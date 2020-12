iPhone 11: touchscreen reageert niet

Bij de getroffen toestellen reageert het scherm niet meer op aanraking. De oorzaak is een defect in de display-module. Het gaat om modellen die tussen november 2019 en mei 2020 geproduceerd zijn, zo staat te lezen in de aankondiging van het ‘iPhone 11 Display Module Replacement Program for Touch Issues’. Je komt wereldwijd in aanmerking voor dit programma, ook al zijn de Belgische en Nederlandse pagina nog niet vertaald.



Het zou gaan om een “klein percentage” van de iPhone 11-exemplaren, dat te maken heeft met een niet-reagerend touchscreen.

Wat moet je doen?

Heb je een iPhone 11 en heb je regelmatig te maken met touchscreen-problemen, dan kun je je serienummer invoeren op de website van Apple. Je krijgt dan meteen te zien of je in aanmerking komt. Vervolgens kun je naar de Apple Store of naar een Apple Authorized Service Provider gaan om het scherm te laten vervangen. Dat kan dus ook bij jou in de buurt.

Hier kun je je serienummer invullen

Het is niet zo dat je een gebroken iPhone-scherm nu gratis kunt laten repareren. Overige hardware-schade die de vervanging bemoeilijkt, zoals een kapot scherm, moet eerst worden gerepareerd voordat je in aanmerking komt. Dit is voor eigen rekening.

Heb je op eigen kosten je scherm onlangs laten vervangen, dan kun je terug gaan naar Apple om een refund te vragen. Je hebt twee jaar na aankoop de tijd om met je defect terug te gaan naar Apple. Een overzicht van alle reparatieprogramma’s vind je hier.

Bekijk ook Reparatieprogramma's: alles over Apple's lopende programma's voor reparatie en vervanging Apple heeft meerdere reparatieprogramma's lopen, waardoor je voor bepaalde defecten in aanmerking komt voor gratis vervanging of reparatie. Welke reparatieprogramma's heeft Apple allemaal en hoe check je of je in aanmerking komt? In dit overzicht lees je er alles over!

Verder geldt natuurlijk de standaard garantie van 1 jaar op andere defecten en een extra jaar consumentenbescherming in het tweede jaar. Je leest er alles over op onze pagina iPhone-garantie.