Net als voorgaande jaren heb je in 2022 weer keuze uit vier nieuwe iPhones. Naast de iPhone 14 Pro komt er ook weer een grotere variant onder de naam iPhone 14 Pro Max. Alle details die nu door Apple bekend zijn gemaakt zetten we in dit overzicht voor je op een rijtje. Zo weet je alles over de releasedatum, nieuwe functies, camera en meer.







Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s september 2022 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.





iPhone 14 Pro Max in het kort

Dit zijn de eigenschappen van de iPhone 14 Pro:

Opvolger van iPhone 13 Pro Max

6,7-inch scherm

Drievoudige camera met verbeterde lenzen

Vernieuwd display met Dynamic Island

Verbeterde prestaties

Meerdere kleuren en opslagcapaciteiten

Verkrijgbaar vanaf september 2022

Prijs vanaf €1.479,-

Lees ook ons overzicht van de iPhone 14 Pro, waarin veel Pro-functies aan de orde komen die je ook in de Pro Max vindt.

Design iPhone 14 Pro Max: identiek, maar toch anders

Qua design ziet de iPhone 14 Pro Max er grotendeels hetzelfde uit als de iPhone 13 Pro Max, maar er zijn toch een paar verschillen en die gaan verder dan de nieuwe kleurtjes. Apple kiest opnieuw voor het 6,7-inch schermformaat. Opvallend is dat er dit jaar ook een goedkopere iPhone met dit schermformaat op de markt komt, namelijk de iPhone 14 Plus. Dit is de normale uitvoering van de 14, maar dan met een extra groot scherm. Hij vervangt de mini-modellen.

Wat krijg je extra als je voor de iPhone 14 Pro Max kiest, in plaats van de even grote iPhone 14 Plus? Dit zijn de belangrijkste verschillen:

Vernieuwde notch: Dynamic Island

120Hz scherm (ProMotion)

A16-chip

48 megapixel camera

8K video

Grotere ultragroothoeklens voor betere foto’s in het donker

Andere functies die al langer exclusief voor de Pro-modellen waren, zoals 120 Hz-scherm (ProMotion) en ProRAW

Display van de iPhone 14 Pro Max: minder notch

Qua display gebruikt Apple opnieuw een LTPO OLED Super Retina XDR-display. De notch is dit jaar vervangen door een langwerpig balkje, dat wat verder van de rand zit. Er is ook weer ondersteuning voor 120Hz ProMotion. Daarmee zien animaties er vloeiender uit en gaat scrollen een stuk soepeler. Deze functie blijft exclusief voor de Pro-modellen.

Camera in de iPhone 14 Pro Max: verbeterde lenzen

Zoals ieder jaar zijn de grootste verbeteringen in de camera te zien. Apple maakt de sprong naar 48 megapixel. Of dit enorm veel opslagruimte vergt valt nog te bezien. Apple zou met zogenaamde pixel binning de foto’s willen terugschalen naar 12-megapixel, zodat je wel profiteert van extra scherpte.

Ook maakt de vernieuwde camera filmen in 8K mogelijk, ideaal voor professionele videomakers. Deze 8K-resolutie zou een belangrijke rol kunnen spelen in Apple’s mixed reality-headset, waarvan de aankondiging ook dit jaar verwacht wordt.

Daarnaast vinden we aan de achterkant ook nog de ultra-groothoeklens voor optisch uitzoomen en de telelens voor optisch inzoomen.

Prestaties van iPhone 14 Pro Max

Apple gaat de A16 Bionic-chip uitsluitend inbouwen in de Pro-modellen. Dat betekent dat de iPhone 14 Pro Max ook een dergelijke chip krijgt, maar de gewone iPhone 14-modellen niet. Die moet het doen met een iets verbeterde A15-chip van vorig jaar. Op zich is dat niet erg, want de prestaties van deze chips zijn de afgelopen jaren zodanig geweest, dat er nauwelijks nog winst te halen valt. De extra kracht van de A16 is nodig voor de nieuwe mogelijkheden op het gebied van 8K video, fotografie en machine learning.

Overige functies in de iPhone 14 Pro Max

Er zijn nog meer functies die al eerder in de Pro Max-modellen te vinden waren:

Draadloos opladen : Geschikt voor draadloze Qi-opladers.

: Geschikt voor draadloze Qi-opladers. MagSafe : Dankzij MagSafe kun je de iPhone magnetisch opladen tot 15 Watt

: Dankzij MagSafe kun je de iPhone magnetisch opladen tot 15 Watt Waterbestendigheid : Het toestel krijgt een waterbestendigheid met IP68 classificatie.

: Het toestel krijgt een waterbestendigheid met IP68 classificatie. Alleen Face ID, geen Touch ID: Hoewel Apple nog altijd zou werken aan Touch ID in het display, lijkt dat in 2022 nog niet te gebeuren. Er zit dus nog steeds Face ID in.

Prijs iPhone 14 Pro Max: hoeveel gaat hij kosten?

Dit zijn de prijzen voor de Pro-modellen:

iPhone 14 Pro:

128GB → €1.329,-

256GB → €1.459,-

512GB → €1.719,-

1TB → €1.979,-

iPhone 14 Pro Max:

128GB → €1.479,-

256GB → €1.609,-

512GB → €1.869,-

1TB → €2.129,-

Release iPhone 14 Pro Max: september 2022

De release van de iPhone 14 Pro Max is weer in september. Dit is de planning:

Aankondiging: woensdag 7 september 2022

Pre-order: vrijdag 9 september 2022

Release: vrijdag 16 september 2022

Kijk ook naar de andere modellen in de line-up: