Er is een groep iPhone-gebruikers met twee wensen: een compacte iPhone met de nieuwste specs en een betaalbare iPhone. Aan die laatste wens is Apple eerder dit jaar tegemoet gekomen met de iPhone SE 2020. Maar ondanks dat de naam doet vermoeden dat het om een kleine iPhone ging, was het voor veel gebruikers niet klein genoeg. Bovendien heeft deze iPhone SE niet het nieuwste design, camera en andere recente specs.

In dat gat springt de nieuwe iPhone 12 mini (verkrijgbaar vanaf €809). Dit model is eigenlijk alles waar de liefhebber van kleine iPhones naar op zoek is: een compact ontwerp, de nieuwste technieken én een niet al te absurde prijs. De kleine iPhone is terug van weggeweest en dat maakt de iPhone 12 mini meteen voor veel gebruikers interessant. Toch is de mini niet voor iedereen. Hoe dat zit, lees je in deze iPhone 12 mini review.



Reviewtekst: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het geteste exemplaar is een iPhone 12 mini 256GB in blauw. Het reviewexemplaar is beschikbaar gesteld door Apple.

Design iPhone 12 mini: compact en modern

Zelfde nieuwe design als gewone iPhone 12, met vlakke zijkanten

Behuizing van aluminium met glimmende glazen achterkant

Vijf kleuren: blauw, groen, rood, wit en zwart

Extra compact: 131,5 x 64,2 x 7,4 millimeter

Lichtste iPhone in de line-up: 133 gram

Zodra je de iPhone 12 mini uit de doos haalt en voor het eerst in je handen houdt, voelt het meteen vertrouwd, helemaal als je bijvoorbeeld van een eerste generatie iPhone SE of misschien zelfs een iPhone 5s of iPhone 5 komt. De iPhone 12 mini heeft diezelfde vlakke zijkanten, maar dan in de modernere uitvoering die je ook bij de gewone iPhone 12 vindt. De rand is van aluminium en ligt prettig in de hand. We vinden de matte afwerking van de aluminium behuizing ook mooier dan de glimmende randen van de iPhone 12 Pro-modellen. Een nadeel van het design met de glazen achterkant is dat het een magneet is voor vingerafdrukken. Een achterkant van matglas, zoals bij de recente pro-modellen, heeft onze voorkeur. Dat voelt ook prettiger aan, maar helaas heeft Apple ook dit jaar gekozen voor een glimmende glazen achterkant.

Het kleine formaat van de iPhone 12 mini ligt prettig in de hand. We hadden de eerste dagen tijdens het gebruik enorme flashbacks naar de iPhone 5. Het hele gevoel van de behuizing in combinatie met het kleinere formaat, deed ons erg denken aan de iPhone uit 2012. Als je van een grotere iPhone komt, zoals een iPhone X of zelfs een iPhone 8, is dat in het begin best even wennen. Het kan soms zelfs wat krampachtig voelen, al ben je hier naar een paar dagen ook wel aan gewend. Het voordeel van zo’n kleine iPhone is dat je hem makkelijk in je zak stopt. Zelfs in een gemiddelde vrouwenbroekzak past de iPhone 12 mini met gemak, al kan het met hoesje wel weer wat krapper worden.

De iPhone 12 mini voelt daarnaast erg licht aan. Dat komt vooral door het gebruik van aluminium (in plaats van roestvrij staal), maar ook door het kleine formaat. In vergelijking met de gewone iPhone 12 is de iPhone 12 mini zo’n 18% lichter en als je hem vergelijkt met de iPhone SE 2020 is het verschil zo’n 10%. In het gebruik vinden we dat eigenlijk wel prettig, omdat je het toestel daarmee ook makkelijker uit je zak pakt of van tafel pakt. Gelukkig is de iPhone 12 mini niet té licht waardoor je hem snel uit je handen zou laten vallen. Als je hem toch te licht vindt, kun je er altijd nog een hoesje omheen doen. In combinatie met Apple’s siliconen MagSafe-hoesje weegt de iPhone 12 mini 158 gram.

Ook hier stralen de nieuwe kleuren

Bij de iPhone 12 mini heb je net als bij de iPhone 12 de keuze uit vijf kleuren. Wij hebben voor deze iPhone 12 mini review de blauwe variant getest. Dit vinden we de mooiste kleur van de iPhone 12-serie en geeft de iPhone 12 mini tegelijkertijd wat stoers mee. We zijn blij dat Apple niet gekozen heeft voor aparte en speelsere kleuren voor de iPhone 12 mini, omdat dit toestel voor een ander publiek bedoeld zou zijn. Apple behandelt de iPhone 12 mini net als iedere andere iPhone 12 en dat zie je ook terug in de kleurkeuze.

De blauwe kleur verschilt heel erg afhankelijk van het licht. Met direct zonlicht lijkt het een stuk lichter dan ‘s avonds laat, waar het meer naar zwart neigt. Overigens vinden we het wel jammer dat de blauwe aluminium rand niet zelfde tint heeft als de recente blauwe Apple Watch Series 6. Er zit net een subtiel verschil in de blauwtint. Waarom Apple hiervoor gekozen heeft, is wat ons betreft een raadsel. Storend is het niet, maar we vinden dit wel een opvallende keuze.

Overigens zijn we de afgelopen tijd ook steeds meer van de groene iPhone 12 gaan houden, die we eerder gereviewd hebben, al spreekt die kleur misschien niet iedereen aan.

Scherm en bediening iPhone 12 mini: nauwelijks concessies

5,4-inch display

OLED-scherm met hoge resolutie

Dunne schermranden

HDR-display voor betere kleuren

Makkelijker te bedienen, alles binnen duimbereik

Naast het compacte formaat, is ook het kleinere scherm één van de belangrijkste redenen om voor de iPhone 12 mini te kiezen. Apple heeft er een 5,4-inch OLED-display in gestopt. In het begin kan het kleinere display behoorlijk wennen zijn. Alles is net even wat kleiner: de icoontjes op je beginscherm, tekst in Safari en andere knoppen in de interface. Toch vinden we dat Apple iOS goed aangepast heeft voor dit kleinere scherm. Tekst op websites is nog altijd goed af te lezen, al kunnen we ons voorstellen dat het voor mensen met slechtere ogen of grote handen allemaal net even te klein is.

Toetsenbord kan wennen zijn

Het typen op een iPhone 12 mini vonden we het lastigst om aan te wennen. Het toetsenbord voelt in het begin wat krampachtig en we merkten dat we vaker mis typen dan op bijvoorbeeld de 6,1-inch iPhone 12 of de 5,8-inch iPhone 11 Pro. Hoe erg je aan het toetsenbord moet wennen, is ook sterk afhankelijk van welke iPhone je nu gebruikt. Het is daarom lastig om hiervoor een algemeen oordeel te geven. Een gebruiker van de eerste generatie iPhone SE zal totaal geen moeite hebben met het toetsenbord, terwijl iemand die van een iPhone XR komt zich in het begin flink zal moeten aanpassen. Je kunt het scherm van de iPhone 12 mini daarom het beste zelf ervaren in de winkel (zodra dat weer mogelijk is) of op het toestel van een vriend of vriendin.

Als we naar onze persoonlijke ervaringen kijken, vinden we het wat typen betreft toch nét wat te compact. We vinden het allemaal net wat prettiger met meer ruimte en grotere letters. iPhone-gebruikers die de toestellen van de laatste jaren veel te groot vonden, zullen met de iPhone 12 mini echter zeer tevreden zijn.

Genoeg content op het scherm

De iPhone 12 mini laat op een webpagina ongeveer net zoveel content zien als een 5,8-inch iPhone. Als we een webpagina op een iPhone 12 mini vergelijken met een iPhone 11 Pro, kunnen we exact evenveel tekst lezen. Op een iPhone 12 lees je net een paar regels meer. Voor het lezen van tekst vinden we het 5,4-inch scherm daardoor geen probleem, maar voor sommige andere toepassingen hebben we toch liever een groter display.

Denk bijvoorbeeld aan het kijken van filmpjes op YouTube en Netflix of het spelen van games. Op de grotere iPhones ziet dat er simpelweg veel imposanter uit en wordt je meer in de actie betrokken. We vinden de iPhone 12 mini daarom ook vooral een aanrader voor gebruikers die niet zo intensief filmpjes op hun iPhone kijken en alleen casual games spelen, bijvoorbeeld in portretstand.

Al met al zijn we best tevreden over het schermformaat van de iPhone 12 mini. Bij de 4-inch iPhones vinden we iOS niet meer passen, omdat je aan alles merkt dat het vooral gemaakt is voor grotere schermen. Op de eerste iPhone SE en iPhone 5s vinden we alles daardoor te onhandig in het gebruik, omdat tekst soms niet helemaal op het scherm past of knoppen buiten beeld vallen. Daar hebben we bij de iPhone 12 mini totaal geen last van. Apple heeft iOS goed geschaald, waardoor het over het algemeen prima werkbaar is.

Maar het scherm is lang niet voor iedereen. Als je een iPhone 8 hebt ben je misschien wel toe aan juist een iets groter scherm. In vergelijking met de 4,7-inch iPhones is het scherm van de iPhone 12 mini vooral langwerpiger en daardoor ook iets smaller.

Bediening vaak een stuk makkelijker

Een ander bijkomend voordeel van het kleinere scherm is dat het bedienen van de iPhone soms een stukje makkelijker gaat. Waar je op grotere modellen vaak wat krampachtig met je hand moet bewegen, is daar bij de iPhone 12 mini geen sprake van. Je kan met gemak met één hand het bedieningspaneel openen en ook de bovenste rij apps op je beginscherm tik je zonder problemen met je duim aan. Normaal gesproken maak ik op grotere iPhones regelmatig gebruik van Bereikbaarheid, om bijvoorbeeld met één hand een knop bovenaan het scherm te kunnen bedienen. Met de iPhone 12 mini heb ik gemerkt dat ik die functie niet meer nodig heb en dat is toch ook wel erg prettig. Het bedienen en gebruik van sommige apps gaat daardoor makkelijker en werkt daardoor soms ook sneller.

Beeldkwaliteit

Over de beeldkwaliteit van het scherm van de iPhone 12 mini kunnen we kort zijn: die is net zo goed als bij de iPhone 12. Apple gebruikt dezelfde technieken, zoals OLED en ondersteuning voor HDR. Het aantal pixels per inch is bij de iPhone 12 mini hoger dan bij andere modellen, maar we merken in het dagelijks gebruik niet dat het scherm per se veel scherper is dan van een iPhone 12 of iPhone 12 Pro. Het display van de iPhone 12 serie is over het algemeen al haarscherp.

Het OLED-scherm maakt echt een verschil ten opzichte van LCD dankzij diepere zwarttinten en de mooiere kleuren. HDR-video’s op YouTube en Netflix spatten van het scherm af. De maximale helderheid is met 625 nits niet het hoogste van de line-up, maar daar hebben we helemaal geen problemen mee. Ook in direct zonlicht is de iPhone 12 mini prima af te lezen.

Hardware en prestaties: doet niet onder voor de rest

Snelle A14 Bionic-chip, dezelfde als in alle andere iPhone 12-modellen

Neural Engine van de volgende generatie

64GB, 128GB of 256GB opslag

Waterbestendigheid van IP68: 6 meter diep voor 30 minuten lang

Face ID gezichtsherkenning

Ondersteuning voor 5G

Dat de iPhone 12 mini klein is in scherm en formaat, betekent gelukkig niet dat Apple beknibbeld heeft op de hardware en prestaties. Er zit exact dezelfde chip in als in de overige iPhone 12-modellen, waardoor je profiteert van razendsnelle werking van alles op de iPhone. In onze test hebben we geen enkele hapering of vertraging gemerkt, ook niet bij zwaardere apps en games. Je hebt dan ook absoluut niet het idee dat je met een afdankertje te maken hebt. De iPhone 12 mini laat concurrerende smartphones ver achter zit en het is knap dat zo’n compact toestel zoveel kracht in zich heeft.

Ook vind je in dit model een vernieuwde Neural Engine, waarmee allerlei slimme technieken mogelijk worden. Dit levert vooral mooiere foto’s op met technieken als Smart HDR 3 en filmpjes met Dolby Vision.

5G-ondersteuning

De iPhone 12 mini heeft net als alle andere modellen uit de iPhone 12-serie ondersteuning voor 5G. In Nederland is dat de beperkte versie van 5G, want de mmWave-frequenties ondersteunt dit model niet en worden ook nog niet door Nederlandse providers aangeboden. Dat betekent dat je maar beperkt voordeel haalt uit de komst van 5G. Qua snelheid zul je nauwelijks verbeteringen zien. Wel is dankzij 5G FaceTime in 1080p mogelijk en kun je dan eindelijk software-updates via je mobiele data downloaden en installeren.

Wat betreft opslag kies je bij de iPhone 12 mini tussen 64GB, 128GB en 256GB. Dat zijn dezelfde opslagcapaciteiten als bij de gewone iPhone 12. Voor een deel van de doelgroep zal 64GB genoeg zijn, maar voor €50 extra haal je al het 128GB model in huis. Zit je nu tegen het randje van 64GB aan, kies dan voor veilig en koop het model met 128GB.

Alle andere aspecten op het gebied van hardware, zijn bij de iPhone 12 mini gelijk aan de iPhone 12. De betere waterbestendigheid, Face ID en het Ceramic Shield zijn allemaal aanwezig. Dat laatste zorgt volgens Apple voor een steviger scherm als je je iPhone laat vallen. Bij de iPhone 12 mini kan dat misschien nog wel extra goed van pas komen, mocht het toestel door het kleine formaat uit je handen glippen. We hebben dit niet getest, maar uit een krastest van de iPhone 12 blijkt dat het scherm even snel krast. De verbeteringen zouden dan ook vooral zitten in het feit dat het scherm minder snel barst als je hem laat vallen.

Bekijk ook Ceramic Shield: zo maakt Apple de iPhone 12 valbestendiger De iPhone 12-series beschikt over Ceramic Shield. Dit is een versterkt type glas, waardoor de iPhone beter bestand is tegen vallen en glasbreuk. Dit moet je weten over Ceramic Shield!

Lees ook onze review van de iPhone 12 als je meer wil weten over de hardwareverbeteringen in beide modellen.

Camera iPhone 12 mini: net zo goed als de grote variant

Twee lenzen: 12-megapixel groothoek- en ultra-groothoeklens

Nachtmodus voor alle lenzen

Filmen in HDR Dolby Vision

De iPhone 12 mini heeft exact dezelfde camera en lenzen als de iPhone 12. Je profiteert van de dubbele camera met verbeterde groothoeklens. De ultra-groothoeklens is een prima lens om mooie landschapsfoto’s mee te maken. Over de resultaten van de camera zijn we tevreden. Je maakt met de iPhone 12 mini mooie gedetailleerde foto’s en je kan dankzij de combinatie van de groothoek- en ultra-groothoeklens allerlei kanten op. De kwaliteit van de foto’s met de iPhone 12 mini zijn identiek die we met de iPhone 12 gemaakt hebben. Bekijk voor nog meer foto’s dan ook onze eerdere review van de iPhone 12.

