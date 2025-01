Een van de populairste modellen van de nieuwe iPhone is ieder jaar het gewone Pro-model. De iPhone Pro biedt ieder jaar de meest uitgebreide functies, maar in een nog enigszins compact jasje. Dat verwachten we ook voor de aankomende iPhone 17 Pro, het nieuwe topmodel met 6,3-inch display. In deze round-up lees je precies wat er al bekend is over het scherm, design, camera en meer.

iPhone 17 Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachte eigenschappen van de iPhone 17 Pro in het kort:

Opvolger van iPhone 16 Pro

Verwachte aankondiging en release in september 2025

6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on

Vernieuwd design, ook aan de achterkant

Verbeterde camera aan de voor- en achterkant

Krachtigere A19 Pro-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence

Meer RAM

Mogelijk een eigen wifi- en/of 5G-chip van Apple

iPhone 17-serie: dit zijn de modellen

De iPhone 17 Pro is een van de vijf nieuwe iPhone 2025-modellen. Dit zijn alle nieuwe iPhones die we dit jaar verwachten:

iPhone 17 (6,3-inch)

iPhone 17 Air (6,6-inch)

iPhone 17 Pro (6,3-inch)

iPhone 17 Pro Max (6,9-inch)

iPhone SE 4 (6,1-inch)

Lees meer over de volledige iPhone 2025 line-up op onze aparte pagina.

Bekijk ook iPhone 2025 line-up: dit is de (verwachte) line-up van huidige en nieuwe iPhones Welke iPhones vind je in 2025 in de line-up? Welke nieuwe modellen komen eraan en welke blijven nog in het assortiment (en tot hoe lang)? In dit artikel lees je alles over de iPhone 2025 line-up.

Functies iPhone 17 Pro: wat wordt er nieuw?

Je vraagt je misschien wel af: wat wordt er nieuw in de iPhone 17 Pro? Voorlopig moeten we daarbij af gaan op diverse bronnen en geruchten. Zoals altijd is er al wat informatie gelekt, al blijkt pas later wat daarvan klopt. Tot nu toe hebben we nog geen hele wilde speculaties vernomen, waardoor we denken dat de gelekte informatie zo goed als klopt.

Design: terug naar aluminium

De iPhone 17 Pro gaat er waarschijnlijk flink anders uit zien dan de huidige Pro-modellen. En dat komt niet alleen door mogelijke nieuwe kleuren, maar vooral door een aangepast ontwerp. Allereerst zijn er sterke aanwijzingen dat Apple ook bij deze modellen weer kiest voor aluminium. Voorheen gebruikte Apple altijd roestvrij staal, wat het een premium uitstraling gaf. In 2023 zijn ze overgestapt op titanium, wat een stuk lichter is (en ook wat minder vingerafdrukken geeft). Nu zou Apple dus ook voor dit model kiezen voor aluminium, net als de standaard iPhone 17. Een voordeel daarvan is dat het een stuk lichter is, maar we vragen ons wel af of dit niet ten koste gaat van de luxere uitstraling.

Verder lijkt het erop dat de iPhone 17 Pro een nieuwe achterkant krijgt, die gedeeltelijk uit glas en gedeeltelijk uit aluminium bestaat. De bovenste helft zou aluminium zijn, waar ook de camerabult zich bevindt. Momenteel bestaat nagenoeg de gehele achterkant uit glas. Zo’n tweedeling in het materiaal aan de achterkant zagen we ook al bij de allereerste iPhone: die had naast een groot stuk aluminium nog een zwart deel van plastic.

Tot slot wordt gesproken over meer afgeronde randen van de iPhone 17 Pro. Er zou sprake zijn van een nieuwe manier waarop het materiaal van de zijkant (aluminium) en de achterkant (aluminium en glas) samenkomt. Met als gevolg dus meer afgeronde hoeken, waardoor het toestel mogelijk prettiger in de hand ligt. Apple paste dit al bij de iPhone 15-serie aan, maar gaat nu mogelijk nog wat verder.

Lees ook ons artikel met geruchten over het iPhone 17-design.

Verbeterde camera: achterkant allemaal 48-megapixel

Zoals ieder jaar zal ook dit jaar de camera verbeterd worden. Geruchten over de iPhone 17 Pro-camera zijn er dan ook al. Zo krijgt de telelens vermoedelijk een upgrade naar 48-megapixel, net zoals de twee andere lenzen dat voorgaande jaren al kregen. Daarmee zijn de ingezoomde foto’s van hogere kwaliteit. De overige lenzen zullen naar onze verwachting ook de nodige upgrades krijgen, al is nog niet bekend wat dat precies in houdt.

Over de camera aan de voorkant weten we meer: deze stijgt vermoedelijk van 12-megapixel naar 24-megapixel. Je selfies zullen er dus veel beter uit zien. Het is al een flinke tijd geleden dat Apple de eigenschappen van de voorste camera verbeterde. Jaren geleden kwam er wel ondersteuning voor autofocus, maar de resolutie is al jaren hetzelfde.

Display: vermoedelijk onveranderd

We gaan er bij de iPhone 17 Pro niet vanuit dat Apple grootse veranderingen door gaat voeren aan het display. Verwacht dus een 6,3-inch OLED-display met ProMotion en always-on. Apple zou nog wat kleine aanpassingen kunnen doen aan de maximale of minimale helderheid, maar daar merk je dan alleen in hele specifieke situaties wat van.

De iPhone 17 Pro behoudt vermoedelijk ook het Dynamic Island, waar de Face ID-sensoren en de voorste camera in verwerkt zijn. Er waren wel geruchten over een smaller Dynamic Island, maar onduidelijk is dat of dat alleen voor de iPhone 17 Pro Max of ook de gewone Pro gaat gelden.

Overige specs: nieuwere A19-chip, meer eigen Apple-chips

De verwachting is dat de iPhone 17 Pro een nieuwe A19 Pro-chip krijgt, maar wat daarin verbeterd is is nog de vraag. We verwachten in ieder geval wat krachtigere prestaties (mogelijk voor nieuwe AI-functies), betere graphics en een hogere energiezuinigheid. Apple heeft de laatste jaren op het gebied van batterijduur flink wat verbeteringen doorgevoerd, onder andere doordat de chips steeds zuiniger worden. Hopelijk zet Apple deze trend door. Daarnaast krijgt het nieuwe iPhone 17 Pro-model mogelijk meer RAM, tot wel 12GB. Momenteel is dat nog 8GB.

Verder is het mogelijk dat Apple meer van haar eigen chips gaat inbouwen in de nieuwe iPhone. Voor wifi en 5G is Apple nu nog afhankelijk van Broadcom en Qualcomm, maar het is geen geheim dat Apple liever alles zelf ontwikkelt. Apple zou dan ook al jaren bezig zijn met een eigen 5G- en wifi-modem, waarvan we in ieder geval een deel in een nieuwe iPhone van 2025 zien. De iPhone SE 4 van aankomend voorjaar zou voor het eerst een wifi-chip van Apple krijgen, maar dat geldt mogelijk ook voor de iPhone 17 Pro.

Prijs iPhone 17 Pro: hoeveel gaat hij kosten?

Tot slot is het nog de vraag hoeveel de iPhone 17 Pro gaat kosten. We verwachten dat de prijs nagenoeg gelijk blijft met de huidige iPhone 16 Pro. Het zou wel kunnen dat Apple de instap opslagcapaciteit verhoogt, van 128GB naar 256GB. Dat is al het geval bij het grotere Pro Max-model.

Release: wanneer komt de iPhone 17 Pro?

Over de aankomende release van de iPhone 17 Pro kunnen we kort zijn: deze wordt pas in het najaar verwacht. De iPhone 17 Pro wordt naar verwachting volgens traditie in september aangekondigd. De uiteindelijke release van de iPhone 17 Pro zal dus in dezelfde maand zijn, in september 2025.

Lees ook onze pagina over de iPhone 2025 line-up voor meer info.

