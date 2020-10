Op het Chinese Weibo zouden de specificaties van de complete iPhone 12-lineup gelekt zijn. De informatie is vertaald door een bron die in het verleden vroegtijdig informatie van onaangekondigde Apple-producten wist te delen.

Over een aantal dagen worden de iPhone 12, iPhone 12 Pro en meer aangekondigd. Vlak voor een Apple-event van start gaat, zijn er vaak de wildste geruchten over de aankondigingen. Dat is deze keer niet anders. Deze keer zijn de mogelijke specificaties van de iPhone 12-lineup gelekt. Veel van de specificaties komen overeen met de geruchten die de afgelopen maanden verspreid zijn, maar er zit ook nieuwe informatie bij.



‘Specificaties iPhone 12-lineup gelekt’

De lijst van Weibo is gedeeld door geruchtenlekker Ice Universe, die in het verleden vaker informatie deelde. De informatie omvat onder andere de camera, kleuren en prijs van de nieuwe toestellen. Dit zijn volgens de bron de specificaties van de iPhone 12-serie:

Scherm: 5,4-inch

Prijs: vanaf $699

Camera: dubbele cameralens met f/1.6

Opslag: 64GB, 128GB, 256GB

Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, groen

Pre-order: 6 november

Release: 13 november

Scherm: 6,1-inch

Prijs: vanaf $799

Camera: dubbele cameralens met f/1.6

Opslag: 64GB, 128GB, 256GB

Kleuren: zwart, wit, rood, blauw, groen

Pre-order: 16 oktober

Release: 23 oktober

Scherm: 6,1-inch

Prijs: vanaf $999

Camera: drievoudige cameralens met LiDAR-scanner

Opslag: 128GB, 256GB en 512GB

Kleuren: goud, zilver, grafiet, blauw

Pre-order: 16 oktober

Release: 23 oktober

Scherm: 6,7-inch

Prijs: vanaf $1.099

Camera: drievoudige cameralens met LiDAR-scanner

Opslag: 128GB, 256GB en 512GB

Kleuren: goud, zilver, grafiet, blauw

Pre-order: 13 november

Release: 20 november

Alle modellen krijgen volgens de bron een Super Retina XDR-display, gemaakt van verhard Ceramic Shield. Met de camera’s kun je volgens de gelekte info video in Dolby Vision maken. Hierdoor komen de kleuren beter uit, zoals je nu ook al hebt met films die Dolby Vision en HDR ondersteunen. 5G is ook beschikbaar op alle modellen, maar de snellere mmWave 5G-techniek vinden we alleen in de modellen voor de VS.

Hou er rekening mee dat al deze informatie nog geruchten zijn en dat er nog niets bevestigd is totdat het officieel aangekondigd is. Lees ook onze verwachtingen van het iPhone 12-event voor een complete vooruitblik.