Functies als Smart HDR 3 zorgen voor het beste resultaat qua belichting. De functie staat standaard ingeschakeld en we adviseren dan ook om dit zo te laten. We hebben nog geen foto gehad die mooier was geweest zonder deze instelling. Achter de schermen past Apple nog allerlei andere trucjes toe die je foto’s mooier maken, zoals Deep Fusion. Ieder jaar maakt Apple weer nieuwe stappen met de camera en gelukkig doet de iPhone 12 mini volop mee met alle andere modellen.

De beste foto’s maak je nog steeds met de pro-modellen, onder andere omdat je daar ook nog een telelens tot je beschikking hebt. Maar eerlijk gezegd missen we deze niet, want in de meeste situaties volstaan de gewone groothoek- en ultragroothoeklens. Een andere functie die de pro-modellen binnenkort krijgen is Apple ProRAW. Dit heeft weer allerlei voordelen, vooral bij de bewerking van foto’s, maar voor de doelgroep van de iPhone 12 (mini) is die functie niet echt nodig.

De iPhone 12 mini is ook geschikt voor nachtfoto’s. Met allerlei slimme technieken en de kracht van de A14 Bionic-chip en de Neural Engine zorgt de iPhone 12 mini ervoor dat de belichting mooi is, zelfs als het buiten pikdonker is. De nachtfoto’s vangen de sfeer van het nachtleven goed op, zelfs als er veel straatverlichting is. Nieuw is ook dat je met de selfiecamera nu nachtfoto’s kunt maken. Belangrijk daarbij is wel dat je je toestel gedurende een paar seconden stil houdt. Dat kan bij een selfie wat onhandig zijn, maar over het algemeen is het resultaat best goed.

Batterijduur iPhone 12 mini: het grootste compromis

Tot 15 uur video afspelen, 50 uur audio luisteren

Geschikt voor snelladen, draadloos opladen en MagSafe

Geleverd zonder oplader

De kleine behuizing van de iPhone 12 mini heeft allerlei voordelen, maar het grootste nadeel zit hem in de batterijduur. Van alle iPhone 12-modellen heeft de iPhone 12 mini de kortste accuduur en dat merk je in de praktijk ook. Het verschil met de gewone iPhone 12 is bij video kijken zo’n 2 uur en bij audio luisteren maar liefst 15 uur. Maar wat betekent dit in de praktijk?

In onze test hadden we geen probleem om een dag met de iPhone 12 mini te doen, maar we zagen wel duidelijk verschil in het percentage voor het slapen gaan. Waar dit bij de iPhone 12 nog vaak 30% of meer was, krijgen we bij de iPhone 12 mini al wat eerder op de avond de melding dat de batterij nog maar voor 20% vol is. Hoewel de iPhone 12 mini vers uit de doos waarschijnlijk langer mee zal gaan dan je huidige iPhone, is dat wel iets om rekening mee te houden. Je komt de dag wel door, maar als je veel moet FaceTimen en actief bent op 5G, kan het plots heel snel gaan.

Ook bij intensievere taken zoals gamen of zwaardere apps voor fotografie, merken we dat de batterij sneller leeg loopt. Maar we vermoeden dat degene die interesse hebben in de iPhone 12 mini hun toestel toch op een andere manier gebruikt. Met veel WhatsAppen, surfen, social media checken en andere lichtvoetige apps, is de batterijduur voldoende. Als je toch meer uit je iPhone wil halen, adviseren we toch om verder te kijken naar bijvoorbeeld de iPhone 12.

Hou er ook rekening mee dat ook wij voor onze test momenteel veel meer thuis zijn en dus de iPhone anders gebruiken dan pak hem beet een jaar geleden. Vanwege het thuiswerken is een MacBook of iPad veel eerder binnen handbereik. Ook het constante wifibereik zorgt ervoor dat het gebruik een mindere aanslag op de batterijduur is. Hoe meer we naar buiten trekken, hoe anders we de iPhone ook gaan gebruiken. Dat kan nog een extra stoot geven aan de accuduur, dus hou dat in je achterhoofd.

Voor wie is de iPhone 12 mini?

Op deze vraag kunnen we een duidelijk antwoord geven: ben je op zoek naar een nieuwe iPhone met de nieuwste technieken, maar in een zo compact mogelijk formaat? Droom je altijd al van een iPhone die lijkt op de eerste iPhone SE of de iPhone 5s, maar dan volgens de standaard van nu? Dan is de iPhone 12 mini hét model dat je moet hebben. Ook als je van een iPhone 8 komt is de iPhone 12 mini zeker het overwegen waard, vooral als je de stap naar een groter model niet wil maken.

Ben je verknocht aan de iPhones met 5,8-inch scherm (zoals de iPhone X), zowel qua displaygrootte als toestelafmetingen? Dan adviseren we toch om te kijken naar de gewone iPhone 12. Dat model ligt dan waarschijnlijk meer in je straatje. En als je twijfelt, raden we ten strengste aan om het toestel eens vast te houden. Je zult al vrij snel merken of het formaat iets voor jou is.

Bekijk ook iPhone 12 vs iPhone 12 mini: de verschillen op een rij Wat zijn de verschillen tussen de iPhone 12 en de iPhone 12 mini, de kleinste van alle nieuwe modellen? We zetten de twee modellen naast elkaar en vergelijken de specificaties. Is er meer verschillend dan alleen het formaat?

Vanwege de kortere accuduur is de iPhone 12 mini ook geschikt voor mensen die hun iPhone alleen gebruiken voor berichtjes sturen, social media checken, surfen op het web en simpele games spelen. Als het compacte formaat voor jou het allerbelangrijkste is, dan is de iPhone 12 mini de beste keuze.

Twijfel je nog? Lees ook onze complete iPhone vergelijking, waarin we de verschillen tussen de modellen op een rij gezet hebben.

Score 8.4 iPhone 12 mini Vanaf €809,- Voordelen + Voor liefhebbers van kleine iPhones het perfecte formaat

Bediening gemakkelijker door kleiner scherm

iOS goed geoptimaliseerd voor 5,4-inch display

Prima camera

Formaat ligt goed in de hand Nadelen – Batterijduur valt tegen

Formaat niet voor iedereen ideaal

Scherm voor sommige toepassingen toch net te klein, zoals films kijken of games spelen

Conclusie iPhone 12 mini review

Klein maar fijn is een gevleugelde uitspraak. Maar deze uitspraak doet de iPhone 12 mini tekort, want dit suggereert dat klein een negatief aspect is. Bij de iPhone 12 mini is het compacte formaat juist de kracht, ook al spreekt dat niet iedereen evenveel aan. Liefhebbers van de eerste iPhone SE of de iPhone 5-serie doen zichzelf zonder twijfel een plezier met de iPhone 12 mini. Het formaat voelt dan meteen vertrouwd aan, maar je levert nauwelijks in op prestaties en functies. In vergelijking met de gewone iPhone 12 heeft de iPhone 12 mini alles in huis wat je van een moderne iPhone wil: van Face ID tot het randloze design en de mooie camera’s. Door het formaat is het bedienen van de iPhone op sommige punten ook ineens een stuk makkelijker.

Maar dat wil niet zeggen dat de iPhone 12 mini voor iedereen geschikt is. Het compacte model bedient vooral de doelgroep die klein wil, terwijl het kleine formaat voor liefhebbers van de 5,8-inch iPhones misschien wel té klein is. Voor mensen die wat slechtziend zijn of grotere handen hebben, is de iPhone 12 mini waarschijnlijk aan de kleine kant. Het is dan ook belangrijk om de iPhone 12 mini zelf te ervaren, want alleen dan kan je het model pas echt goed op waarde schatten.

iPhone 12 mini kopen

Wil je na het lezen van deze iPhone 12 mini review dit nieuwe toestel kopen? Check dan ook ons artikel voor een losse iPhone 12 mini of iPhone 12 mini met abonnement. De iPhone 12 mini is beschikbaar vanaf €809.