe kan ik me aanmelden voor Apple One?

Het is mogelijk om je vanaf vrijdag 30 oktober aan te melden voor Apple One. De inschrijving is op dit moment nog niet geopend.

#2 Hoeveel kan ik besparen met Apple One?

Je kunt bij een individueel abonnement 6 euro per maand besparen door deze alles-in-een bundel af te sluiten. Bij een gezinsbundel kun je 8 euro per maand besparen. Die besparing geldt natuurlijk alleen als je de diensten die in de bundel zitten ook daadwerkelijk nodig hebt. Lees ook ons artikel: hoeveel geld kan ik besparen met Apple One?

#3 Wat gebeurt er met lopende abonnementen?

Stel dat je nog een Apple Arcade-abonnement hebt lopen tot juni 2021 en je hebt Apple Music ook voor een jaar vooruit betaald. In dat geval zou je dubbel betalen voor deze diensten. Hoe Apple dit gaat oplossen is nog onbekend. Mogelijk krijg je een restitutie voor het niet-gebruikte gedeelte van de nog lopende abonnementen, zodat je vanaf dag één met Apple One kunt beginnen, zonder dat er overlap is. Apple heeft hier nog geen opheldering over gegeven.

#4 Moet ik mijn maandelijkse losse lidmaatschappen zelf stopzetten?

Het is nog niet precies duidelijk hoe de overgang van losse lidmaatschappen naar Apple One in zijn werk gaat. Wij vermoeden dat Apple automatisch al je losse bundels stopzet als deze inbegrepen zijn bij je gekozen Apple One-bundel. Bij iCloud-opslag gaat dat mogelijk anders, omdat je bovenop je opslag van Apple One ook extra opslag kan bijkopen. Mogelijk geeft Apple daarvoor een waarschuwing of vragen ze bij het afsluiten of je je losse extra iCloud-opslag wil stopzetten.

#5 Krijg ik extra korting als ik bepaalde diensten niet gebruik?

Nee, het is alles of niets. Apple biedt twee bundels aan die alle in Nederland beschikbare betaaldiensten omvatten: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade en iCloud. De bundel is niet modulair opgebouwd. Dus heb je geen Apple Arcade nodig, dan kun je dat niet uitschakelen in ruil voor extra korting.

#6 Voor wie is Apple One interessant?

Apple One is vooral interessant voor mensen die alles via Apple willen doen en daar verder geen omkijken naar willen hebben. Heb je al Spotify en Dropbox en ben je daar tevreden over, dan past Apple One minder goed bij je.

#7 Heeft Apple One een gratis proefperiode?

De eerste maand van je Apple One-abonnement krijg je gratis toegang tot de diensten die je nog niet eerder hebt gebruikt. Heb je al eerder een proefperiode van Apple Music gehad, dan krijg je bij Apple One dus niet opnieuw een proefperiode.

#8 Hoe kan ik Apple One opzeggen?

Je kunt bij Apple One elke maand opzeggen. Het abonnement stopt dan op de eerstvolgende datum van verlenging. Dus gaat de nieuwe bundel altijd op de 1e van de maand in en zeg op de de 13e op, dan kun je nog tot eind van de maand kijken en luisteren.

#9 Wordt Apple One automatisch verlengd?

Ja, je abonnement op Apple One loopt automatisch door totdat je het opzegt. Dit is elke maand mogelijk.

#10 Wat als ik meer iCloud-opslag nodig heb?

Apple zegt hierover:

Je kunt los extra iCloud-opslag­ruimte aanschaffen als aanvulling op de ruimte die je Apple One-abonnement je biedt.

Bij een gezinsbundel op Apple One krijg je 200GB iCloud-opslag. Heb je meer nodig, dan kun je er nog een extra bundel bovenop stapelen, waarvoor je de normale prijs betaalt: dus €0,99 per maand voor 50GB, etc.

#11 Wat als ik de 2TB iCloud-bundel nodig heb voor HomeKit Secure Video?

Als je twee tot vijf camera’s in huis hebt die met HomeKit Secure Video werken, heb je minimaal een 2TB iCloud-opslagbundel nodig om de beelden te kunnen opslaan. Dit is niet inbegrepen in Apple One, want daar kun je maximaal 200GB iCloud-opslag krijgen bij het gezinsabonnement.

Het ziet ernaar uit dat je dan apart de 2TB iCloud-bundel van €9,99 per maand moet blijven betalen. Zie ook het vorige punt.

In dat geval heb je dus 2TB + 200GB opslag voor het hele gezin tot je beschikking. Voor sommige mensen zal dat te veel zijn. Heb je bepaalde diensten zoals Apple Arcade helemaal niet nodig, dan kun je beter geen lid van Apple One worden.

#12 Breekt Apple mijn proefabonnement af op Apple TV+ als ik Apple One neem?

Dit is nog niet helemaal duidelijk, maar het is mogelijk dat je nog resterende proefperiode van Apple TV+ vervalt zodra je Apple One afsluit. Oorspronkelijk zou het jaar gratis Apple TV+ voor de eerste abonnees aflopen op 1 november, maar voor iedereen die zich tussen 1 november 2019 en 31 januari 2020 aangemeld had voor het jaar gratis, geldt nu dat je kan kijken tot 1 februari 2021.

In dat geval moet je zelf even uitrekenen of het wel zin heeft om nu al Apple One af te sluiten, of dat het beter is om even te wachten tot al je proefabonnementen verlopen zijn. Tot die periode gebruik je de individuele diensten naar behoefte.

#13 Moet ik nu meteen Apple One afsluiten of kan ik beter nog even wachten?

Bij nieuwe producten en diensten van Apple zijn sommige mensen geneigd om het meteen te kopen, omdat het immers het nieuwste is en omdat Apple’s marketing erg verleidelijk is. Als je nu niet meteen afsluit, loop je achter.

Bij Apple One is dat niet het geval, omdat het immers helemaal niets nieuws brengt. Het is simpelweg een bundeling van al bestaande diensten. Dus je mist helemaal niets als je nog even wacht.

We raden mensen aan die nu al alle betaalde diensten van Apple gebruiken, om over te stappen omdat je meteen bespaart. Heb je nog gratis proefabonnementen lopen of heb je lang niet alles nodig, dan raden we aan om nog even rustig erover na te denken.

Heb je toch per ongeluk in opgewonden stemming Apple One afgesloten, dan is er ook geen man overboord. Je kunt het abonnement meteen weer opzeggen en bent er na een maand weer vanaf. Je krijgt dan echter niet meer je oude proefperiodes terug van bijvoorbeeld Apple TV+.

#14 Op welke apparaten werkt Apple One?

Je kunt de diensten van Apple One gebruiken op bijna alle apparaten, zoals iPhone, iPad, Mac. Apple Music en Apple TV+ kun je ook gebruiken op smarttv’s en op allerlei apparaten met internetbrowser (dus ook Windows en Linux). Apple Music is bovendien beschikbaar op Android-toestellen. Soms vind je Apple Music en Apple TV+ ook op (streaming) devices van andere fabrikanten. Zo is Apple Music bijvoorbeeld ingebouwd in de Porsche Taycan.

#15 Hoe voorkom je dat je een maand dubbel betaalt?

Stel je hebt al verschillende diensten, is het dan mogelijk die over te zetten naar One, zonder dat je een maand dubbel betaalt? Apple heeft hier nog niets over gezegd (zie ook vraag #3), maar mogelijk krijg je restitutie voor de nog lopende abonnementen. Je kan ook de lopende abonnementen kunnen uitzitten en dan pas naar Apple One overstappen. Of dit aantrekkelijker is, weten we pas zodra Apple de voorwaarden van overstappen bekend heeft gemaakt.

#16 Ik heb nu 200GB iCloud, als ik overstap naar Apple One Individueel word ik dan gedowngrade naar 50GB?

We weten nog niet exact hoe dit gaat, omdat Apple de specifieke regels en details nog niet bekend heeft gemaakt. Maar we kunnen ons voorstellen dat als je voorheen 50GB iCloud-opslag had, dat dit voortaan onderdeel wordt van je Apple One-abonnement waardoor de overstap geruisloos verloopt. Heb je echter een grotere bundel, dan moet je daar extra voor betalen.

Zoals het er nu naar uitziet krijg je in dat geval 50GB vanuit je Apple One-bundel en nog eens 200GB via je normale iCloud-abonnement. Dus in totaal 250GB. Het is nog onduidelijk in hoeverre je bundels kunt ‘stapelen’. Mogelijk kun je wel 50GB Apple One met 200GB iCloud combineren, maar je kunt niet 3 losse bundels van 50GB op elkaar stapelen.

