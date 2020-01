Apple werkt nog steeds aan een eigen draadloze koptelefoon. Ming-Chi Kuo voorspelt dat Apple in de eerste helft van het jaar met een high-end draadloze koptelefoon komt. Maar er is meer in de planning, want ook de 4,7-inch iPhone SE 2, een nieuwe iPad Pro en een nieuwe MacBook staan op de planning.

Het lijkt een druk eerste half jaar te worden voor Apple, als we de analist Ming-Chi Kuo mogen geloven. De analist weet vaak juiste voorspellingen te geven als het gaat om aankomende Apple-producten. Deze keer voorspelt hij een hele reeks producten voor het komende half jaar. Veel van de onthullingen zagen we al aankomen, zoals de iPhone SE 2 en de nieuwe iPad Pro, maar er zitten ook verrassingen bij. Zo komt de eigen hoofdtelefoon volgens de analist al in de eerste helft van dit jaar uit.



‘Apple hoofdtelefoon, nieuwe 4,7-inch iPhone en iPad Pro in eerste helft 2020’

Al in juni 2018 schreven we over de komst van een Apple-hoofdtelefoon, naar aanleiding van het succes van de AirPods. Vervolgens wist Bloomberg in januari vorig jaar te melden dat de hoofdtelefoon, waar ook ruisonderdrukking op zou zitten, gepland stond voor de tweede helft van 2019. Die planning heeft de hoofdtelefoon in ieder geval niet gered, maar heel veel langer zouden we niet hoeven te wachten.

Ming-Chi Kuo verwacht dat Apple de eigen koptelefoon nog dit eerste half jaar uitbrengt. Dat betekent dat hij tussen januari en juli beschikbaar moet zijn. Hoewel de details over een planning nog schaars zijn, lijkt een release in maart niet ondenkbaar. Apple heeft mogelijk voor dit jaar een maart-event gepland, waar in ieder geval de iPhone SE 2 verwacht wordt.

Daarover gesproken: de analist bevestigt opnieuw dat deze goedkopere iPhone eraan zit te komen. Volgens zijn nieuwe bericht verwacht de analist al deze producten in de eerste helft van 2020:

iPhone SE 2: 4,7-inch iPhone gebaseerd op de iPhone 8, maar met betere specs.

iPad Pro 2020: opvolger van de high-end iPad Pro uit 2018, mogelijk met verbeterde camera.

Nieuwe 13-inch MacBook Air/Pro: een nieuw model met verbeterd schaartoetsenbord, vergelijkbaar met het toetsenbord van de 16-inch MacBook Pro.

Apple-hoofdtelefoon met ruisonderdrukking: mogelijk bedoeld voor wie geen oordopjes wil, maar wel graag de AirPods zouden willen hebben.

AirTag: de Bluetooth-tracker waar al een tijdje geruchten over gaan. Zou werken met Ultra Wideband voor exacte locatiebepaling.

Kleinere draadloze oplaadmat: een nieuwe draadloze oplader, die mogelijk niet geschikt is voor meerdere apparaten tegelijk.

Opvallend is dat de analist met geen woord rept over een eventuele nieuwe HomePod. De speaker wordt binnenkort nog uitgebracht in India, dus het lijkt erop dat er op korte termijn geen nieuw exemplaar gepland staat.

In ons aparte artikel over de kleinere AirPower en de AirTag voor 2020 lees je meer over zijn voorspelling over deze producten.

Als Apple inderdaad van plan is om al deze producten in de eerste helft van het jaar uit te brengen, ligt een event in maart erg voor de hand. In ons eerdere overzicht van Apple-events voor 2020 voorspelden we al dat de kans op een maart-event groot is. Bekijk ook ons overzicht van Apple-producten voor 2020, zodat je op de hoogte bent van alle apparaten die Apple uit gaat brengen.