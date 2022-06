iOS 16 is de eerstvolgende grote software-update voor de iPhone. Het is de opvolger van iOS 15 en bevat weer flink wat vernieuwingen. Deze update verschijnt gelijktijdig met iPadOS 16 waarin je een groot aantal vernieuwingen ook terugvindt. Welke iPhones zijn geschikt voor deze update en wanneer kunnen we de update verwachten? In dit artikel praten we je bij!







iOS 16 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van iOS 16:

Grote update voor de iPhone in 2022

Aangekondigd op 6 juni tijdens WWDC 2022

Opvolger van iOS 15

Eerste beta in juni 2022

Definitieve release in september 2022

iOS 16 functies

Nu iOS 16 officieel is aangekondigd weten we ook welke functies er zullen worden toegevoegd. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Dit overzicht zal nog verder worden aangevuld.

Het toegangsscherm van iOS 16 zal flink worden aangepast. Je kunt bijvoorbeeld het lettertype van de klok aanpassen en zorgen dat de klok half achter de foto van een persoon verschijnt.

Widgets zijn nu nog nuttiger om met één blik te zien en met WidgetKit kunnen ontwikkelaars hun eigen widgets voor het toegangsscherm te maken. Of ze ook interactief zijn is op het moment van schrijven nog niet helemaal duidelijk. Om je toegangsscherm nog persoonlijker te maken kun je nieuwe wallpapers gebruiken, die gemaakt zijn op basis van je eigen fotocollectie.

Ook nieuw is dat notificaties van de onderkant van het scherm omhoog komen. De Focus-modus breidt zich uit naar het toegangsscherm, zodat de widgets en het toegangsscherm worden aangepast aan jouw focus. Je kunt door te vegen wisselen tussen de verschillende modi.

Met iMessages kun je voortaan berichten bewerken en bijvoorbeeld unsend doen. Verder kun je complete threads markeren als ongelezen.

SharePlay-apps zijn nu in FaceTime te zien, zodat je meteen weet wat je kunt delen. Ook is er nu een SharePlay-knop in de Berichten-app.

De voicememo-app laat je makkelijker wisselen tussen spraak en toetsenbord, waardoor de interface wat makkelijker in gebruik is. Maar er zijn nog veel meer functies die een update krijgen, zoals Live Text, Wallet en meer.

Voor mensen die graag foto’s maken is er een iCloud Shared Photo Library. Dit is een soort iCloud-bibliotheek waar tot zes mensen aan kunnen deelnemen. Met een slim uploadfilter en een schakelaar in de camera-app kun je meteen zorgen dat foto’s in het gezamenlijke terechtkomen.

Safety Check is een nieuwe functie waarbij je permissies kunt intrekken, bijvoorbeeld als je in een slechte relatie zit. Je hoeft nu niet meer alle instellingen langs te lopen als je bijvoorbeeld je locatie niet meer wilt delen.

De Woning-app krijgt een update, met onder andere widgets op je toegangsscherm en een nieuwe interface die wat overzichtelijker is. Er zijn nieuwe categorieën voor klimaat, lampen, beveiliging en meer. Apple gaat ook Matter uitgebreider ondersteunen. De nieuwe tegels zijn duidelijker te herkennen.

CarPlay komt in een nieuwe generatie beschikbaar. Het zal geïntegreerd zijn met meer autofuncties, bijvoorbeeld voor de airco, snelheidsmeter en meer. Ongeacht de vorm of het formaat van je scherm, CarPlay past zich erop aan. Je kunt bovendien kiezen uit verschillende thema’s en kleurenschema’s. Eind 2023 zullen de eerste automodellen met deze vernieuwde CarPlay worden aangekondigd, dus dat duurt nog wel even.

Er zijn nog veel meer verbeteringen in iOS 16, die je hieronder in een samenvatting kunt bekijken.

Apple heeft eerder al aangekondigd welke verbeteringen voor toegankelijkheid in het najaar van 2022 beschikbaar komen. Zo introduceert Apple de deurdetectie, live ondertiteling en Apple Watch Mirroring. Met deurdetectie kunnen blinden en slechtzienden gewaarschuwd worden voor deuren en vertelt de iPhone of deze open of dicht is. Live ondertiteling is er vooral voor doven en slechthorenden, zodat zij tijdens een FaceTime-gesprek mee kunnen lezen met een conversatie. En als je problemen hebt met het aflezen van de Apple Watch, kun je dat met Apple Watch Mirroring doen via je iPhone.

Aankondiging en releasedatum iOS 16

Apple heeft iOS 16 aangekondigd tijdens WWDC 2022, de ontwikkelaarsconferentie van Apple. We kregen op dat moment ook de belangrijkste nieuwe functies te zien.

In de zomer van 2022 verschijnen er meerdere iOS 16-beta’s, waarmee ontwikkelaars en publieke betatesters aan de slag kunnen. Gedurende de zomer kunnen nog nieuwe functies opduiken, verdwijnen of nog worden uitgesteld. Als je zelf mee wil testen, kan dat dus met de publieke beta van iOS. We verwachten dat de eerste publieke beta van iOS 16 begin juli beschikbaar komt. Zoals altijd adviseren we om een beta nooit op je dagelijkse toestel te gebruiken, omdat er nog veel bugs in zitten en apps mogelijk niet goed werken.

De definitieve release wordt verwacht in september 2022. Iedereen met een geschikte iPhone kan dan de update gratis installeren. De update zal ook standaard geïnstalleerd zijn op de iPhone 14-serie, die eveneens in september verwacht wordt.

Geschikte iPhones voor iOS 16

De volgende iPhones krijgen de update naar iOS 16. Dit betekent dat de volgende modellen gaan afvallen:

iPhone SE 2016

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Bij de iPhone zullen dus relatief veel modellen afvallen. Ze krijgen nog wel beveiligingsupdates, maar geen nieuwe functies meer.

De volgende iPhones krijgen wel iOS 16:

De iPhone 14 die in de loop van 2022 wordt verwacht, zal standaard al voorzien zijn van de nieuwste iOS-update.

Zodra er nog meer informatie over functies bekend is, werken we dit overzicht bij. Zeker is in ieder geval dat er veel overlap zal zijn met iPadOS 16, de grote software-update voor de iPad die we ook in het najaar van 2022 kunnen verwachten.

