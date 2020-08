Apple One wordt volgens betrouwbare informatie de nieuwe alles-in-één bundel van Apple, waarin meerdere diensten gecombineerd zijn. Welke diensten doen mee, wanneer gaat Apple het aankondigen en wat wordt de prijs van Apple One?

De geruchten gaan al jaren en langzamerhand wordt steeds meer duidelijk over Apple’s geplande bundeling van diensten. Net als bijvoorbeeld Amazon Prime komt Apple volgens betrouwbare informatie met een alles-in-één bundel genaamd Apple One. Daarmee betaal je één vast bedrag per maand voor bijvoorbeeld Apple Music én Apple TV+ samen, waardoor je geld kunt besparen. Wat houdt Apple One precies in, wanneer komt het beschikbaar en hoe zit het met het delen met gezin? Dit weten we nu al over Apple One.

1. Wat is Apple One?

Al in 2018 kwamen de eerste geruchten over een mediabundel van Apple. In de aanloop naar Apple TV+ werd de roep om een pakket waar Apple’s diensten in gecombineerd worden steeds groter. En dat is precies wat Apple One is: één bundel waarin je een vast bedrag per maand betaald om meerdere diensten van Apple te kunnen gebruiken. Je hoeft dan niet voor elke dienst apart te betalen. Op deze manier kan Apple combinaties van diensten tegen een lager tarief aanbieden, waardoor de diensten aantrekkelijker worden voor gebruikers.

Het is daarmee vergelijkbaar met Amazon Prime. Amazon Prime combineert voordelen voor leveringen van bestellingen bij Amazon, onbeperkt films kijken via Amazon Prime Video, Prime Gaming en Amazon Photos. Voor één vaste prijs combineer je meerdere diensten, wat goedkoper is dan je te abonneren op elke individuele dienst.

Bekijk ook Opinie: het is tijd voor Apple Prime, één bundel voor hardware en diensten Apple wil meer geld halen uit diensten, om minder afhankelijk te zijn van hardware. Een van de oplossingen is om een bundel met hardware-producten en diensten te maken, waar je een vast maandbedrag voor betaalt. Is het tijd voor Apple Prime?

Volgens de laatste geruchten is Apple One de naam die Apple hieraan gaat geven. Apple One is nog niet aangekondigd en ook nog niet beschikbaar, dus er kan nog van alles veranderen voor de plannen van Apple.

2. Welke diensten zitten in Apple One?

Apple heeft zelf nog niets prijsgegeven over de exacte plannen voor Apple One, maar geruchten wijzen erop dat alle huidige betaalde diensten van Apple mee doen. Dat zijn momenteel:

Apple zou ook bezig zijn met een betaalde fitnessdienst, waarop je instructievideo’s voor workouts en andere fitnessoefeningen kan bekijken. Deze dienst is nog niet aangekondigd.

Bij Apple One zou je kunnen kiezen tussen een aantal verschillende opties, die in prijs van elkaar verschillen afhankelijk van de diensten die daar onder vallen. Betrouwbare bronnen beweren dat Apple deze vier overweegt. De namen voor de bundels zijn ter illustratie:

De kans dat je straks zelf diensten met elkaar kan combineren, lijkt klein. Dat betekent dat je iCloud bijvoorbeeld niet in één bundel kan combineren met Apple Music en Apple TV+. Los abonneren kan vermoedelijk wel nog steeds.

3. Wat gaat Apple One kosten?

De prijs van de vier bundels die Apple voor Apple One overweegt, zijn nog niet bekend. Volgens bronnen zou je zo’n $2 tot $5 per maand besparen ten opzichte van het los abonneren op de diensten.

Een voorbeeld ter illustratie:

Je wil je met je gezin abonneren op Apple Music en Apple TV+. Je bent dan nu €19,98 per maand kwijt (Apple Music-gezinsbundel €14,99 + Apple TV+ €4,99). Met het goedkoopste Apple One-pakket zou je dan bijvoorbeeld korting krijgen van zo’n €2 en dus €17,99 betalen. Hoe groter de bundel is, hoe meer korting je dan krijgt.

4. Hoe zit het met het delen met gezin?

Het lijkt erop dat alle bundels te delen zijn met gezinsleden. Momenteel heeft alleen Apple Music een eigen gezinsabonnement van €14,99 (ten opzichte van €9,99 voor een individueel lidmaatschap). Alle andere diensten zijn standaard met een betaald lidmaatschap te delen met vijf andere gezinsleden. De verwachting is dus dat dat straks ook kan met alle gecombineerde bundels die Apple aan gaat bieden. Als je het totale bedrag dan deelt over het aantal personen, ben je extra voordelig uit.

Bekijk ook Delen met gezin: aankopen en informatie delen met familieleden Delen met gezin (Family Sharing) biedt je de mogelijkheid om apps, muziek en locaties te delen binnen een gezin. Hoe stel je Delen met gezin in en wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? In deze uitleg lees je alles over Family Sharing voor iPhone, iPad en Mac.

5. Kan ik straks ook nog betalen voor losse diensten?

Apple houdt vermoedelijk alle losse betaalde diensten in stand. Dat betekent dat je je gewoon nog alleen kan abonneren op Apple Music, zonder dat je ook vast zit aan bijvoorbeeld Apple TV+. We denken niet dat er iets veranderd aan de prijzen van de losse individuele diensten. Ook de iCloud-opslag blijft vermoedelijk zoals het nu is.

6. Wanneer is Apple One beschikbaar?

Volgens geruchten is Apple van plan om Apple One in oktober aan te kondigen, tijdens het aankomende iPhone 12-event. De datum van het iPhone 12-event is nog niet bekend, maar het lijkt erop dat Apple de nieuwste iPhones in oktober gaat presenteren. Of Apple One ook direct beschikbaar komt (bijvoorbeeld als onderdeel van de release van iOS 14), is nog niet duidelijk.

7. Waarom komt Apple met een alles-in-één bundel?

Bij elke kwartaalcijfers blijkt dat Apple steeds meer inkomsten genereert uit de categorie diensten. Een groot deel daarvan is toe te schrijven aan de App Store, maar ook de andere diensten dragen elk hun steentje bij. Een lange tijd daalden de inkomsten van iPhones. Apple is daardoor steeds meer een diensten bedrijf geworden en wil minder afhankelijk zijn van het succes van de iPhone-verkopen.

Door de diensten gecombineerd tegen een voordeliger tarief aan te bieden, hoopt Apple dat gebruikers zich sneller abonneren, in plaats van dat ze kiezen voor concurrerende diensten zoals Spotify.

Bovendien zorgt Apple er met zo’n bundel voor dat gebruikers loyaal blijven aan Apple en bijvoorbeeld minder snel overstappen op een Android-toestel. Hoewel Apple Music en Apple TV+ ook op andere apparaten beschikbaar zijn, geldt dat niet voor Apple News+ en Apple Arcade.

Lees meer over de diensten in deze Apple-bundel: