‘Geld verdiend met privégegevens van gebruikers’

Facebook heeft jarenlang de privacyrechten van gebruikers geschonden en daarmee flink geld verdiend. De twee organisaties vinden dat consumenten daarvoor een schadevergoeding moeten krijgen. Het sociale netwerk verzamelde privégegevens van gebruikers en hun vrienden en verkocht deze aan derden. Het gaat om gegevens als vriendennetwerk, geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook internetgedrag buiten het platform om. Gedupeerden kunnen zich hier melden.



Facebook kreeg al meerdere boetes en had te maken met talrijke privacyschandalen. Steeds meer gebruikers hebben zich van het sociale netwerk afgewend en zijn overgestapt naar andere diensten – voornamelijk naar Instagram, dat eveneens eigendom is van Facebook. Door het Cambridge Analytica-schandaal heeft Facebook al meerdere boetes gekregen, waaronder een boete van 4,5 miljard euro in de VS. Bij Facebook komt meer dan 98 procent van de inkomsten uit advertenties.

Facebook vergaart data over consumenten en verkoopt dat aan adverteerders. Consumentenbond en DPS stellen dat ook de gegevens van Nederlandse consumenten zijn geëxploiteerd voor geldelijk gewin. Bovendien zouden consumenten zijn misleid, omdat Facebook de indruk wekt dat de diensten gratis zijn, terwijl in feite met gegevens wordt betaald.

No cure, no pay

De Consumentenbond werkt samen met advocatenkantoor Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP (LCHB), zo valt te lezen op de pagina waar je je kunt aanmelden. Dit Amerikaanse advocatenkantoor werkt op ‘no cure, no pay’-basis. Als de claim succesvol blijkt strijken de advocaten maximaal 18% van de opbrengst op. Het is nog onduidelijk hoe hoog de schadevergoeding is die van Facebook wordt geëist. Mogelijk stuurt Facebook op een schikking aan. Gebeurt dit niet, of is het aanbod te mager, dan wil de Consumentenbond verdere stappen naar de rechter nemen.

Je hoeft geen lid van de Consumentenbond te zijn om mee te doen. Ook hoef je niets te betalen; je moet echter wel je privégegevens achterlaten. De betrokken partijen beloven dat je gegevens alleen worden gebruikt voor deze actie en om je op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen.

Ondertussen in België…

Ondertussen is de Belgische zusterorganisatie van de Consumentenbond in een heel andere groepsclaim verwikkeld: het Belgische Test-Aankoop hoopt samen met enkele andere consumentenorganisaties geld los te krijgen bij Apple vanwege de ‘batterygate’-zaak in 2017. Gebruikers zouden zijn gedupeerd omdat Apple een update uitvoerde die de prestaties van oudere toestellen terugschroefde. Apple voegde later een schakelaar toe om de prestaties weer naar het oude niveau te brengen en bood goedkope batterijvervanging aan. Test-Aankoop hoopt drie jaar na dato een compensatie van 60 euro per gebruiker te kunnen krijgen vanwege ‘geplande veroudering’.