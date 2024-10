Een losse iPhone 15 Pro Max: iets voor jou?

De iPhone 15 Pro Max heeft een 6,7-inch scherm. Vind je dit iets te groot, dan zou je kunnen kiezen voor een losse iPhone 15 Pro. Deze heeft een wat gebruikelijker schermformaat van 6,1-inch en past beter in je broekzak. Qua functionaliteit zijn er wel wat verschillen tussen beide toestellen. Hoewel ze allebei een OLED-scherm, 5G, een LiDAR Scanner voor mooiere portretfoto’s en hetzelfde design hebben, is de camera op de iPhone 15 Pro Max is nét iets beter. Je kan met de telelens verder optisch inzoomen, voor nog mooier ingezoomde foto’s. Ook is de batterijduur langer en het scherm is uiteraard groter. Dit is een toestel voor mensen die het maximale willen en daar best wat geld voor over hebben.