Welke MacBooks laptops zijn er?

Wil je weten welke MacBook je hebt? Apple heeft heel veel verschillende MacBook modellen uitgebracht, dus het kan lastig zijn om de juiste MacBook te herkennen. In dit overzicht vind je alle MacBook modellen op een rij, van de MacBook Air tot de MacBook Pro. Ook vind je hier alle MacBook modelnummers en kenmerkende aspecten, zoals kleuren, materialen en afmetingen. Welk model MacBook heb ik? Met dit overzicht kom je er in een handomdraai achter.

Wil je weten welke desktop Mac je hebt ? Bekijk dan ons overzicht van Mac-desktops

Hoe weet ik welke MacBook ik heb?

De MacBooks zijn aan de hand van verschillende kenmerken te herkennen. Bij de meeste MacBooks staat de naam onder het scherm en ook aan de hand van schermafmetingen is makkelijk af te leiden welk model MacBook je hebt. Maar binnen een bepaald type MacBook, zijn ook nog allerlei verschillende modellen verschenen. Dit wordt aangeduid met zowel een modelnaam als een modelnummer. Beide opties zijn eenvoudig te achterhalen.

Waar vind ik het modelnummer van mijn MacBook?

De modelnaam en het modelnummer van een MacBook vind je eenvoudig via het -menu in de menubalk linksboven. Klik op  > Over deze Mac. Onder de softwareversie vind je de modelnaam van jouw MacBook (bijvoorbeeld MacBook Pro (14-inch, 2021)). Het jaartal geeft aan in welk jaar het model MacBook uitgebracht is. Vaak wordt hier ook nog een periode aangegeven, zoals het begin of eind van een specifiek jaar. Om het modelnummer te vinden klik je in ditzelfde menu vervolgens op Meer info > Systeemoverzicht > Hardware. Bij Model-ID zie je vervolgens het nummer staan, zoals MacBookPro14,3. Dit geeft ook het type van de MacBook aan.

Waar vind ik mijn MacBook specs?

Als je een nieuwe MacBook wil kopen, is het verstandig om eerst te kijken naar de specs van je huidige MacBook. Daarmee kun je gerichter zoeken, omdat je dan weet hoeveel opslag en werkgeheugen je bijvoorbeeld minimaal nodig hebt. Je vindt deze informatie eenvoudig via het onderdeel Systeeminformatie. Daar zie je het model, processor, videokaart, opslagcapaciteit en werkgeheugen in één overzicht. Je vindt dit scherm door in de menubalk te klikken op  > Over deze Mac.

Hoe herken ik een MacBook Air?

Kenmerkende eigenschappen van de MacBook Air:

Geintroduceerd in 2008.

Na introductie lange tijd de dunste MacBook uit de familie, gemaakt van aluminium.

Naam bij de meeste modellen tot en met 2020 onder het scherm afgebeeld, daarna niet meer.

Verschenen in 11- en 13-inch, sinds 2016 alleen nog in 13-inch verkrijgbaar. Nieuwste versie met 13,6-inch scherm.

Sinds 2018 met 13-inch Retina-display en Touch ID-sensor. Sinds 2022 met Liquid Retina-display en Touch ID-sensor. Beschikbaar in zilver, spacegrijs, goud, sterrenlicht en middernacht (afhankelijk van uitvoering).

Model vanaf 2022 met inkeping (notch) in het scherm.

13-inch MacBook Air ↓ 2022: MacBook Air (M2, 2022) met modelnummer Mac14,2. Beschikbaar in sterrenlicht, middernacht, zilver en spacegrijs. 2020: MacBook Air (M1, 2020) met modelnummer MacBookAir10,1. Beschikbaar in spacegrijs, goud en zilver. 2020: MacBook Air (13-inch, 2020) met modelnummer MacBookAir9,1. Beschikbaar in spacegrijs, goud en zilver. 2019: MacBook Air (13-inch, 2019) met modelnummer MacBookAir8,2. Beschikbaar in spacegrijs, goud en zilver. 2018: MacBook Air (13-inch, 2018) met modelnummer MacBookAir8,1. Beschikbaar in spacegrijs, goud en zilver. 2017: MacBook Air (13-inch, 2017) met modelnummer MacBookAir7,2. Beschikbaar in zilver. 2015: MacBook Air (13-inch, begin 2015) met modelnummer MacBookAir7,2. Beschikbaar in zilver. 2014: MacBook Air (13-inch, begin 2014) met modelnummer MacBookAir6,2. Beschikbaar in zilver. 2013: MacBook Air (13-inch, medio 2013) met modelnummer MacBookAir6,2. Beschikbaar in zilver. 2012: MacBook Air (13-inch, medio 2012) met modelnummer MacBookAir5,2. Beschikbaar in zilver. 2011: MacBook Air (13-inch, medio 2011) met modelnummer MacBookAir4,2. Beschikbaar in zilver. 2010: MacBook Air (13-inch, eind 2010) met modelnummer MacBookAir3,2. Beschikbaar in zilver. 2009: MacBook Air (medio 2009) met modelnummer MacBookAir2,1. Beschikbaar in zilver.

11-inch MacBook Air ↓ 2015: MacBook Air (11-inch, begin 2015) met modelnummer MacBookAir7,1. Beschikbaar in zilver. 2014: MacBook Air (11-inch, begin 2014) met modelnummer MacBookAir6,1. Beschikbaar in zilver. 2013: MacBook Air (11-inch, medio 2013) met modelnummer MacBookAir6,1. Beschikbaar in zilver. 2012: MacBook Air (11-inch, medio 2012) met modelnummer MacBookAir5,1. Beschikbaar in zilver. 2011: MacBook Air (11-inch, medio 2011) met modelnummer MacBookAir4,1. Beschikbaar in zilver. 2010: MacBook Air (11-inch, eind 2010) met modelnummer MacBookAir3,1. Beschikbaar in zilver.

Lees ons MacBook Air overzicht voor meer informatie.

De MacBook Air staat bekend als het lichtste en dunste model MacBook die er is. De MacBook Air kenmerkt zich niet alleen door het lichte gewicht, maar ook door de wat lagere specificaties dan bijvoorbeeld de MacBook Pro. Sinds 2018 heeft de MacBook Air een hoge resolutie scherm en Touch ID-sensor. In 2020 stapte Apple met de MacBook Air over naar de eigen M1-chip. Het nieuwste type MacBook Air is het 2022-model met M2 chip en gloednieuw design. Lees ons MacBook Air overzicht voor meer info.

Hoe herken ik een MacBook Pro?

Kenmerkende eigenschappen van de MacBook Pro:

Geïntroduceerd in 2006.

Extra krachtige MacBook van aluminium, beschikbaar in meerdere formaten.

Keuze uit spacegrijs en zilver.

Sinds 2016 voorzien van de Touch Bar, een aanraakgevoelig deel boven het toetsenbord, en Touch ID-vingerafdrukscanner. Apple Silicon-modellen met Pro/Max-chip zonder Touch Bar, maar met Touch ID-sensor.

Naam bij de meeste modellen onder het scherm afgebeeld (met uitzondering van M1/2 Pro/Max-modellen).

Volledig zwart toetsenbord op de modellen met M1/2 Pro/Max-chip.

Modellen vanaf 2021 met inkeping (notch) in het scherm (met uitzondering van 13-inch).

13-inch MacBook Pro ↓ 2022: MacBook Pro (M2 13-inch, 2022) met modelnummer Mac14,7. Voorzien van twee Thunderbolt-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2020: MacBook Pro (M1 13-inch, 2020) met modelnummer MacBookPro17,1. Voorzien van twee Thunderbolt-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2020: MacBook Pro (13-inch, 2020) met modelnummer MacBookPro16,2. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2020: MacBook Pro (13-inch, 2020) met modelnummer MacBookPro16,3. Voorzien van twee Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2019: MacBook Pro (13-inch, 2019) met modelnummer MacBookPro15,4. Voorzien van twee Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2019: MacBook Pro (13-inch, 2019) met modelnummer MacBookPro15,2. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2018: MacBook Pro (13-inch, 2018) met modelnummer MacBookPro15,2. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2017: MacBook Pro (13-inch, 2017) met modelnummer MacBookPro14,2. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium; MacBook Pro (13-inch, 2017) met modelnummer MacBookPro14,1. Voorzien van twee Thunderbolt 3-poorten, zilver of spacegrijs aluminium. 2016: MacBook Pro (13-inch, 2016) met modelnummer MacBookPro13,2. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium; MacBook Pro (13-inch, 2016) met modelnummer MacBookPro13,1. Voorzien van twee Thunderbolt 3-poorten, zilver of spacegrijs aluminium. 2015: MacBook Pro (Retina, 13-inch, begin 2015) met modelnummer MacBookPro12,1. Alleen in zilver aluminium. 2014: MacBook Pro (Retina, 13-inch, medio 2014) met modelnummer MacBookPro11,1. Alleen in zilver aluminium. 2013: MacBook Pro (Retina, 13-inch, eind 2013) met modelnummer MacBookPro11,1. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (Retina, 13-inch, begin 2013) met modelnummer MacBookPro10,2. Alleen in zilver aluminium. 2012: MacBook Pro (Retina, 13-inch, eind 2012) met modelnummer MacBookPro10,2. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (13-inch, medio 2012) met modelnummer MacBookPro9,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2011: MacBook Pro (13-inch, eind 2011) met modelnummer MacBookPro8,1. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive; MacBook Pro (13-inch, begin 2011) met modelnummer MacBookPro8,1. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2010: MacBook Pro (13-inch, medio 2010) met modelnummer MacBookPro7,1. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2009: MacBook Pro (13-inch, medio 2009) met modelnummer MacBookPro5,5. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive.

14-inch MacBook Pro ↓ 2023: MacBook Pro M2 Pro/Max (14-inch, 2023) met modelnummer Mac14,5. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2023: MacBook Pro M2 Pro/Max (14-inch, 2023) met modelnummer Mac14,9. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2021: MacBook Pro M1 Pro/Max (14-inch, 2021) met modelnummer MacBook18,3. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2021: MacBook Pro M1 Pro/Max (14-inch, 2021) met modelnummer MacBook18,4. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium.

16-inch MacBook Pro ↓ 2023: MacBook Pro M2 Pro/Max (16-inch, 2023) met modelnummer Mac14,6. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2023: MacBook Pro M2 Pro/Max (16-inch, 2023) met modelnummer Mac14,10. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2021: MacBook Pro M1 Pro/Max (16-inch, 2021) met modelnummer MacBook18,1. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2021: MacBook Pro M1 Pro/Max (16-inch, 2021) met modelnummer MacBook18,2. Voorzien van drie Thunderbolt-poorten, hdmi, MagSafe, SD-kaartslot en Touch ID-sensor, zilver of spacegrijs aluminium. 2019: MacBook Pro (16-inch, 2019) met modelnummer MacBookPro16,1. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium.

15-inch MacBook Pro ↓ 2019: MacBook Pro (15-inch, 2019) met modelnummer MacBookPro15,1, MacBookPro15,3. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2018: MacBook Pro (15-inch, 2018) met modelnummer MacBookPro15,1. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2017: MacBook Pro (15-inch, 2017) met modelnummer MacBookPro14,3. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2016: MacBook Pro (15-inch, 2016) met modelnummer MacBookPro13,3. Voorzien van vier Thunderbolt 3-poorten met Touch Bar, zilver of spacegrijs aluminium. 2015: MacBook Pro (Retina, 15-inch, medio 2015) met modelnummer MacBookPro11,4. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (Retina, 15-inch, medio 2015) met modelnummer MacBookPro11,5. Alleen in zilver aluminium. 2014: MacBook Pro (Retina, 15-inch, medio 2014) met modelnummer MacBookPro11,2. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (Retina, 15-inch, medio 2014) met modelnummer MacBookPro11,3. Alleen in zilver aluminium. 2013: MacBook Pro (Retina, 15-inc, eind 2013) met modelnummer MacBookPro11,2. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (Retina, 15-inch, eind 2013) met modelnummer MacBookPro11,3. Alleen in zilver aluminium. MacBook Pro (Retina, 15-inch, begin 2013) met modelnummer MacBookPro10,1. Alleen in zilver aluminium. 2012: MacBook Pro (Retina, 15-inch, medio 2012) met modelnummer MacBookPro10,1. Alleen in zilver aluminium; MacBook Pro (15-inch, medio 2012) met modelnummer MacBookPro9,1. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2011: MacBook Pro (15-inch, eind 2011) met modelnummer MacBookPro8,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive; MacBook Pro (15-inch, begin 2011) met modelnummer MacBookPro8,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2010: MacBook Pro (15-inch, medio 2010) met modelnummer MacBookPro6,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2009: MacBook Pro (15-inch, medio 2009) met modelnummer MacBookPro5,3. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive; MacBook Pro (15-inch, 2,53 GHz, medio 2009) met modelnummer MacBookPro5,3. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive.

17-inch MacBook Pro ↓ 2011: MacBook Pro (17-inch, eind 2011) met modelnummer MacBookPro8,3. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive; MacBook Pro (17-inch, begin 2011) met modelnummer MacBookPro8,3. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2010: MacBook Pro (17-inch, medio 2010) met modelnummer MacBookPro6,1. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive. 2009: MacBook Pro (17-inch, medio 2009) met modelnummer MacBookPro5,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive; MacBook Pro (17-inch, medio 2009) met modelnummer MacBookPro5,2. Alleen in zilver aluminium, inclusief disk-drive.

Lees ons MacBook Pro overzicht voor meer informatie.

Lees ook onze MacBook Pro review voor de voor- en nadelen van het nieuwste model.

De MacBook Pro is Apple’s krachtigste MacBook. Dit type MacBook is bedoeld voor mensen die zwaardere taken uit willen voeren, zoals video- en fotobewerking. Sinds 2016 is de MacBook Pro voorzien van de Touch Bar, een aanraakgevoelige balk boven het toetsenbord. Op de Touch Bar vind je knoppen om bijvoorbeeld het volume aan te passen en de Touch Bar past zich aan aan de app die je gebruikt. Ook heeft de MacBook Pro sinds 2016 een Touch ID-vingerafdrukscanner. Sinds eind 2019 kun je kiezen tussen 13- en 16-inch formaten. In 2020 maakte Apple bij de instapversie van de 13-inch MacBook Pro de overstap naar de eigen M1-chip. In 2021 nam Apple afscheid van de Touch Bar in de 14- en 16-inch MacBook Pro-modellen. Wel vind je dit nog in de 13-inch MacBook Pro. Lees ons MacBook Pro overzicht voor meer informatie.

Hoe herken ik een MacBook?

Kenmerkende eigenschappen van de MacBook:

Geïntroduceerd in 2006.

Eerste modellen van wit plastic, vanaf 2012 van aluminium

Verschenen in 13-inch, sinds 2015 alleen nog in 12-inch.

Sinds juli 2019 niet meer in het assortiment.

Naam bij de meeste modellen onder het scherm afgebeeld.

12-inch MacBook ↓ 2017: MacBook (Retina, 12-inch, 2017) met modelnummer MacBook10,1. Zilver, spacegrijs, goud of roségoud aluminium. 2016: MacBook (Retina, 12-inch, begin 2016) met modelnummer MacBook9,1. Zilver, spacegrijs, goud of roségoud aluminium. 2015: MacBook (Retina, 12-inch, begin 2015) met modelnummer MacBook8,1. Zilver, spacegrijs en of goud aluminium.

13-inch MacBook ↓ 2010: MacBook (13-inch, medio 2010) met modelnummer MacBook7,1. Alleen in wit plastic. 2009: MacBook (13-inch, eind 2009) met modelnummer MacBook6,1. Alleen in wit plastic; MacBook (13-inch, medio 2009) met modelnummer MacBook5,2. Alleen in wit plastic; MacBook (13-inch, begin 2009) met modelnummer MacBook5,2. Alleen in wit plastic.

Lees ons MacBook overzicht voor meer informatie.

De MacBook is Apple’s standaard laptop. Het eerste model verscheen in een plastic behuizing en pas later is overgestapt op aluminium in verschillende kleuren. De MacBook sinds 2015 kenmerkt zich door het dunne design en Retina-scherm. Ook is deze MacBook uitgerust met één USB-C- en koptelefoonaansluiting. In ons MacBook overzicht vind je nog veel meer informatie.

Welke MacBook moet ik kiezen?

Wil je graag een MacBook maar weet je niet welke MacBook je wil? Met onze MacBook vergelijking helpen we je op welke MacBook voor jou het best geschikt is. Zo bespreken we in onze MacBook keuzehulp de voor- en nadelen van elke Mac en houden we rekening met specifieke doelgroepen, zoals studenten of zakelijke gebruikers.

Welke MacBook moet ik kopen?

Heb je na het lezen van onze artikelen een MacBook gekozen en wil je nu een MacBook kopen? In ons artikel MacBook kopen vind je een overzicht van MacBook prijzen en specificaties van de MacBooks die nu nog beschikbaar zijn.