#17 Kan ik bij een individueel Apple One-abonnement nog steeds Apple Arcade en Apple TV+ delen met meerdere mensen?

Apple Arcade en Apple TV+ kun je delen met meerdere mensen in het gezin. Nu vraag je je misschien af of dat ook het geval is bij de individuele Apple One-bundels? Dat blijkt inderdaad het geval. Apple bevestigt dit op de website: “Apple TV+ en Apple Arcade kun je altijd delen met je gezin, ook met het individuele abonnement op Apple One.”

Bij de gezinsbundel van Apple One kun je álle diensten delen met vijf gezinsleden, dus ook de iCloud-opslag en Apple Music. Heb je dus gezinsgenoten die af ten toe een spelletje willen spelen en een tv-serie willen kijken maar geen behoefte hebben aan de andere diensten, dan heb je dus genoeg aan het individuele bundel.

#18 Wat kost Apple One en welke bundels zijn er?

Hieronder zie je in een tabel alle opties van Apple One. Je vindt deze info ook terug in onze algemene uitleg over Apple One.

#19 Is er ook een goedkoper Apple One jaarabonnement of is er studentenkorting?

Het is momenteel nog niet mogelijk om een langlopend jaarabonnement af te sluiten voor Apple One. Je kan alleen per maand betalen en opzeggen. Verder is er nog niets bekendgemaakt over studentenkorting, al kunnen we ons voorstellen dat Apple deze doelgroep graag langdurig aan zich wil binden. Bij Apple Music is studentenkorting wel beschikbaar en mogelijk ben je op die manier goedkoper uit met de losse diensten.

#20 Hoe kan ik Apple One goedkoper afsluiten?

Of Apple One echt goedkoper is, is afhankelijk van je behoeften en persoonlijke situatie. Wel zijn er een paar algemene tips:

Door iTunes-kaarten met 15% of 20% aan te schaffen kun je de normale maand- en jaarkosten op je Apple-diensten verlagen. Maar dit is bij Apple One ook mogelijk door af te rekenen met iTunes-tegoed.

Mogelijk kun je gratis meedoen in een bestaand gezinsabonnement van je ouders, broer of zus. Heb je alleen behoefte aan Apple Arcade of Apple TV+, dan kun je ook gratis meeliften op een individueel abonnement van iemand anders.

Er zijn allerlei manieren om Apple Music goedkoper af te sluiten: door een jaarabonnement te nemen betaal je €8,25 per maand in plaats van €9,99. En als je studentenkorting hebt, kost het nog maar €4,95 per maand. Mogelijk gaat Apple dit voor Apple One ook aanbieden.

#21 Hoe kan ik voor Apple One betalen?

Apple One maakt gebruik van je ingestelde betaalmethode van je Apple ID. Dat kan dus een gekoppelde creditcard zijn, maar ook het saldo wat op je Apple ID staat. Je Apple ID-saldo kan je verhogen met iDEAL, maar ook met iTunes-kaarten. In ons wekelijkse artikel met iTunes-aanbiedingen vind je winkels waar je met korting iTunes- en App Store-kaarten kunt kopen, zodat je nog extra kunt besparen op Apple One.

#22 Werkt Apple One met meerdere Apple ID’s?

Sommige mensen gebruiken meerdere Apple ID’s en dat leek aanvankelijk een probleem te geven, als je ze wilt combineren in één bundel. Zo zijn er heel wat mensen die verschillende Apple ID’s voor Apple Music en iCloud gebruiken. Dit komt omdat je iTunes Store-account en je inlog voor Apple’s online diensten (MobileMe, nu iCloud) aanvankelijk los van elkaar stonden. Ook de mailadressen zijn in de loop van de tijd veranderd: van [email protected] tot het huidige [email protected] Maar Apple lijkt hieraan gedacht te hebben.

Apple-veteraan Chris Espinosa heeft bevestigd dat het inderdaad werkt. Espinosa was Apple-medewerker #8 en heeft bij Apple gewerkt aan het originele Mac OS tot en met het huidige systeem voor gezinsdeling in iOS.

Lees ook onze complete uitleg van Apple One, met meer informatie over de bundeling van diensten.

Heb je na het lezen van deze Apple One FAQ nog meer vragen die onbeantwoord zijn gebleven? Geef je vraag door via de rapportagelink onderaan dit artikel of stel je vraag in ons aparte nieuwsartikel van 30 oktober.