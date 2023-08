De iPhone 15 Plus wordt naar verwachting in september 2023 aangekondigd. Het is een voordeliger alternatief voor de net zo grote aankomende iPhone 15 Pro Max. Ideaal als je wel een groot scherm wil, maar de extra functies niet nodig hebt. Het is de opvolger van de iPhone 14 Plus, die volgens bronnen niet zo heel populair was. Toch zou Apple hebben besloten om dit type toestel een tweede kans te geven. Het gaat hier om een standaardmodel in de iPhone 15-serie, maar met een iets groter 6,7-inch scherm. Wil je weten wat er zoal bekend is over de iPhone 15 Plus? Lees dan hieronder alle info!

Op deze pagina bespreken we de grote iPhone 15 Plus. Wil je meer weten over de andere modellen uit de iPhone 15-serie, lees dan verder op onze andere pagina’s.

iPhone 15 Plus in het kort

Dit zijn de verwachte eigenschappen van de iPhone 15 Plus:

Release in september 2023

Nieuwste grote uitvoering van het standaardmodel van 2023

Vermoedelijk met Face ID in Dynamic Island

6,7-inch OLED-display met standaard refresh rate (60Hz)

Dubbele camera met ultragroothoeklens en groothoeklens (mogelijk 48-megapixel)

Opladen en synchroniseren met usb-c-poort (geen Lightning meer)

Aangepast design, matglazen achterkant

Nieuwe kleuren, waaronder nieuwe tinten roze en lichtblauw

Snellere chip, mogelijk A16

Alle functies van de iPhone 14 (Plus)

Aankondiging in september 2023

Pre-order en beschikbaarheid volgen vrij snel daarna

Prijs vanaf vanaf €1.119,-



iPhone 14 Plus vs iPhone 15 Plus

Releasedatum iPhone 15 Plus

Wat de releasedatum van de iPhone 15 Plus betreft kunnen we met redelijke zekerheid afgaan op voorgaande jaren. Apple heeft nieuwe iPhones vrijwel altijd in september aangekondigd, waarna ze de eerstvolgende vrijdag in pre-order gaan. Een week later liggen de nieuwe toestellen in de winkel. Aangezien de iPhone 15 Plus nu in de standaard line-up past, denken we niet dat dit toestel opnieuw een speciaal introductiemoment krijgt zoals bij de iPhone 14 Plus gebeurde. Het is goed mogelijk dat er rond 12 september een iPhone-event plaatsvindt en dat de iPhone 15 Plus rond 22 september verkrijgbaar is. Tenzij er onverwachte gebeurtenissen zijn die wereldwijd impact hebben, zoals in 2020 het geval.

We verwachten voor 2023 het volgende:

12 september 2023: Aankondiging iPhone 15-modellen

15 september 2023: Start pre-order

22 september 2023: Eerste leveringen

Prijs iPhone 15 Plus

Voor de prijs van de iPhone 15 Plus verwachten we dat Apple dit jaar niet opnieuw forse verhogingen gaat doorvoeren. We rekenen dan ook op een vanafprijs van €1.119,- voor het model met 128GB opslag, net als de iPhone 14 Plus. Lees ook ons artikel over de mogelijke prijs van de iPhone 15.

Verwachte functies en verbeteringen iPhone 15 Plus

De afgelopen tijd hebben we al veel voorbij zien komen over de iPhone 15-serie. De iPhone 15 Plus krijgt dan ook naar verwachting dezelfde nieuwe functies als in de gewone iPhone 15. Er komen geen speciale functies die je alleen op het Plus-model vindt. Wel krijgt dit model weer een groot voordeel, namelijk de batterij.

#1 Design iPhone 15 Plus: mogelijk vernieuwd met frisse nieuwe kleuren

Qua design van de nieuwe iPhones hebben de meeste bronnen het voornamelijk over de Pro-modellen, maar we verwachten dat ook de iPhone 15 (Plus) een gewijzigd ontwerp krijgt. Wat we in ieder geval weten, is dat de behuizing gemaakt is van aluminium en de achterkant van glas. Maar het zou zomaar kunnen dat de afwerking van de randen iets anders wordt. De hoeken worden minder scherp, waardoor de iPhone er iets ronder uit gaat zien. Voor wat betreft de achterkant is er een gerucht geweest dat Apple op dit model overstapt van de glimmende glazen achterkant naar matglas. Dit kennen we al van de Pro-modellen. Als dit gerucht waar is, betekent dit dat dit type glas voor het eerst sinds 2019 naar een niet-Pro-model komt.

