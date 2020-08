Dit weten we nu al over de AirTag

Als je vaak spullen kwijt bent, dan komt Apple binnenkort mogelijk met de oplossing. Er gaan al maanden geruchten over een zogenaamde AirTag of Apple Tag. Dit is een Bluetooth-accessoire dat je kan bevestigen aan al je spullen. Via een app op je iPhone kun je zien waar je spullen zijn, zoals sleutels, tassen en andere belangrijke voorwerpen. Recent is de naam AirTag opgedoken en het lijkt erop dat dit de naam is die Apple gaat kiezen. De AirTag is nog niet aangekondigd, maar er zijn wel sterke aanwijzingen voor een spoedige komst van deze tracker. We zetten de geruchten, verwachtingen en meer voor je op een rijtje.

AirTag in het kort

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen van de Apple-tracker:

Naam ‘AirTag’ is al bevestigd in code van iOS 13 en 14 en supportvideo

Bluetooth-accessoire waarmee je voorwerpen kan opsporen

Nog niet aangekondigd, maar meerdere aanwijzingen ontdekt in code van iOS 13

Werkt via de Zoek mijn-app

Gebruikt het signaal van andere iPhone-gebruikers als de tracker buiten bereik is



De AirTag lijkt op de al bestaande Tile-trackers.

Wat is de AirTag?

De AirTag is vermoedelijk een klein en rond accessoire, dat je bevestigt aan je sleutelbos, tas of ander voorwerp. Met de tracker, ook wel Apple Tag genoemd, kun je via je iPhone je spullen opsporen. De locatie wordt bijgehouden en via Bluetooth met jouw apparaat gedeeld. Hoewel dit nog niet bekend is, kun je mogelijk een geluidje afspelen om bijvoorbeeld je sleutels op te sporen. Het is daarmee vergelijkbaar met de Zoek mijn iPhone-functie, maar dan voor andere apparaten dan je iPhone, iPad, AirPods of Mac.

Volgens geruchten werkt de tracker op een soortgelijke manier zoals de nieuwe offline functie van de Zoek mijn-app. Daarmee kan je iPhones, iPads en andere apparaten opzoeken, ook als ze geen verbinding hebben met Wi-Fi of een mobiel netwerk.

Design van de AirTag

Dit zijn de belangrijkste verwachtingen omtrent het design van de AirTag:

Rond ontwerp met Apple-logo

Mogelijk verwisselbare batterij



Een concept van Gunho Lee.

De AirTag is klein en rond

Hoewel we nog geen productafbeeldingen gezien hebben, zijn er wel afbeeldingen ontdekt in de code van iOS 13. Daarop is te zien dat Apple kiest voor een rond design met daarop het Apple-logo. Of er ook meerdere kleuren komen (zodat je bijvoorbeeld meerdere sleutelbossen kan herkennen) is goed denkbaar. Apple noemde de AirTag ook in een supportvideo en in de code van iOS 14, maar daarbij waren geen afbeeldingen te zien.

AirTag heeft verwisselbare batterij

Volgens bronnen zit er een verwisselbare batterij in de AirTag. Je hoeft deze niet zo heel vaak te vervangen. Bluetooth is energiezuinig, dus we verwachten dat de batterij ongeveer een jaar mee gaat. Bij andere soortgelijke trackers is dat ook het geval.

Andere geruchten spreken echter over een oplaadbare batterij. De oplader van de AirTag is waarschijnlijk vergelijkbaar met die van de Apple Watch. Dit houdt in dat er magneten in verwerkt zijn, die ervoor zorgen dat het accessoire altijd goed op z’n plek schiet als je wilt opladen. Om het accessoire draadloos te kunnen opladen worden er wel een aantal eisen gesteld, zoals een achterkant van een geschikt materiaal zoals glas. Ook moeten er spoelen in het accessoire zijn verwerkt.

AirTag gebruiken

Hieronder bespreken we hoe je de AirTag kunt gebruiken, op basis van de reeds bekende voorspellingen en gelekte info. Deze onderwerpen komen aan de orde:

Koppelen aan iCloud-account

Integratie met Zoek mijn-app

Voorwerpen opzoeken met hulp van andere Apple-gebruikers

Maakt gebruik van ARKit

Geluiden afspelen om aan te geven hoe dichtbij je bent

Veilige locaties toevoegen

#1 De AirTag is gekoppeld aan je iCloud-account

Elke AirTag wordt volgens interne testversies gekoppeld aan je iCloud-account, op ongeveer dezelfde manier als je AirPods. Hoe het instellen precies werkt weten we nog niet, maar waarschijnlijk is het een kwestie van de tracker bij je iPhone houden en op een knop drukken.

