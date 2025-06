Apple onthult iOS 26: dit komt er binnenkort allemaal naar je iPhone met de grootste update ooit

iOS 26 met gloednieuw design

Wat iOS 26 misschien wel de grootste update ooit maakt, is het volledige nieuwe ontwerp. Apple noemt dit Liquid Glass. Apple heeft goed naar visionOS gekeken, want de nieuwe iOS-versie ziet er in bijna alles nieuw uit en heeft veel weg van het ruimtelijke ontwerp van visionOS. Apple heeft veel meer transparantie toegepast, met glasachtige onderdelen voor diepte en reflectie. Het oogt daardoor ook minder technisch, maar meer alsof je (op bepaalde onderdelen) naar echt glas zit te kijken.

Het nieuwe ontwerp zien we niet alleen in onderdelen als het toegangsscherm, het beginscherm en het Bedieningspaneel, maar ook in veel standaardapps. Heel veel apps hebben een nieuw likje verf gekregen. Het toegangsscherm, beginscherm en meldingencentrum heeft een nieuw ontwerp waarbij glas de hoofdrol speelt. Ook widgets hebben een nieuwe look. Er is bovendien een nieuwe transparante look voor alle beginschermapps.

iOS 26 functies: dit is er nieuw

Apple heeft veel standaardapps vernieuwd. Tijdens de presentatie begon Apple met de Camera-app, maar er zijn ook vernieuwingen voor Safari en Foto’s.

Camera, Safari en meer

De Camera-app heeft een geheel nieuw ontwerp gekregen, waarbij de knoppen logischer zijn ingedeeld. En bij het tonen van foto’s, is er ook een nieuw diepte-effect. In Safari is de adresbalk zwevend boven de webpagina, waardoor er meer ruimte is voor de webpagina.

CarPlay vernieuwd

CarPlay krijgt een geheel nieuw ontwerp, dat past bij de nieuwe look van iOS 26. Er is een nieuw compact ontwerp voor als je gebeld wordt, waarbij onderaan een balk komt met de inkomende oproep. Ook komen widgets voor het eerst naar CarPlay, zodat je snel je volgende agenda-afspraak kan zien.

Telefoon-app vernieuwd

De Telefoon-app heeft een nieuw design, dat optioneel is. Daarbij heb je een weergave voor zowel je recente oproepen, als je favorieten. Apple Intelligence geeft ook samenvattingen van voicemailberichten, al weten we nog niet of dat ook in het Nederlands gaat werken.

Krijg je een inkomende oproep van een onbekend nummer, dan antwoordt de functie Call Screening de oproep automatisch. Dan kan de beller aangeven met wie hij of zij spreekt, waarna daarna pas de telefoon echt over gaat. Hold Assist zorgt ervoor dat je in de wachtrij blijft (bijvoorbeeld bij klantenservices), zodat je je telefoon gewoon kan blijven gebruiken.

Berichten-app

De Berichten-app krijgt nu ook achtergronden. Er zijn standaard achtergronden waar je uit kan kiezen, maar je kan ook je eigen foto instellen. Groepsgesprekken krijgen ook een update. Je kan nu namelijk een poll maken, waarmee iedereen in de groep kan stemmen op een optie. Iedereen kan ook opties toevoegen. Bovendien voegt Apple nu ook typindicatoren toe voor groepsgesprekken, zodat je precies kan zien wanneer er iemand aan het typen is.

Automatische vertaling

De iPhone krijgt ook automatische vertaaloptie. Zo komt er een vertaalfunctie in Facetime, maar ook in Berichten of bij ingesproken voicemailberichten. Het is nog niet bekend of Nederlands hier ook bij zit, maar aangezien de Vertaal-app in het Nederlands werkt, denken we dat de nieuwe functie ook ondersteund wordt.

Muziek-app met Automix en meer

De songteksten kunnen nu ook vertaald worden, zodat je niet alleen leest wat er gezongen wordt, maar ook wat het betekent. Handig voor nummers in vreemde talen, zoals Koreaans, Frans of Italiaans. Automix mixt je muziek in elkaar.

Kaarten-app houdt je plaatsen bij

In de Kaarten-app leert je iPhone nu ook van je bekende routes, zodat je voorkeursroute naar bijvoorbeeld je werk, voorrang krijgt op andere routes. Maar als een andere route toch sneller is, dan geeft Apple Kaarten dat aan. Je iPhone kan nu ook een lijst van Visited Place bijhouden, zodat je ziet waar je geweest bent.

Wallet-app: meer

De Wallet-app krijgt ook wat vernieuwingen. Zo komen de identiteitskaarten in Wallet-app naar meer Amerikaanse staten en wordt ook het Amerikaanse paspoort ondersteund. Er is geen ondersteuning voor Europese identiteitsbewijzen aangekondigd. Met Apple Intelligence kan de Wallet-app nu ook online bestellingen bijhouden die niet via Apple Pay afgerekend zijn.

Apple Games: nieuwe standaardapp voor games

Een nieuwe standaardapp is Apple Games. Deze combineert games uit Apple Arcade, maar ook games uit de App Store in een app. Je kan in de app ook uitdagingen van games bekijken en ranglijsten checken.