iPhone 12 met abonnement

Wil je een iPhone 12 met abonnement? Dan vind je hier alles over de prijzen, releasedatum en levertijden voor de iPhone 12, het nieuwe toestel van 2020. De iPhone 12 abonnementen van Nederlandse providers zijn nog niet bekendgemaakt, maar je kunt je alvast oriënteren op basis van verwachte prijzen. Met de iPhone 12 zit je goed als je de nieuwste functies wilt en toch niet te veel wilt betalen.

iPhone 12 abonnement in Nederland

Ben je toe aan een nieuwe iPhone? Apple heeft dit jaar maar liefst vier nieuwe modellen, waarbij de iPhone 12 een middenklasse toestel is. Je krijgt het nieuwe design en kunt kiezen uit diverse kleuren. Dat maakt dit toestel aantrekkelijk.





Je kunt vanaf vrijdag 16 oktober de iPhone 12 en iPhone 12 Pro bestellen bij de volgende aanbieders:

Bekijk ook onze iPhone aanbiedingen. De iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max zijn vanaf november te bestellen.

iPhone 12 bij providers

Verder kun je terecht bij deze winkels en aanbieders:Wil je niet te veel betalen voor alle vernieuwingen van 2020, dan is de iPhone 12 echt iets voor jou. Je bepaalt zelf of je een losse iPhone 12 neemt, of een iPhone 12 met abonnement. Via een provider betaal je een vast maandbedrag per toestel en dat kan handig zijn voor mensen die zicht willen houden op hun maandelijkse uitgaven.

Alle Nederlandse providers hebben hun iPhone 12 abonnementen bekendgemaakt, zodat je goed de maandbedragen kunt vergelijken. Daarnaast kun je bij winkelketens zoals MediaMarkt, Coolblue en diverse telecomwinkels terecht, die niet alleen losse toestellen verkopen maar je steeds vaker ook aan een abonnement kunnen helpen. Online afsluiten kost weinig moeite en meestal krijg je de volgende dag al je toestel geleverd, als je een toestel kiest dat op voorraad is.

iPhone 12 met 5G-abonnement?

De iPhone 12 is voorzien van 5G en het komt daarom goed uit dat de Nederlandse providers hun 5G-netwerken klaar hebben. Heb je bij de iPhone 12 nou echt een 5G-abonnement nodig? Wat ons betreft niet. De meeste providers geven hun klanten toch al gratis toegang tot het 5G-netwerk, op plekken waar het beschikbaar is. Vind je 5G erg handig, omdat je nu vaak te maken hebt met traag internet, dan raden we wel aan om te kijken welke provider in jouw regio de beste 5G-dekking biedt. Nog niet in alle regios is het netwerk volledig uitgerold en er kunnen nog ‘blinde vlekken zitten.

iPhone 12 abonnement of niet?

Kies je voor een iPhone 12 met vast contract of heb je liever een losse iPhone 12 in combinatie met een sim only abonnement? Het ligt er maar net aan wat jij het prettigst vindt en wat je budget is.

Bij een iPhone 12 abonnement heb je een vast maandbedrag en wordt de aankoop wat meer gespreid over de hele periode van het contract. Met onze iPhone-prijsvergelijker vind je de beste aanbieding die binnen jouw budget past.

Wil je liever een losse iPhone 12 kopen, dan moet je rekening houden met een losse toestelprijs vanaf 859 euro.

Bekijk ook ons overzicht voor het goedkoopste iPhone abonnement of ons overzicht met alle iPhone-aanbiedingen als je op zoek bent naar een koopje.

Waarop letten bij een iPhone 12 abonnement?

Kies je voor de iPhone 12, dan is het de moeite waard om je goed te verdiepen in de geschikte abonnementen. Providers hebben regelmatig acties of geven extra MB’s bij hun databundels. Je kunt bij je provider ook kijken of er combivoordeel te halen is. KPN, Vodafone en T-Mobile geven je leuke extra’s als je naast een internet- en tv-bundel ook een telefoonabonnement afsluit. Soms het betekent het extra korting, gratis onderling bellen, extra MB’s of extra zenderpakketten.

De iPhone 12 heeft een 6,1-inch scherm en dat is een ideaal formaat als je graag films en series kijkt. Als je die content wilt streamen heb je ook een wat grotere databundel nodig, zodat je ook onderweg kunt blijven kijken. We raden je dan ook aan om te kiezen voor een provider met een goed dekkend 4G-netwerk en een wat grotere databundel. Zo loop je nooit tegen verrassingen aan. Mocht je je iPhone 12 abonnement toch iets te zuinig hebben gekozen, dan kun je bij de meeste providers nog tijdens de looptijd van je contract over te stappen naar een grotere databundel.

Twijfel je over de bundel die je nodig hebt? Check dan eens de facturen van je huidige abonnement en kijk hoeveel je maandelijks ongeveer gebruikt. Je krijgt dan een betere indruk wat bij jou past. Niet iedereen heeft een abonnement met onbeperkte data nodig en voor veel mensen kan 10GB al genoeg zijn.

iPhone 12 bij welke providers?

iPhone 12 is binnenkort bij alle providers verkrijgbaar, waaronder KPN, T-Mobile en Vodafone. Met de prijsvergelijker van iCulture kun je de beste iPhone 12 aanbiedingen vinden. Sorteer op provider, model, contractduur en meer. Zo betaal je geen euro te veel!

Zoek je een goede aanbieding, dan kun je ook eens kijken bij goedkopere providers, zoals Simyo en Hollandsnieuwe.

Liever een iPhone 12 Pro? Kijk dan eens bij de iPhone 12 Pro abonnementen. En vind je het scherm van de iPhone 12 toch nog iets te groot, dan zou je ook kunnen kiezen voor een iPhone 12 mini abonnement, dat ook nog eens goedkoper is!