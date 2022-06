Alles over MacBooks

MacBook is de naam voor alle laptops van Apple. Het zijn de populairste Mac-computers die Apple verkoopt en dat heeft een reden: ze zijn licht van gewicht en toch zijn het complete computers waarmee je alles kunt doen: internetten, e-mailen, teksten schrijven, maar ook zwaardere taken uitvoeren zoals video bewerken, programmeren en 3D-modellen ontwerpen. Wil je een MacBook kopen? Dan heb je de keuze uit meerdere modellen, die we in dit overzicht zullen bespreken.

Waarom een MacBook?

Apple’s draagbare computers zijn erg geliefd en dat heeft meerdere redenen:

Ze zien er mooi, luxueus en tijdloos uit dankzij hun aluminium behuizing.

Ze houden lang hun waarde en leveren tweedehands nog steeds veel geld op.

Ze zijn gebruiksvriendelijk en bevatten alles wat je nodig hebt, zoals een agenda, browser en fotobewerker.

MacBook kopen: er is keuze genoeg

Bij de keuze van een nieuwe MacBook moet allereerst beslissen maken of je de allernieuwste modellen met Apple M1-chip of Apple M2-chip (Apple Silicon) wilt hebben, of de eerdere modellen met Intel-processor. Apple verkoopt zelf geen MacBooks met Intel meer, maar je kunt deze nog wel tegenkomen bij diverse winkelketens. Voor de afweging Apple Silicon vs Intel hebben we een apart artikel.

De volgende keuze die je moet maken is of je een MacBook Pro (voor professionals) of een MacBook Air (voor gewone gebruikers) nodig hebt. We raden de Pro aan als je processorintensieve taken zoals audio- en videobewerking en 3D-modelleren hebt gepland. Voor normaal computergebruik zoals het schrijven van documenten, het geven van presentaties en het beantwoorden van e-mail is een MacBook Air vaak ruim voldoende. Zeker bij de MacBooks met Apple Silicon zul je merken dat ze een enorm goede performance hebben en zelden gaan blazen bij een zware taak.

Deze MacBook Air-modellen zijn verkrijgbaar:

Deze MacBook Pro-modellen zijn verkrijgbaar:

Niet meer verkrijgbaar:

12-inch MacBook (sinds 2015, uit het assortiment gehaald in 2019) – oorspronkelijke adviesprijs vanaf €1.499,-

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor MacBooks:

Je leest er meer over op onze pagina MacBook kopen:

Hieronder bespreken we elk model afzonderlijk. Wil je meer weten over de verschillende modellen, dan hebben we voor elke uitvoering een uitgebreider overzicht.

MacBook Air (vernieuwd in 2022)

De MacBook Air is bedoeld voor mensen die veel onderweg zijn. Het is de lichtste en meest draagbare Apple-laptop in het assortiment. Hij is vooral bedoeld voor lichte dagelijkse computeractiviteiten zoals e-mailen en tekstverwerken. Qua schermformaat kun je alleen kiezen uit 13,6-inch.

In de zomer van 2022 verscheen het nieuwste model 13,6-inch MacBook Air met M2-processor. Deze heeft een nieuw design gekregen en is verkrijgbaar in de nieuwe kleuren middernacht en sterrenlicht, maar ook in het vertrouwde zilver en spacegrijs. De M2-chip is ca. 20% sneller dan zijn voorganger, de M1-chip. Wil je klaar zijn voor de toekomst, dan is de M2-versie de beste keuze.

Daarnaast verkoopt Apple ook nog de MacBook Air 2020 met M1-chip voor mensen die een goedkoper instapmodel zoeken. Deze is nog steeds een goede keuze als je een MacBook zoekt voor normale kantoortaken.

Apple verkoopt de MacBook Air in vier uitvoeringen, die je eventueel tegen meerprijs kunt uitbreiden met meer opslag of een betere processor. Dit zijn de modellen die in het assortiment zitten:

MacBook Air 13,6-inch (2022, M2-chip en 8-core GPU, 256GB opslag): vanaf €1.519,-

MacBook Air 13,6-inch (2022, M2-chip en 10-core GPU, 256GB opslag): vanaf €1.869,-

MacBook Air 13 inch (2020, M1-chip en 7-core GPU, 256GB opslag): vanaf €1.219

MacBook Air 13 inch (2020, M1-chip en 8-core GPU, 512GB opslag): vanaf €1.399,-

Voor veel mensen is de M1-versie ook nog een uitstekende keuze, maar we raden aan om deze niet bij Apple te kopen. Elders vind je namelijk veel betere prijzen:

Voor een model met Intel-processor kun je het beste een tweedehands MacBook kopen, want die worden op grote schaal aangeboden.

De eerste Air werd in 2008 aangekondigd door Steve Jobs als de lichtste laptop ooit. Sindsdien verschenen er regelmatig updates. Het meest recente model verscheen in de zomer van 2022, waarbij de sprong naar de Apple Silicon M2-chip werd gemaakt. Deze chip is door Apple zelf ontwikkeld en zorgt voor betere prestaties en langere accuduur. Ook ook zit er een minder storingsgevoelig toetsenbord met schaarmechanisme in. Verder heeft dit model een Retina-scherm en een groot randloos schermpaneel. Met Touch ID kun je inloggen. Je leest alles over de meest recente verbeteringen in ons overzicht van de MacBook Air.

MacBook Pro (vernieuwd in 2022)

De MacBook Pro is ontworpen voor de professionele gebruiker. Dit is een serie krachtige laptops die niet onderdoen voor een desktopcomputer. Ze zijn gemaakt voor professionele beeldbewerking, videomontage en het maken van professionele audio-opnames.

In de zomer van 2022 verscheen een nieuwe versie van het instapmodel 13-inch iPad Pro, nu voorzien van M2-chip. Deze heeft hetzelfde design als het model uit 2020 en is nog voorzien van een Touch Bar.

De meest krachtige modellen van de MacBook Pro dateren uit najaar 2022. Deze zijn voorzien van M1 Pro- en M1 Max-processor, die in vaak beter prestaties levert dan de standaard M2. Daarnaast zitten er nog wat andere voordelen aan, zoals het kunnen aansluiten van meerdere externe beeldschermen. Je kunt kiezen uit een 14-inch of 16-inch formaat. Ze hebben een nieuw design, een verbeterd scherm met mini-LED en 120Hz ProMotion en een snelle M1 Pro- of M1 Max-processor. In deze modellen is geen Touch Bar meer aanwezig.

Bij andere winkelketens vind je vaak betere prijzen voor de MacBook Pro:

MacBook 12-inch (2015 – 2019)

In maart 2015 kondigde Apple de eerste 12-inch MacBook aan. Deze laptop heette kortweg ‘MacBook’ zonder verdere type-aanduiding. Uit het jaartal kun je afleiden om welke uitvoering het gaat. Er verschenen updates in 2015, 2016 en 2017. In juli 2019 is dit model uit het assortiment gehaald.

Deze MacBook was alleen verkrijgbaar met 12-inch scherm en was dankzij zijn gewicht van rond de 900 gram erg draagbaar. Dit model was zelfs kleiner en lichter dan de vroegere 11-inch MacBook Air. Je kon kiezen uit de kleuren zilver, goud, roségoud en spacegrijs. Opvallend bij dit model was dat het de eerste Apple-laptop was met een enkele usb-c-poort, waarmee je zowel kon opladen als apparaten aansluiten. Deze poort ondersteunde geen Thunderbolt-3, wat de aansluitingsmogelijkheden nogal beperkte. Tegenwoordig ben je beter af met het instapmodel 13-inch MacBook Air.

De MacBook 12″ was destijds verkrijgbaar vanaf €1.499,- maar is nu nergens meer te koop. We raden af om er nog eentje te kopen, tenzij je tweedehands een erg goede deal kunt scoren en ‘m alleen voor licht schrijfwerk wilt gebruiken.

Eigenschappen: een MacBook is erg compleet

Elke MacBook heeft een aantal eigenschappen, ongeacht het model. Alle modellen hebben een FaceTime-camera boven het beeldscherm, zodat je kan videobellen via FaceTime of Skype. Ook hebben ze allemaal een multitouch trackpad waarmee je bijvoorbeeld kan scrollen door tekst, in kan zoomen op kaarten en bestanden kunt verslepen. Multitouch houdt in, dat je verschillende acties kunt uitvoeren door met één, twee of meer vingers de trackpad aan te raken. De huidige MacBooks hebben ook een trackpad met Force Touch, waarbij je hard of zacht op de trackpad moet drukken om bepaalde acties uit te voeren.

Tussen 2016 en 2020 waren de MacBook Pro’s voorzien van een Touch Bar. Dit is een aanraakgevoelige strip waarmee je snel allerlei functies kunt bedienen. In 2021 is Apple hiermee gestopt.

Werk je vaak in het donker? Dan zul je ook een groot fan zijn de toetsenbordverlichting, zodat je altijd de knoppen goed kunt zien. Deze verlichting gaat automatisch aan dankzij de ingebouwde omgevingssensor, die er ook standaard in zit.

Alle modellen vanaf 2020 zijn voorzien van een Magic Keyboard met schaarmechanisme. Eerdere modellen hebben een vlindermechanisme, die wat meer gevoelig is voor defecten. Apple biedt hiervoor een reparatieprogramma, dus je kan het toetsenbord altijd kosteloos laten vervangen. Je bent je MacBook dan wel een paar dagen kwijt.

Alle recente MacBook-modellen zijn voorzien van een usb-c-aansluiting waar je ook accessoires op kunt aansluiten als je niet aan het opladen bent. Daarnaast is sinds 2021 de MagSafe-adapter terug. Dit is een magnetische aansluiting die als voordeel heeft dat hij automatisch losschiet als iemand over de kabel struikelt. Daardoor is de kans kleiner dat je MacBook op de grond valt.

De MacBook toetsenborden zijn verschillend per model. Je kunt te maken krijgen met het vlinder- of schaartoetsenbord.

Apple Silicon (M1) in recente Macs

Alle recente Mac-modellen zijn voorzien van de M1 Apple Silicon-chip. Deze chip is door Apple zelf ontworpen en geeft je extra krachtige prestaties én een veel langere accuduur. Doordat Apple de chip zelf heeft ontworpen, werken hard- en software nauwer met elkaar samen dan voorheen. Hij is gebaseerd op de chips die Apple al ruim tien jaar gebruikt in de iPhone en iPad. De meeste modellen zijn voorzien van M1-chip, terwijl je bij de high-end MacBook Pro’s kunt kiezen voor de M1 Pro- en M1 Max-chip, met nog betere performance.

Ben je klaar om een MacBook te kopen? Check dan ons prijzen- en modellenoverzicht!

