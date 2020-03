Mac mini 2020: dit is er nieuw

In maart 2020 heeft Apple een vernieuwde Mac mini 2020 uitgebracht. Deze heeft een dubbele opslagcapaciteit gekregen en is nu vanaf €929 verkrijgbaar. Voorheen was dit €899. Daarmee is de Mac mini nog steeds de goedkoopste desktopcomputer in het assortiment.

Het gaat om een kleine update van het instapmodel, waarbij nauwelijks iets anders is gewijzigd. Dit zijn de belangrijkste specs:

Mac mini 2020 instapmodel i3

3,6‑GHz quad‑coreprocessor

256 GB opslag

3,6‑GHz quad‑core Intel Core i3-processor van de 8e generatie

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

PCIe‑SSD van 256 GB

Prijs: €929 bij Apple

Mac mini 2020 model met i5

3,0‑GHz 6‑coreprocessor met Turbo Boost tot 4,1 GHz

512 GB opslag

3,0‑GHz 6‑core Intel Core i5-processor van de 8e generatie, Turbo Boost tot 4,1 GHz

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

PCIe‑SSD van 512 GB

Prijs: €1279 bij Apple

Nu de Apple Stores gesloten zijn kun je je Mac mini het beste online aanschaffen en laten thuisbezorgen.



Mac mini: alles wat je wilt weten

De Mac mini is een desktopcomputer van Apple, waarbij je zelf moet zorgen voor een beeldscherm, toetsenbord en muis. De meest recente versie is de Mac mini 2018, die te herkennen is aan de spacegrijze kleur. In dit overzicht lees je alles over de Mac mini: de verschillende modellen, functies, releasedatum, prijzen en alle andere informatie om te bepalen of een mini iets voor jou is.

Lees hieronder over:

De Mac mini is een desktopcomputer die kleiner is dan de iMac en Mac Pro. Het is Apple’s goedkoopste en meest compacte desktopcomputer, vooral interessant voor mensen die af en toe over een Mac willen beschikken, hoewel deze kleine computer ook geschikt is voor dagelijks gebruik. Je kunt de Mac mini bijvoorbeeld gebruiken als server door macOS Server te installeren of als instapmodel als je naar de Mac wilt overstappen.

Mac mini in het kort

Dit zijn de belangrijkste specs van de Mac mini 2018 (voor de specs van het nieuwste model, zie bovenaan deze pagina):

Nieuwe kleur spacegrijs

Intel Coffee Lake-processors (8e generatie) met 4 of 6 cores

Intel UHD Graphics 630

Bluetooth 5, 10 Gigabit-ethernet en T2-chip voor beveiliging

Vier USB-C 3.1-poorten met ondersteuning voor Thunderbolt 3

Aansturing van maximaal drie beeldschermen, waaronder DisplayPort-uitvoer via USB-C

Verkrijgbaar vanaf 899 euro bij Apple en andere winkels

Mac mini 2018

In het najaar van 2018 bracht Apple de Mac mini 2018 uit, een sterk verbeterde uitvoering in de nieuwe kleur spacegrijs. Deze heeft een krachtiger processor en heeft op alle fronten betere specs gekregen. Daardoor is de prijs wel iets hoger geworden: het instapmodel is vanaf €899 verkrijgbaar. Je kunt terecht bij deze winkels:

Dat de Mac mini gericht is op professionals is wel te begrijpen: de meeste mensen voor het eerst een Mac kopen kiezen tegenwoordig voor een MacBook. Toen de Mac mini op de markt kwam was het bedoeld als budget-computer in een periode dat veel mensen nog een desktop-pc hadden. Windows-gebruikers konden met een mini gemakkelijk wisselen naar een Mac, door hun bestaande beeldscherm, toetsenbord en muis aan te sluiten. Het kleine kastje paste op elk bureau. Op die manier hoopte Apple mensen te verleiden om eens een Mac te proberen.

Als je tegenwoordig een Mac voor een klein budget zoekt kies je liever voor een laptop die je zowel thuis als onderweg kunt gebruiken. Desktopcomputers worden voornamelijk nog zakelijk gebruikt en dat geldt ook voor de Mac mini. Die wordt bijvoorbeeld gebruikt als mediaserver en in datacenters. Ook gebruiken veel ontwikkelaars een Mac mini voor het ontwikkelen van iOS en Mac-apps. Ze kunnen daarmee gemakkelijk wisselen tussen Windows en macOS, zonder dat ze twee beeldschermen en toetsenborden nodig hebben.

Mac mini prijs

Dit zijn de modellen en prijzen van de Mac mini 2018:

Basismodel:

3,6‑GHz quad‑core Intel Core i3-processor

128 GB opslag (PCI-e SSD)

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

€899,00

Uitgebreidere model:

3,0‑GHz 6‑core Intel Core i5-processor met Turbo Boost tot 4,1 GHz

256 GB opslag (PCI-e SSD)

8 GB 2666‑MHz DDR4‑geheugen

Intel UHD Graphics 630

€ 1.249,00

Mac mini kopen of niet?

Het grootste dilemma bij de Mac mini is of dit model geschikt voor jou is. Zoek je een betaalbare computer en wil je macOS eens proberen, dan kan de mini een goede optie zijn. Je kunt deze computer namelijk gemakkelijk aansluiten op je bestaande beeldscherm, muis en toetsenbord, waardoor je snel kunt wisselen tussen Windows-PC en Mac.

Wil je de Mac mini als server wilt gebruiken, dan kan dat ook. Apple brengt hier de macOS Server software voor uit, om bijvoorbeeld je eigen mailserver of beheerserver te kunnen bouwen. Gaat het om lichte toepassingen dan zou je ook voor een tweedehands mini kunnen kiezen, voor een gering bedrag. De vorige generatie Mac mini dateert van 2014 en was voor een instapprijs vanaf €569 verkrijgbaar, dus veel goedkoper dan het huidige model.

Mac mini generaties

De eerste Mac mini werd geïntroduceerd in januari 2005. Daarna verschenen regelmatig nieuwe uitvoeringen, die we hieronder op een rijtje hebben gezet.

Eerste generatie (2005): twee modellen met PowerPC G4-processor.

Tweede generatie (2006) met Intel Core-processor, kreeg meerdere tussentijdse updates

Derde generatie (2010): platter design van aluminium, snellere graphics en HDMI-poort

Vierde generatie (2011): laatste model waarop PPC-software kan worden gedraaid, Intel Core i5 en Core i7

Vijfde generatie (2012): dualcore Intel i5-processor of quadcore Intel Core i7

Zesde generatie (2014): Haswell-processor, geen apart servermodel en geen FireWire 800-poort meer

Zevende generatie (2018): Intel Coffee Lake-processor (8e generatie), vier USB-C-poorten, nieuwe kleur spacegrijs

Welke Mac mini voor wie?

De Mac mini is geschikt voor een gevarieerde groep gebruikers, bijvoorbeeld mensen die willen overstappen naar de Mac nog maar niet te veel willen investeren. Ook is de mini ideaal voor mensen die vaak moeten wisselen tussen Windows en macOS, bijvoorbeeld ontwikkelaars. Zij kunnen hun bestaande beeldscherm en toetsenbord aansluiten als ze even op de Mac willen werken. Het apparaatje is zo klein dat het niet in de weg staat en gemakkelijk op te bergen is. Dat betekent overigens ook dat de mini vaak iets minder krachtig is dan de meeste desktop-pc’s.

Mac mini design

De Mac mini heeft een herkenbaar design van aluminium. Alle aansluitingen zitten aan de achterkant, zelfs een geheugenkaartslot. Het huidige model meet 19,7cm x 19,7cm en is 3,6cm hoog. Het design is zodanig gemaakt zodat je ze gemakkelijk kunt stapelen. Bovendien is deze computer is licht en compact genoeg om in een rugzak mee te nemen. Alle aansluitingen zitten aan de achterkant.

Mac mini voordelen

Compacte computer die je gemakkelijk kunt meenemen bij tijdelijke projecten of een verhuizing.

Flexibele aansluitmogelijkheden: bijna elk beeldscherm, muis en toetenbord past.

Veelzijdig te gebruiken: van beginnen de Mac-gebruikers tot web- of mediaserver voor professionals.

Mac mini nadelen

Onzekerheid wanneer er een nieuw model komt.

Huidige model dateert alweer uit 2014.

Niet de meest krachtige Mac.

Ben je op zoek naar een nieuwe desktopcomputer en wil je een nieuwe Mac kopen? Kijk dan in ons overzicht naar alle mogelijkheden!