Apple kan ook nog wel wat variëren qua kleuren. Er gaan geruchten over nieuwe tinten blauw, oranje/roze, geel, groen en het gebruikelijke middernacht (of zwart). Eerder was er ook een gerucht over wat donkerroze, maar of dat er echt gaat komen is nog niet duidelijk.

#2 Scherm iPhone 15 Plus met Dynamic Island

De voornaamste reden waarom je voor een iPhone 15 Plus zou kiezen, is vanwege het scherm. Net als bij de voorganger, krijgt dit grotere Plus-model hoogstwaarschijnlijk een 6,7-inch display. Dat is even groot als van de iPhone 15 Pro Max, het nieuwste en duurste model van dit jaar. Maar er zijn wel verschillen met het duurste. Net als bij de voorganger krijgt ook het grote standaardmodel van dit jaar geen 120Hz-display, maar een scherm met 60Hz beeldverversing. Ook de maximale helderheid zal wat lager liggen en zit er geen always-on in.

Maar wat is er dan wel nieuw voor het scherm? De komst van het Dynamic Island! Bij de iPhone 14-serie was het Dynamic Island alleen aanwezig op de Pro-modellen. Dat gaat in 2023 waarschijnlijk veranderen, waardoor ook de iPhone 15 Plus de notch inruilt voor een dynamisch deel rondom de camera’s en sensoren. Daarmee komt het scherm op dit vlak gelijk te liggen met de duurdere Pro-modellen. De Pro-modellen gaan zich nog wel meer onderscheiden door een veel dunnere schermrand.

#3 Geen Lightning-poort, maar usb-c

Apple is verplicht om in 2024 devices te voorzien van een usb-c-poort. We verwachten echter dat Apple dit al in 2023 gaat doen. Het betekent dat de Lightning-poort gaat verdwijnen en dat je eventueel je kabels moet vervangen. Voor mensen die al wat langer een iPad of MacBook gebruiken zal de overgang wat minder groot zijn: zij hebben nu één kabeltje minder nodig.

De afgelopen tijd zijn de aanwijzingen erg sterk dat alle iPhone 15-modellen usb-c krijgen, waaronder dus ook het Plus-model. Er waren ook geruchten dat Apple zou werken aan een iPhone zonder oplaadpoort voor volledig draadloos opladen. Maar dit vinden we wat minder geloofwaardig. Het zou dankzij MagSafe best haalbaar zijn, maar het brengt ook wat technische uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld bij het herstellen van een vastgelopen iPhone.

De vraag is wel of de specificaties van de usb-c-poort in de iPhone 15 Plus gelijk zijn met die in de duurdere Pro-modellen. Er gaan geruchten dat de iPhone 15 Pro-modellen voorzien zijn van Thunderbolt, maar dat de standaardmodellen het met usb 2-snelheden moet doen. Daarmee zou de poort niet veel verschillen met de huidige Lightning-aansluiting, ook al is hij qua vorm wel anders.

#4 Camera in iPhone 15 Plus

Voor de standaardmodellen verwachten we wederom twee lenzen: een groothoeklens en ultragroothoeklens. Dat betekent dat de telelens nog steeds exclusief voor de Pro-modellen blijft. Er gaan geruchten dat de groothoeklens van de gewone modellen een upgrade krijgt naar de 48-megapixelcamera die we nu al in de Pro-modellen zien. Verder spreekt een bron over verbeterde sensoren die meer licht doorlaten, al is niet duidelijk of dit ook naar de gewone modellen komt.

Verder verwachten we vooral kleine verbeteringen op het gebied van de camera, bijvoorbeeld door verbeterde onderdelen. Een derde cameralens of de toevoeging van een LiDAR-scanner zoals in de Pro-modellen verwachten we dit jaar niet voor de iPhone 15 Plus. Wel komt Apple in 2023 met een periscooplens in de camera, maar die zou alleen te vinden zijn in de iPhone 15 Pro Max. Lees ook ons artikel over de iPhone 15-camera.

