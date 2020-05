Apple startte eerder dit voorjaar met het testen van de beta van iOS 13.5. Vanaf nu is deze versie geen beta meer, want iedereen kan iOS 13.5 nu downloaden voor zijn of haar iPhone. De update maakt de iPhone geschikt voor apps voor coronatracking, die gebruikmaken van de techniek van Apple en Google. Maar er zit meer in de update, die buildnummer 17L562 heeft gekregen. Daarnaast is iOS 12.4.7 voor oudere iPhones verschenen. Voor de iPad is er iPadOS 13.5 en voor de HomePod versie 13.4.5. De nummering loopt dus niet meer gelijk.



iOS 13.5 nu beschikbaar: coronatracking en meer

iOS 13.5 brengt een aantal belangrijke en praktische verbeteringen. We nemen ze met je door:

#1 Corona-waarschuwing van Apple en Google

De unieke samenwerking tussen Apple en Google is in april aangekondigd en ongeveer een maandje later is de functie nu toegevoegd. Voor de duidelijkheid: met iOS 13.5 geïnstalleerd op je iPhone is de coronatracking nog niet actief. De update voegt de mogelijkheid alleen toe zodat apps daar gebruik van kunnen maken. Je hebt dus nog altijd een app nodig van een officiële instantie. Je hoeft dus ook niet bang te zijn dat je nu door de overheid of wie dan ook via deze functie gevolgd wordt.

De coronatracking werkt via Bluetooth en zorgt ervoor dat iemand anders een waarschuwing krijgt als jij via de benodigde app aangeeft besmet te zijn met het coronavirus. De melding gaat alleen naar mensen waar je onlangs bij in de buurt geweest bent en de functie ook ingeschakeld hebben. Je vindt de instelling via Instellingen > Privacy > Gezondheid > Blootstelling aan COVID-19. In Nederland is er nog geen app beschikbaar die dit gebruikt, maar de overheid werkt hier wel aan. Maak kennis met de experts die de Nederlandse overheid helpen met de corona-app.

#2 Face ID met mondkapjes

Andere verbeteringen vinden we bij het gebruik van Face ID. De iPhone herkent nu namelijk dat je een mondkapje draagt, waarna meteen overgegaan wordt naar het invoeren van je pincode zodra je omhoog veegt. Behalve voor het ontgrendelen van je iPhone, werkt dit ook bij Apple Pay, het kopen van apps, boeken en andere content. Het werkt ook bij apps die Face ID ondersteunen, zoals je bankenapp. Je iPhone ontgrendelen met een mondkapje op is daarom een stuk makkelijker.

#3 FaceTime verbetering

Ook voegt Apple de optie toe om het inzoomen tijdens een FaceTime-groepsgesprek uit te schakelen. Zeker nu veel mensen thuiswerken of thuis moeten blijven, is FaceTime een belangrijk middel on contact te houden. Bij een FaceTime-groepsgesprek kun je nu dus kiezen om het automatisch inzoomen uit te zetten.

#4 Overige verbeteringen

Er zijn nog meer kleine dingen aangepast in iOS 13.5:

Automatisch delen van gezondheidsgegevens en andere essentieel informatie vanaf je Medische ID bij het voeren van een noodgesprek. Dit werkt alleen in de VS.

Delen van een Apple Music nummer in een Instagram Story. Dit doe je via het deelmenu bij het huidige afgespeelde nummer.

Lost een probleem met een zwart scherm op bij het afspelen van streaming video op bepaalde websites.

Lost een probleem op in het deelmenu, waarbij suggesties en acties niet laden.

Waarschijnlijk zijn nu ook alle Pride-wijzerplaten in kleurvarianten beschikbaar.

Hieronder vind je de Engelstalige releasenotes. Zodra we de Nederlandse releasenotes hebben en we weten welke beveiligingsverbeteringen Apple doorgevoerd heeft, werken we dit artikel bij.

iOS 13.5 releasenotes

iOS 13.5 speeds up access to the passcode field on devices with Face ID when you are wearing a face mask and introduces the Exposure Notification API to support COVID-19 contact tracing apps from public health authorities. This update also introduces an option to control automatic prominence of video tiles on Group FaceTime calls and includes bug fixes and other improvements. Face ID and Passcode Simplified unlock process for devices with Face ID when you are wearing a face mask

Passcode field automatically presented after swiping up from the bottom of the Lock screen when you are wearing a face mask

Also works when authenticating with the App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes, and other apps that support signing in with Face ID Exposure Notification Exposure Notification API to support COVID-19 contact tracing apps from public health authorities FaceTime Option to control automatic prominence on Group FaceTime calls so video tiles do not change size when a participant speaks Emergency Services Option to automatically share health and other essential information from your Medical ID with emergency services when you place an emergency call (US only) This update also includes bug fixes and other improvements. Fixes an issue where users may see a black screen when trying to play streaming video from some websites Addresses an issue in the share sheet where suggestions and actions may not load Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/kb/HT201222

iOS 13.5 downloaden

Om iOS 13.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via iTunes of de Finder. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac of pc en open iTunes of de Finder in macOS Catalina. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Zit je op de beta van iOS 13.5, dan moet je mogelijk eerst het betaprofiel verwijderen voordat je kan updaten. Je doet dit via Instellingen > Algemeen > Profiel. Vervolgens kun je de update downloaden en installeren volgens de stappen hierboven.