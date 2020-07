Gerucht: ‘Online iPhone-event op 8 of 9 september 2020’

Datum iPhone-event 2020

Er zijn geruchten dat het iPhone-event 2020 wordt uitgesteld naar een latere datum, maar volgens de nieuwste geruchten kan het misschien toch gewoon doorgaan op dinsdag 8 of woensdag 9 september. Tijdens het online event wordt de iPhone 12 onthuld, samen met een paar andere producten. Een maand later volgt op dinsdag 27 oktober dan een tweede event, waar we een nieuwe Apple TV en Macs voorzien van Apple Silicon kunnen zien.



De informatie is afkomstig van twee geruchten-twitteraars. Het schema zou er als volgt uit zien:

Apple Special Event 8-9 september (online)

Apple oktober event 27 oktober (online)

Apple Silicon Mac(s)

iMac

AirPods Studio

Apple TV

Bij de Apple Silicon Macs zou het gaan om een MacBook en een 13-inch MacBook Pro. Eventueel zou Apple in oktober ook alvast details over Apple Glass kunnen onthullen. De data sluiten aan bij eerdere keynotes in voorgaande jaren en er zou hier sprake kunnen zijn van het simpelweg raadplegen van een kalender. Van de andere kant: iHacktu is in voorgaande situaties redelijk betrouwbaar gebleken.

AirPower en AirTags als nieuwkomers

Tijdens het september-event kunnen we de gebruikelijke producten verwachten, zoals iPhones, iPads en een nieuwe Apple Watch. Opvallende nieuwkomers zijn de AirPower en de AirTag. Apple heeft al eerder een AirPower aangekondigd, maar het product werd uiteindelijk geschrapt. Mogelijk had dit te maken met problemen om de hittevorming onder controle te krijgen. Er zijn daarna steeds geruchten geweest dat Apple nog steeds eraan door werkte. In september zouden we dan een verbeterde versie kunnen zien, die wat minder ambitieus is. Volgens een andere geruchtenlekker, Jon Prosser, heeft Apple nu een model met A11-chip in de vorm van een C68-prototype.

Over de iPhone 12 geruchten hebben we al heel wat geschreven. De Apple Watch Series 6 beschikt mogelijk over een grotere accu vanwege slaapfuncties en een verbeterde waterbestendigheid. Mogelijk gaat Apple een 10,8-inch iPad Air en een nieuwe iPad mini uitbrengen. Modellen met mini-LED-scherm zouden later aangekondigd kunnen worden.