#5 Chip en prestaties iPhone 15 Plus

Afgelopen jaar had Apple bij de iPhone 14-familie voor het eerst onderscheid gemaakt tussen de chips van de standaardmodellen en de Pro-serie. Waar de iPhone 14 Pro (Max) nog de A16-chip kregen, moest de iPhone 14 (Plus) het doen met een verbeterde versie van de A15-chip van het jaar daarvoor. Het was dezelfde chip als die je in de iPhone 13 Pro vond. Dit jaar verwachten we een soortgelijk verschil, al maken beide modellen wel een sprong. De Pro-modellen gaan naar de A17-chip, terwijl de iPhone 15 (Plus) vermoedelijk de A16-chip krijgt. Of dat exact dezelfde A16-chip is als nu in de iPhone 14 Pro (Max), is echter nog de vraag. Apple zou kunnen kiezen voor een grafisch minder indrukwekkende versie, bijvoorbeeld met een GPU-core minder.

Qua prestaties verwachten we overigens weinig verschil met de iPhone 14 Plus van vorig jaar. Ondanks een nieuwere chip, zal dit vooral in de energiezuinigheid en camerafuncties merkbaar zijn. Het is niet zo dat de iPhone 15 Plus aanzienlijk sneller zal worden. Dat is ook niet echt nodig, want alle huidige iPhones zijn allemaal al razendsnel.

#6 Batterij en opladen

Eén van de speerpunten van het Plus-model is de langere batterijduur. Zo kan de iPhone 14 Plus zo’n zes uur langer video afspelen dan de gewone iPhone 14. In de praktijk betekent dit ook dat je langer met de iPhone kan doen, zonder dat je hoeft bij te laden. Dat is vooral een voordeel voor mensen die veel met hun iPhone doen. Apple promoot de iPhone 14 Plus dan ook vaak als het model met de beste accu. Waarschijnlijk zal dat bij de iPhone 15 Plus ook het geval zijn, al hangt het er ook vanaf hoe je dit bekijkt. De iPhone 14 Pro Max heeft namelijk een langere batterijduur voor video afspelen dan de iPhone 14 Plus. Wat de exacte specs op dit vlak voor het Plus-model van dit jaar zijn, is nog even afwachten. Maar dat de iPhone 15 Plus een lange batterijduur heeft, staat als een paal boven water.

Er zijn tot slot ook nog geruchten geweest over het opladen. Zo zou de iPhone 15 geleverd worden met een gevlochten en gekleurde laadkabel. Deze is ook nog eens extra lang, al blijft de snelheid beperkt tot usb 2.0-snelheden. Daarnaast was er ook nog een gerucht over verbeterd snelladen, tot 35 Watt. Of dit naar alle modellen komt of alleen voorbehouden is voor de Pro-uitvoeringen, is nog de vraag.

#7 Overige specs iPhone 15 Plus

Er zijn ook nog andere verwachte verbeteringen op het gebied van specs en eigenschappen van dit nieuwe Plus-model. Maar er zijn ook veel eigenschappen die vermoedelijk gelijk blijven met de voorganger:

Opslag blijft gelijk: vanaf 128GB tot 512GB

6GB RAM

Wifi 6E (nieuw): De nieuwste wifi-standaard. Apple heeft dit eerder al toegevoegd aan de iPad Pro en enkele Macs.

Dezelfde knoppen en schakelaars: De iPhone 15 Plus krijgt dezelfde volumeknoppen en zijknoppen als voorheen. Ook de mute-schakelaar blijft vermoedelijk gelijk. Op de Pro-modellen wordt deze schakelaar vervangen door een actieknop.

Draadloos opladen: Opladen zonder kabel in de poort te steken werkt met Qi en MagSafe.

Software: Standaard voorzien van iOS 17.

Alle functies van de iPhone 14 Plus, zoals 5G

#8 Geruchten overige modellen

Naast de iPhone 15 Plus, komen er nog meer nieuwe modellen aan. De gewone iHoen 15 krijgt dezelfde functies en verbeteringen als het Plus-model, maar dan met een kleiner scherm, kleinere behuizing en iets minder goede batterij. Daarnaast komen er nog de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Deze krijgen meer verbeteringen, waaronder dunnere schermranden, betere camera’s, een nieuwe actieknop en een periscopische cameralens (alleen in de Pro Max). Lees ook ons overzicht van iPhone 15 geruchten voor alle details op een rij.

Lees ook onze andere pagina’s over de modellen van 2023. Nog niet toe aan een iPhone 15 Plus? Bekijk dan de modellen uit de iPhone 14-serie, waaronder de iPhone 14 Plus.