#2 AirTag vinden via Zoek mijn-app

De thuishaven van de trackers wordt volgens bronnen de nieuwe Zoek mijn-app. Deze bestaat nu uit de tabbladen Personen (voor het vinden van vrienden ter vervanging van de Zoek Vrienden-app), Apparaten (ter vervanging van Zoek mijn iPhone) en Ik (waar je enkele instellingen aanpast). In een ontdekte testversie is ook nog een Items (Voorwerpen) tabblad gevonden, waar de nieuwe Apple Tracker in te vinden is. Je ziet hier dan vermoedelijk een overzicht van je voorwerpen, inclusief een kaartje met waar ze zich bevinden.

#3 AirTag zoeken met hulp van anderen

Je eigen iPhone houdt de locatie bij van al je voorwerpen, maar wat als je buiten het bereik komt? Dan gaat er een systeem in werking dat volgens bronnen ‘Search Party’ genoemd wordt. Het Bluetooth-signaal van de tracker wordt door andere apparaten met iOS 13 en macOS Catalina opgepikt, waarna deze apparaten beveiligd jouw locatie doorsturen. iPhones, iPads en Macs van andere gebruikers worden dus ingezet om de locatie naar jouw iPhone te verzenden, zodat je een melding van de locatie kan krijgen. Andere soortgelijke Bluetooth-trackers zoals die van Tile werken op dezelfde manier.

#4 AirTag Maakt gebruik van ARKit

Voor het vinden van je apparaten is Apple mogelijk van plan om ARKit in te zetten. Via augmented reality wordt dan aangegeven waar je apparaat ongeveer ligt. In de afbeeldingen die ontdekt zijn maakt Apple gebruik van 3D-ballonnen om de locatie aan te duiden. ARKit kan in dit geval nauwkeuriger zijn dan enkel een geluidje, omdat een geluidje alleen aangeeft waar het voorwerp ongeveer ligt.

#5 De AirTag speelt geluidjes

In juni 2020 doken allerlei geluiden op, die de AirTag afspeelt in verschillende situaties. Bijvoorbeeld: als je in de juiste richting kijkt, of als de AirTag binnen een armlengte in de buurt is. Deze geluidjes stonden in een tweet, die later is verwijderd.

#6 Veilige locaties toevoegen aan je AirTag

Tot slot kan de AirTag je een melding sturen zodra je buiten bereik komt. Je krijgt dan bijvoorbeeld een waarschuwing als je het huis of werk verlaat zonder je portemonnee of sleutelbos. Via de app zou je zogenaamde veilige locaties in kunnen stellen, waarvoor je geen melding krijgt. Dit moet voorkomen dat je elke keer een melding krijgt als je een locatie verlaat, terwijl je het voorwerp waar de AirTag aan verbonden zit bewust achterlaat.

Mogelijke release en prijs van AirTag

Het is nog onduidelijk waneer de Apple-tracker aangekondigd wordt en wanneer Apple van plan is om deze uit te brengen. In het voorjaar van 2019 gingen er geruchten dat het accessoire tijdens het september 2019-event uit de doeken gedaan wordt, maar dat gebeurde niet. Najaar 2020 lijkt nu een voor de hand liggend moment.

Over de prijs zijn nog geen geruchten geweest. Vergelijkbare trackers zijn beschikbaar voor ongeveer €25, maar rekenen vaak nog extra kosten voor extra functies, zoals een geschiedenis van de locaties van je apparaten, of een melding als de verbinding verbroken is. We denken niet dat Apple een dergelijk verdienmodel gebruikt, maar kiest voor een eenmalige aankoop die daardoor wel wat hoger ligt dan bij de concurrenten.

Alternatieven voor de AirTag

Wil je niet op Apple’s aankondiging wachten, dan zijn er allerlei alternatieven die je nu al kan gebruiken. Het bekendste voorbeeld is de Tile. De Tile is onze favoriete Bluetooth-tracker, die beschikbaar is in meerdere versies. Er is een standaard Tile en een speciale Pro-versie, met een harder geluid, groter bereik en extra stevigheid. De extra dunne versie past in je portemonnee en is vergelijkbaar met een pinpas. De nieuwste versies hebben een verwisselbare batterij. In onze review van de Tile-tracker lees je er alles over.

Bekijk ook iCulture bekijkt: Tile Bluetooth-tracker met verwisselbare batterij Met de Tile Pro en Tile Mate kun je je spullen terugvinden. Nieuw is dat ze nu een verwisselbare batterij hebben. In deze review lees je hoe deze vernieuwde Bluetooth-trackers ons bevallen.

Een andere Bluetooth-tracker is de Chipolo. Deze is in tegenstelling tot de Tile rond vormgegeven en is een stukje luider. De Chipolo is waterbestendig en de batterij gaat zo’n één jaar mee. De prijs van de Chipolo ligt op ongeveer hetzelfde niveau als de Tile, maar je kan dan wel kiezen voor verschillende kleuren.

Tile is ook verkrijgbaar bij:

Chipolo is ook hier verkrijgbaar: